Disney+ 2026 韓劇片單太精彩！IU、邊佑錫《21 世紀大君夫人》宮廷戀愛，秀智《魅惑》吸血鬼登場
在連續幾年穩坐追劇平台話題焦點後，Disney+ 正式揭曉 2026 年韓劇神級片單，從宮廷權謀、契約婚姻到暗黑浪漫全面升級。IU、邊佑錫主演的《21 世紀大君夫人》話題未播先熱，秀智、金宣虎攜手的《魅惑》則以吸血鬼題材引爆討論，再加上南宮珉、玄彬、鄭雨盛、申敏兒等一線卡司齊聚！這篇整理Disney+ 2026 韓劇片單，播出時間、演員、劇情一次掌握。
Disney+ 2026 韓劇神級片單搶先看
Disney+ 2026 韓劇 1.《殺人者的購物中心2》
主演：李棟旭、金慧峻、趙漢善、琴海娜
開播日期：2026 年下半年
《殺人者的購物中心2》劇情：
改編自韓國作家姜智英同名小說，《殺人者的購物中心》描寫自幼失去父母、由叔叔撫養長大的侄女智安(金慧峻 飾)，在叔叔鄭進灣(李棟旭 飾)驟然離世後，意外揭開一間神祕購物中心背後駭人的真實面貌，並親手將訃告送達那些「特殊顧客」，正式捲入生死交錯的世界。第二季延續第一季的高張力設定，智安與前傭兵舅舅進灣在歷經血腥圍剿後，選擇主動迎戰傭兵組織「巴比倫」。隨著戰線全面擴大，動作場面與世界觀同步升級，信任與背叛的界線愈發殘酷，這場關於生存與復仇的戰爭，也正式全面引爆。
Disney+ 2026 韓劇 2.《天機試煉場》
類型：實境競賽節目
開播日期：2026 年上半年
《天機試煉場》節目內容：
集結薩滿、四柱八字、塔羅、腳相等韓國頂尖命理高手，共 49 名參賽者在無劇本設定下進行淘汰競賽。節目由《黑白大廚：料理階級大戰》編劇團隊打造，透過層層試煉考驗洞察力、心理戰與直覺判斷，最終僅有一人能奪下「最強命理師」頭銜。
Disney+ 2026 韓劇 3.《賭金》
主演：朴寶英、金聖喆、李玹旭
開播日期：未公布
《賭金》劇情：
成長於偏僻小鎮的熙珠(朴寶英 飾)，好不容易逃離貧困與過去，卻意外發現一口裝滿黃金的棺材，從此人生急轉直下。她在貪念與恐懼之間不斷掙扎，為了守住夢寐以求的未來，被迫踏上逃亡之路，甚至再度回到她誓言永不踏足的故鄉，是一部描寫人性如何在金錢面前逐步崩解的寫實之作。
Disney+ 2026 韓劇 4.《韓國製造》第二季
主演：玄彬、鄭雨盛
開播日期：2026 年下半年
《韓國製造2》劇情：
1970 年代動盪的韓國，中央情報部特工白冀兌（玄彬 飾）白天維護國安、私下經營走私與權力遊戲；正義檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）步步逼近，誓言揭開體制黑幕。第一季對決暫告段落，權勢更迭後的恩怨持續延燒，政治、情報與黑金全面糾纏，真正的戰爭才正要開始。
Disney+ 2026 韓劇 5.《在你燦爛的季節》
主演：李聖經、蔡鍾㶸
開播日期：2026 年 2 月 20 日
《在你燦爛的季節》劇情：
全球動畫公司的插畫師鮮于燦（蔡鍾㶸 飾），外表看似陽光開朗，實則因七年前的一場事故失去了聽力與記憶，內心藏著不為人知的傷痕。而時尚設計師宋嘏爛（李聖經 飾），曾經是于燦生命中最燦爛的存在，卻因過去的創傷將內心層層封閉，成為了一名冰冷的職場女強人。七年後，兩人在職場上以合作夥伴的身分重逢。鮮于燦決定慢慢拆除宋嘏爛築起的心牆，這場從冬天走向春天的旅程，將揭開兩人過去錯綜複雜的秘密與情感羈絆。
Disney+ 2026 韓劇 6.《21 世紀大君夫人》
主演：IU、邊佑錫
開播日期：2026 年 4 月
《21 世紀大君夫人》劇情：
故事設定於君主立憲制的虛構 21 世紀韓國。財閥千金成熙珠（IU 飾）擁有財富卻因平民身份心有缺憾，與除了王族頭銜一無所有的李安大君（邊佑錫 飾）因政治與利益結盟，展開一段先婚後愛的契約婚姻。在權力算計與情感拉鋸之間，兩人逐漸發現，真正動搖體制的，並非權勢，而是真心。
Disney+ 2026 韓劇 7.《婚姻之後》（暫譯）
主演：南宮珉、李雪
開播日期：未公布
《婚姻之後》劇情：
腦外科醫師出身的醫院院長姜泰周（南宮珉 飾），原本擁有看似完美的人生，卻在妻子高世允（李雪 飾）遭到綁架後徹底崩塌。為了救回深愛的人，他被迫直面冷血犯罪組織，也一步步逼近婚姻中被忽略的真相。這是一部揉合浪漫、驚悚與人性試煉的高張力作品。
Disney+ 2026 韓劇 8.《再婚皇后》
主演：申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮
開播日期：2026 年下半年
《再婚皇后》劇情：
改編自 Alphatart 大熱同名網絡小說與漫畫，《再婚皇后》講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒 飾）在遭皇帝索本修（朱智勛 飾）背叛、甚至打算扶正情婦菈絲塔（李世榮 飾）後，毅然選擇離婚，並改嫁鄰國王子海因里（李鍾碩 飾）。這場看似政治聯姻的再婚，實則揭開一段權力爭奪與情感交織的復仇之路。作品改編自全球累積點閱突破 26 億的超人氣網漫，被外界視為 2026 年最受期待的漫改鉅作之一。
Disney+ 2026 韓劇 9.《魅惑》
主演：秀智、金宣虎
開播日期：2026 年底
《魅惑》劇情：
隱居半世紀的吸血鬼宋貞華（秀智 飾），持續委託畫師為她描繪肖像，直到擁有複雜過去的畫家尹怡浩（金宣虎 飾）出現，打破她長久以來的孤獨世界。浪漫與懸疑交織，愛與詛咒並存，這段跨越時間的相遇，也將揭開塵封多年的秘密。
