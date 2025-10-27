2025-10-27 10:56 女子漾／編輯ANDREA
不小心吃到「非洲豬瘟」食物會怎樣？會傳給人嗎？一次看 5 大防疫重點
近期非洲豬瘟（African Swine Fever, ASF）疫情引發關注，特別是台中一處養豬場於2025年10月確診為本土首例，短短十天內已有超過百頭豬隻異常死亡，讓農業及民眾也紛紛感到緊張，這場疫情爆發後，政府迅速啟動嚴格防疫措施，包含全台活豬禁運禁宰、擴大疫調、加強廚餘清運安全及邊境管制，全力阻斷病毒擴散。
非洲豬瘟是什麼？
非洲豬瘟是一種高度傳染的豬隻急性疾病，感染後豬隻會出現高燒、體表紫斑甚至內臟出血，死亡率極高，往往7天內內全數死亡。此病無疫苗可用，亦無治療藥物，病毒極為韌性，冷凍肉品中病毒可存活超過1000天，傳播風險高。
傳播途徑
豬與豬直接接觸 ：透過體液、排泄物、血液或寄生蟲叮咬傳播。
環境間接接觸 ：透過帶病毒的衣物、器械、飲水、獸車運輸等媒介傳播。
是否會傳染給人？
非洲豬瘟不會感染人類，病毒在人體內無法生存，經胃酸和消化酵素會被殺死，也不會在人類糞便中傳播，民眾可安心食用經過安全檢疫的豬肉。
人吃了染非洲豬瘟的豬肉，會不會藉由糞便傳播病源?
農業部指出，非洲豬瘟病毒雖具有強韌生命力，但其能存活的酸鹼範圍仍有限。根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，病毒在無蛋白質的環境中可耐受 pH 3.9～11.5，若存在蛋白質則可延伸至 pH 13.4。不過人體胃酸 pH 值約介於 1.5～3.5，酸度遠超病毒可承受範圍，加上非洲豬瘟並非人畜共通疾病，人腸胃環境不利病毒存活，因此就算誤食含病毒的豬肉，病毒也會多數被胃酸與消化酵素破壞，無法在體內繁殖，「非洲豬瘟病毒不會出現在人體糞便中。」農業部強調，人類不會因為食用豬肉得到此病，也不會透過排泄物造成傳播，民眾不必過度恐慌。
相較之下，豬隻為病毒真正宿主，病毒可從口腔或扁桃腺進入後在體內快速複製，形成腸道出血，染病豬常出現血痢，病毒便會透過糞便排出。因此在養豬場環境中，糞便污染與交叉接觸仍為主要擴散風險，農業部也呼籲，養豬業者若發現豬隻異常死亡須立即通報，並嚴守場內消毒、排泄物管理與人員動線規範，避免病毒透過環境迅速蔓延。
最新防疫作法
1.活豬禁運禁宰延長：行政院宣布全台活豬禁運禁宰措施延長至11月6日，減少疫情擴散風險。
2.全面禁止廚餘養豬：廚餘餵豬被視為疫情破口，政府已下令全面禁止，廚餘應妥善焚化或堆肥處理。
3.嚴格邊境檢疫：加強快遞包裹、旅客行李X光檢查，杜絕病毒從外境夾帶入境。
4.豬肉相關食品管控：禁止攜帶來路不明的含豬肉食品入境，包括肉粽、水餃、月餅、三明治、漢堡等，避免表面不易辨識的病毒進入。
5.通報與罰則：養豬業者若發現豬隻異常死亡，必須即時通報，未報者最高罰鍰新臺幣100萬元。
市民如何保護自己與豬肉產業？
1.不購買來源不明或非法網路訂購的肉製品。
2.不隨意丟棄含豬肉的廚餘，應正確丟入一般垃圾或交由相關單位處理。
3.勿從國外攜帶含豬肉製品入境，避免隱形病毒入侵。
4.理解非洲豬瘟不會傳染人類，安心享用健康豬肉。
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower