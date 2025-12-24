玄彬、鄭雨盛終於正面交鋒！《韓國製造》5 大看點：壞男人玄彬登場、豪華卡司未播先拍第二季

玄彬、鄭雨盛終於正面交鋒！《韓國製造》5看點，70年代權力與慾望全面失控。圖片來源：Disney+提供

2025年底的話題韓劇《韓國製造》於今(12/24)上映啦！由玄彬與鄭雨盛雙男神聯手主演，並交由《哈爾濱》導演禹民鎬操刀，這部作品自曝光以來就被視為年度等級的大型企劃，並且為開播便確定續拍第二季。今天編輯整理這部討論度超高的韓劇《韓國製造》5大看點，一起看下去吧。

《韓國製造》劇情

故事背景設定在動盪不安的 1970 年代韓國。白冀兌（玄彬 飾）身為中央情報體系的一員，表面上是負責國家安全的情報官，私下卻遊走於黑白之間，經營著龐大的走私網絡。他將權力視為籌碼、將國家當成可以運作的商業版圖，在金錢與野心的驅使下，不斷擴張自己在情報局內外的影響力。然而，他精心築起的權勢堡壘，卻因一名不為權勢動搖的檢察官張健榮（鄭雨盛 飾）而開始出現裂痕。張健榮誓言揭開體制內的貪腐真相，步步逼近白冀兌多年來苦心經營的一切，也讓這場關於權力與正義的對峙，逐漸走向失控。

《韓國製造》看點1.玄彬這次飾演壞男人！

玄彬在《韓國製造》中飾演白冀兌，一名將國家視為商業藍圖、對權力與金錢毫不掩飾野心的情報官。角色不再只是遊走灰色地帶，而是主動擁抱慾望、精於算計，展現玄彬少見的「壞男人」面貌。預告中，他一身西裝在飛機上遭遇劫機危機，意外讓觀眾聯想到《愛的迫降》的經典場面，只是這次迎來的，與過往的深情浪漫大相逕庭，而是生死一瞬的「再次迫降」。

圖片來源：Disney+提供

在 Disney+ 釋出的幕後花絮中，玄彬也親口形容，白冀兌是他至今演過「將慾望表現得最直接的人物」。他回憶初次閱讀劇本時，立刻被故事張力吸引，無論是世界觀設定或人物之間的權力拉鋸，都讓人感受到高度緊繃的氛圍，也讓這個「壞男人」角色充滿難以忽視的魅力。

圖片來源：Disney+提供

《韓國製造》看點2.鄭雨盛化身偏執檢察官，正義走到極端更危險

鄭雨盛在劇中飾演誓言揭開貪腐陰謀的檢察官張健榮，角色憑藉近乎野獸般的直覺與強烈執念行動，為了守住信念不惜採取極端手段。他並非傳統意義上的「正派英雄」，而是帶著陰影與矛盾的執法者。相較玄彬西裝筆挺、氣場凌厲的情報官形象，鄭雨盛飾演的檢察官張健榮卻以不修邊幅、近乎邋遢的大叔造型登場，形成強烈反差，也突顯角色全心投入查案、近乎偏執的性格設定。鄭雨盛也坦言，這個角色擁有許多不易察覺的陰暗面，讓他在表演時不斷思考，如何在不刻意鋪陳的情況下，將那些隱而未顯的情緒自然融入角色之中，也成為他演得最過癮的一次挑戰。

圖片來源：Disney+提供

《韓國製造》看點3.情節取材真實歷史上的「淀號劫機事件」

導演禹民鎬指出，《韓國製造》所設定的 1970 年代，不只是動盪與混亂的年代，更是一個被「慾望」推著前進的時代。無論是名利、情感或正義，每個人都在追求自己的目標，而正是在這樣的利益拉鋸中，人性的真實樣貌被不斷放大。他也透露，從第一天開拍就能感受到演員完全進入角色，讓他直覺確信，這些人物將會帶來極具說服力的表現。

圖片來源：Disney+提供

為了讓觀眾一開始就感受到那個年代的衝擊，《韓國製造》以一場大型劫機事件震撼開場，情節取材自真實歷史上的「淀號劫機事件」，將虛構劇情與真實史事緊密交織。劇中圍繞韓國中情局的權力角力，同樣植根於真實歷史背景，使整部作品在緊張刺激之外，更增添一層寫實而殘酷的時代重量。

圖片來源：Disney+提供

《韓國製造》看點4.演員陣容超豪華

除了玄彬與鄭雨盛兩大青龍影帝正面交鋒，《韓國製造》的配角陣容同樣讓人驚喜，幾乎清一色都是主角等級。包括《獵犬》的禹棹奐、《寄生上流》曹汝貞、《黑暗榮耀》鄭星一、《等待京道》元志安，以及《搜查班長1958》的徐恩垂，全數加入這場權力與慾望交織的年代對決。

圖片來源：Disney+提供

圖片來源：Disney+提供

圖片來源：Disney+提供

更令人驚喜的是，曾以《小偷家族》站上奧斯卡舞台的日本實力派演員 Lily Franky 也加入演出，並再度與《哈爾濱》導演禹民鎬合作。橫跨韓日、集結影帝與國際級演員的卡司配置，讓《韓國製造》不只主線對決火花四射，就連支線人物也充滿存在感，後續發展自然令人期待。

圖片來源：Disney+提供

《韓國製造》看點5.未開播就拍板第二季

讓人意外的是，《韓國製造》第一季尚未開播，就已確定續拍第二季！不同於多數韓劇需等收視或串流成績出爐再做決定，Disney+ 與製作方提前拍板，也顯示對作品品質與市場反應抱持高度信心。根據韓媒消息，劇集預計於 2025 年下半年推出第一季，並在 2026 年接續播出第二季，以雙季連動方式完整鋪陳故事世界觀，大家也可以開始期待啦~