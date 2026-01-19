2026-01-19 15:51 女子漾／編輯王廷羽
從爭議走到一線！盤點 5 位曾演出韓國 19 禁電影的女星，孫藝真、林智妍都在內
韓國 19 禁電影常常充滿大膽情節和情慾內容，每個畫面都讓觀眾看得心癢難耐，然而，你可能不知道，許多韓國女演員正是靠著參演這類電影而闖出名號，這些演員們挑戰自我，勇敢嘗試在當時的事業起步階段就接拍19 禁情慾類型挑戰性的作品，而如今，她們成為當今韓國娛樂圈中耀眼的明星。在這篇文章中，我們將盤點 5 位因參演韓國 19 禁情慾電影而成名的女明星，讓我們一同來認識這些勇敢且富有魅力的演員，以及她們如何在娛樂界獨樹一幟，成為了韓國娛樂圈的矚目焦點。
韓國 19 禁電影成名女星 1. 金高銀
韓國女演員金高銀在 2012 年剛出道不久，便接下了電影《蘿莉塔：情陷謬思》的拍攝，當時她還只是一名新人，卻成功獲得了女主角的角色。電影故事背景設定在韓國的文學界，描述了七旬的國寶級詩人李寂寥與十七歲的花季少女銀嬌之間的禁忌愛情，他們之間的年齡差距和社會地位成為了相愛的障礙，然而，他們的愛情卻充滿了矛盾與挑戰，令觀眾深陷其中。
《蘿莉塔：情陷謬思》透過情節的發展展現了愛情的複雜性和不確定性，同時揭示了人性的脆弱與迷茫，這部電影成為金高銀的代表作，她出色的演技表現贏得了大鐘獎、青龍獎等多項電影獎項中的新人女演員獎，金高銀在片中的精湛演出，使她一炮而紅，奠定了她在韓國娛樂界的地位。
《蘿莉塔：情陷謬思》預告！
韓國 19 禁電影成名女星 2. 金珉禧
金珉禧（原音譯名為：金敏喜）於 2016 年與河正宇、趙震雄及金泰梨一起主演了韓國情色心理驚悚片《下女的誘惑》，這部電影改編自莎拉華特絲的 2002 年小說《荊棘之城》，故事背景設定在日本統治時期的韓國，講述了一段糾纏複雜的愛情與詭計的故事，劇情中，南淑熙被安排擔任富家小姐泉秀子的女僕，為了實現一個精心策劃的詐騙計畫，隨著南淑熙與泉秀子之間的相處，二人之間的感情逐漸升溫，計畫也因此產生了意外的變化。
電影中金珉禧與金泰梨更上演了大尺度的女女床戲，情節曲折離奇，角色間的心理戲和情感交錯令觀眾屏息凝神，電影不僅在國內獲得了票房成功，還在國際上獲得了多項獎項和讚譽，金珉禧出色的演技，使她的知名度大幅提升，獲得了觀眾和評論家的高度肯定，成為了她職業生涯中的重要里程碑。
韓國 19 禁電影成名女星 3. 孫藝真
孫藝真早期演出過許多經典作品，像是《向左愛向右愛》及《我腦海中的橡皮擦》，都令許多觀眾印象深刻，然而，由於戲路總是以清純玉女形象為主，孫藝真開始渴望轉型，於是決定接拍 2005 年韓國上映的愛情片《外出》，這部電影的劇情主要描述韓瑞英（孫藝真飾）的丈夫和金仁書（裴勇俊飾）的老婆外遇，而在一次旅行途中發生意外後，韓瑞英決定告訴金仁書有關外遇的事情，後來兩人不僅決定報復出軌的另一半，更不自覺地陷入情網之中，甚至發生了肉體關係。
這部電影將孫藝真帶入了一個全新的角色，展現了她多面的演技，儘管這樣的轉型對於清純形象的演員來說是一個挑戰，但孫藝真勇敢地嘗試並呈現出了令人驚艷的表現，贏得了更多觀眾和專業評論家的認可。
韓國 19 禁電影成名女星 4. 宋智孝
宋智孝曾參演了2008年上映的電影《霜花店：朕的男人》，該片以高麗王朝時期為背景，講述了恭愍王是一位喜好男色的國王，與健龍衛隊長洪麟之間發展出超越兄弟友誼的情誼。由於恭愍王無法因性取向而有子嗣，他要求洪麟與王妃發生關係，希望王妃生下的孩子像洪麟一樣優秀溫柔。不料，洪麟與王妃私下歡愉時被恭愍王發現，導致他被去勢。
《霜花店：朕的男人》使宋智孝受到廣泛關注，成名於娛樂圈，該電影不僅以高麗時代的背景為故事基礎，也透過愛情糾葛與政治權謀，展現了複雜的人性與情感，讓觀眾留下深刻的印象，宋智孝在片中的演出也獲得了肯定，她的才華得到更多人的認同和喜愛。
韓國 19 禁電影成名女星 5. 林智妍
韓國女演員林智妍（或譯林知衍）最近因出演韓劇《黑暗榮耀》再次引起廣泛關注，事實上，早在 2014 年，她就憑藉著電影《人間中毒》獲得多個新人獎項與提名，該部電影以 1969 年越南戰爭及韓國出兵越南為背景，講述了一名上校（由宋承憲飾演）與一名部下的妻子（由林智妍飾演）之間發生的禁忌愛情故事。
影片呈現出唯美的偷情劇情，不僅讓觀眾心癢難耐，更有大膽的激情床戲及車震畫面，林智妍的出色演出在影片中大放異彩，也因此獲得多項獎項提名，知名度大幅提升，《人間中毒》的成功演出為她的演藝事業奠定了穩固的基礎。
這五位韓國女星靠著參演 19 禁情慾電影成名，展現出色演技和勇於挑戰的精神，她們贏得觀眾喜愛並獲得多項獎項，不曉得上述提到的作品，你看過哪幾部呢？
【本文為JUSKY街星授權提供】
