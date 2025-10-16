2025-10-16 10:27 國文老師｜謝蓁
北車大廳公然性侵！國文老師批：比犯罪更可怕的是集體冷漠「不出手，也是共犯」
北車性侵案：比犯罪更可怕的，是大眾的冷漠
北車性侵案件震驚全台。這起事件不僅是治安問題，也不只是「提醒孩子注意安全」這麼簡單，更揭開了我們社會一個潛藏已久的問題──漠視與冷漠。
案發地點是在 臺北車站，這個每天人潮絡繹不絕的交通樞紐。現場人來人往，卻沒有人願意上前阻止、報警，甚至連最基本的一句「妳還好嗎？」都沒有。所有人選擇了視而不見。
這種冷漠，比事件本身更令人心痛。
古文不是考題，而是做人基本功
《論語·述而》有一句話：「子食於有喪者之側，未嘗飽也。」
【語譯】：孔子在有喪事的人旁邊吃飯，從來沒有吃飽過。
孔子在說什麼？他不是在談禮儀，而是在提醒我們——當身邊有人悲傷、痛苦時，我們不能無動於衷。這是一種人情，也是做人應有的溫度。
許多學生會問：「為什麼要學《論語》？」
我的答案很簡單：因為這些文字，教的不是考試，而是怎麼做人。
我們總說臺灣有「人情味」，但當一場如此駭人的事件發生在我們眼前時，我們真的還有這份人情味嗎？
如果今天受害的是你的家人，而所有人都選擇「別多管閒事」，那會有多絕望？
教育現場的警訊：成績越高，同理越低
在教學現場，我觀察到一個越來越明顯的現象：孩子們愈來愈重視分數，卻愈來愈不懂人情世故。
我班上有個孩子，總用譁眾取寵的方式吸引注意，甚至當眾嘲笑我外貌，引起全班哄笑。我制止了他，也說明為什麼這樣的話會傷人，但他完全不覺得有錯。
他會考試、會寫題目，但他不懂察言觀色、不懂尊重、不懂體會他人的情緒。久而久之，同學排擠他，他越被孤立，行為就越偏激。終於有一天，他因為被嘲笑而出拳。
這不只是個案，而是現在校園裡常見的縮影。
許多孩子從小缺乏情感教育，父母只關心成績，忽略了情緒理解、社交能力、同理心的養成。學校能教的是知識，但溫度必須從家庭開始。
請勇敢一點，也請溫暖一點
孔子兩千多年前就提醒我們：人不該對他人的痛苦無感。
如今，我們活在一個資訊爆炸、步伐匆促的時代，「漠視」變得容易，「伸手」卻變得困難。
北車的事件不是單一個案，而是一面鏡子。它照見我們的教育空洞，也照見這個社會集體的冷漠。請我們都勇敢一點，也溫暖一點。
下一次看到有人陷入危難，請不要只是旁觀。
那一個眼神、一通報警、一句關心，都可能是改變命運的力量。
「冷漠，是一種靜默的傷害。 在人危難時不出手，也是一種共犯。」
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數