2026-01-20 13:58 女子漾／編輯許智捷
Disney+《凶宅專賣店》開播就爆！不只嚇人還催淚、必看7大亮點＋劇情簡介一次看懂
Disney+ 懸疑台劇《凶宅專賣店》上線後迅速掀起討論熱潮，題材跳脫傳統恐怖作品對「鬼魅嚇人」的依賴，反而把鏡頭對準一間間被貼上事故標籤的房子。劇中以凶宅房仲為切入點，將驚悚氛圍與人性灰色地帶層層交織，也讓這部作品成為近期最讓人「越看越不安、卻停不下來」的台劇話題作。
以下整理《凶宅專賣店》七大必看亮點，追劇前先預習一下吧！
《凶宅專賣店》劇情簡介
故事圍繞著主角阿澤（范少勳 飾）展開，身為住在凶宅超過20年的居民，他為了籌措妹妹欣愛的換心手術費，決定踏入人人避之唯恐不及的凶宅買賣行業。他加入了專門處理棘手物件的「義勝房屋」，遇見了沉穩的店長雄哥（李銘順 飾）、看似玩世不恭的勇仁（施名帥 飾），以及總是拿著零食的饅頭。
上班第一天就險些被騰空飛起的刀刺傷的他，在處理凶宅的過程中，結識了具備靈異體質的通靈少女小墨（陳姸霏 飾）與其祖母畢婆婆，並得到了她們的幫助。這群背景各異、看似「雜牌軍」的團隊，攜手化解一樁樁凶宅背後的怨念，卻渾然不知，還有一個更大的陰謀正在暗處悄然逼近。
《凶宅專賣店》亮點1. 電影級製作水準：打造扎實恐怖宇宙
本劇由《女鬼橋》系列導演奚岳隆與郝芳葳聯手執導，製作團隊實力堅強。在北影首映後，其驚悚氛圍廣受好評，影評人盛讚不論是聲音設計、鏡頭節奏還是特效呈現，都展現出「電影等級」的規格與完成度，成功為觀眾建立了一個既熟悉又令人不安的凶宅宇宙。
《凶宅專賣店》亮點2. 比鬼更駭人的是現實：驚悚背後的人性試煉
本劇的核心主軸始終圍繞著「比鬼更可怕的是人心」。劇中從業17年的知名房仲文奕夫所提出的殘酷反問：「窮，和鬼，哪一個比較可怕？」這句話直接點破了故事想要探討的殘酷現實，在生存壓力面前，恐懼與道德的界線變得模糊。劇中的靈異事件並非單純為了嚇人，而是引導觀眾看見那些「未被好好告別的人生」，以及其中未能放下的愛、悔恨與執念。
《凶宅專賣店》亮點3. 改編真實社會案件：靈異事件在身邊
《凶宅專賣店》改編自震撼台灣社會的真實事件，將民間對凶宅的恐懼、避諱與現實需求轉化為強大的劇情張力。劇中對房仲第一線心理壓力與詭異事件的描寫極為貼近現實，甚至讓從業17年的知名房仲文奕夫看完後都直言「有被演到」。其真實感與代入感，讓鬼魂是否存在成了次要問題，真正讓人不寒而慄的，是現實壓力下，人性會做出何種選擇。
《凶宅專賣店》亮點4. 金獎級華麗陣容：演技互飆火花
本劇的演員名單一字排開，含金量高到驚人，根本是金獎級的實力派戰場。除了下列主演，更網羅了林予晞、江宜蓉等實力派演員加盟，讓角色的恐懼與情感顯得更加真實。
李銘順：三屆金鐘獎視帝
范少勳：金馬獎最佳新演員
陳姸霏：金馬獎最佳新演員
洪慧芳：新加坡影后
施名帥：金馬獎最佳男配角
《凶宅專賣店》亮點5. 各懷鬼胎的「雜牌軍」房仲
「義勝房屋」聚集了一群背景各異、性格鮮明的成員。李銘順飾演的店長雄哥沉穩中帶著難以言說的過往；施名帥飾演的勇仁看似流氣，卻總在關鍵時刻展現人性溫度；而陳姸霏與洪慧芳飾演的通靈搭檔，更讓故事超越了單純的抓鬼，成為一場與亡靈的溫情對話。隨著劇情推進，他們各自背負的秘密也將逐一揭曉。
《凶宅專賣店》亮點6. 視覺暗藏玄機：從海報到劇照都充滿線索
海報由曾為《神隱少女》等經典電影打造台灣限定海報的視覺藝術家董十行操刀，充滿巧思。他採用俯瞰台灣老公寓的構圖，每一層樓都巧妙地暗示著不同的故事場景與線索。
畫面中，角色們一致望向上方，象徵著對救贖的期待與內心的不安；而底部那扇敞開的門，則隱喻著通往未知的試煉與選擇。此外，最新釋出的劇照也因角色間細膩的溫馨互動與強烈的情緒張力，引發網友熱烈討論。
《凶宅專賣店》亮點7. 台灣獨有的溫情靈異敘事：告別未善待的人生
導演奚岳隆坦言，創作深受韓國電影《與神同行》啟發，並立志拍出一部屬於台灣本土、能與觀眾深刻共鳴的靈異敘事。事實上，《凶宅專賣店》是一部關於「如何告別」的作品，不僅是告別逝者，更是告別自己內心一直不敢面對的傷痛。
例如劇中一段與受虐男孩鬼魂告別的情節，當阿澤輕聲對他說：「你要投胎到好一點的人家喔」，驚悚瞬間化為深刻的心疼與不捨，也讓觀眾深刻體會到，真正困住靈魂的，是沒被好好善待的人生。劇中一句台詞完美點題：「有人能真心為自己流下眼淚，是幸福的事。」
《凶宅專賣店》正式預告 | Disney+
