那天，我在火車上罵了一個孩子：真正該被罵的其實是大人

寧靜車廂真正的問題，不是孩子，而是不尊重他人的大人。

我在台中念大學的那幾年，一直到剛出社會當跑課老師的十年間，經常搭火車南北奔波。

對我來說，那一節節車廂，不只是交通工具，更像是一間「流動的教室」，讓我有機會觀察各種人與行為。這些年下來，我逐漸發現一件事：在車廂中，最讓人不適的，並不總是「吵鬧的孩子」，而是那些不懂得尊重他人的「大人」。

一、我並不討厭孩子，但我討厭漠視規範的行為

每次看到帶著孩子出門的媽媽，我總會特別注意，也會主動幫忙。

提個袋子、讓個座，或對孩子做個鬼臉逗他開心——這些不過是日常小事，但能讓整趟旅程多一些溫度。因為我一直相信，如果這個社會能多一點善意，出門就能少一點壓力。

但有一次的經驗，我記得非常清楚。

那是一趟南下的火車，一位小孩在車廂裡瘋狂奔跑、丟球、大聲尖叫，彷彿整節車廂是他的遊樂場。我是站票乘客，周圍也擠滿人，他的行為不只吵鬧，更潛藏危險。

我環顧四周，卻找不到他的父母，也沒有一個大人願意出聲。

那一刻，我的「老師魂」上身，嚴厲地制止了他，也唸了他一頓。

我要強調的是，我不是討厭孩子，而是重視「公共空間的安全與界線」。孩子吵鬧，可以教；但大人漠視，才是真正的問題。

二、我也曾是那個被冷漠對待的乘客

高中時期，我因為打球受傷而拄著拐杖通勤。

那段時間，我遇過太多令人震驚的場景。

我一跛一跛地排隊準備上車，卻總有「長輩」毫不猶豫地插隊，只為搶先登車；

我站在博愛座旁，希望能休息一下，卻被怒目而視，彷彿我搶了他們的特權。

那種眼神，比拐杖更讓人無力。

那些當年的「長輩」，如今也成了現在車廂裡的「老人」。

我從那時起就明白，很多時候讓人感到不舒服的，不是孩子，而是理直氣壯的「大人」。

三、車廂，就是社會的縮影

如今，我也成了帶孩子搭乘大眾運輸的大人。

我希望藉此機會教育她尊重他人，也希望我們能被其他人同樣包容。

但經驗讓我發現，孩子吵鬧從來不是乘車時最讓人反感的問題。真正讓車廂變得壓抑與混亂的，往往是這些情況：

￭ 插隊搶座的乘客

￭ 開擴音講電話、不戴耳機看影片的人

￭ 高談闊論、佔據空間卻不自覺的大人

￭ 倚老賣老、理直氣壯認為「自己應該被禮讓」的長輩

社會上常有人說「壞人變多了」，但事實上，很多時候只是「壞人變老了」。

我們習慣把不舒服的場景歸咎於「吵鬧的孩子」，卻忽略更多讓人難以忍受的，其實是不尊重他人的成年人。

四、「寧靜車廂」爭議，真正的焦點不是厭童

這幾年，「高鐵寧靜車廂」爭議不斷，有人說是針對孩子的「厭童政策」。

但冷靜來看，大家真正反感的，其實不是「孩子」，而是不分年齡、不懂尊重他人的「行為」。

這些年，我在火車車廂看過許多溫暖的畫面——有孩子安靜地趴在窗邊看風景，也有家長細心安撫、引導孩子的模樣。

但我也見過無數成年人恣意喧鬧、霸占空間、毫無顧忌。

如果我們只把焦點放在「孩子該不該進入寧靜車廂」，反而忽略了真正的問題所在：不分年齡，缺乏公共空間的基本素養，才是讓車廂變得不愉快的根源。

五、社會需要的，不是更多規則，而是更多同理

真正讓公共空間變得舒適的，不是更多的禁止條文，而是每個人願意多想一步。

這與年齡無關，而是一種態度：懂不懂得尊重別人、能不能設身處地去體諒他人。

當你年輕有力時，請對行動不便的人多一點耐心；當你年老時，也會希望別人對你伸出善意。

如果我們這一代的大人，沒有耐心等候、學不會尊重他人，未來我們老了，也別奢望世界會對我們溫柔以待。

一節車廂，一面鏡子

火車車廂不只是一段旅程，更是一面鏡子。

它映照出我們對他人的態度，也預示了我們所身處的社會樣貌。

寧靜車廂的爭議，並不是在討論「要不要孩子」，而是在提醒我們：公共空間的秩序，從來不是靠年齡，而是靠教養。

希望有一天，我們能不再用「大人」或「小孩」來分群，而是用「尊重」與「不尊重」來區分行為。

因為真正該被討厭的，不是孩子，而是不懂尊重的人。