李聖經、蔡鍾㶸長腿 CP 太好嗑！《在你燦爛的季節》劇情簡介＋6 大看點一次看
2026年開春最受矚目的浪漫韓劇來了！由「精靈女神」李聖經與「犬系男神」蔡鍾㶸（蔡鍾協）的全新力作《在你燦爛的季節》（In Your Brilliant Season）將於2月20日上線。兩位模特兒出身的高顏值演員同框，被劇迷封為「長腿 CP」，光是站在一起就自帶畫報氛圍！今天女子漾整理《愛情怎麼翻譯？》6大看點、劇情介紹及角色解析，一起搶先了解這部高甜韓劇吧。
《在你燦爛的季節》劇情簡介
全球動畫公司的插畫師鮮于燦（蔡鍾㶸 飾），外表看似陽光開朗，實則因七年前的一場事故失去了聽力與記憶，內心藏著不為人知的傷痕。而時尚設計師宋嘏爛（李聖經 飾），曾經是于燦生命中最燦爛的存在，卻因過去的創傷將內心層層封閉，成為了一名冰冷的職場女強人。
七年後，兩人在職場上以合作夥伴的身分重逢。鮮于燦決定慢慢拆除宋嘏爛築起的心牆，這場從冬天走向春天的旅程，將揭開兩人過去錯綜複雜的秘密與情感羈絆。
《在你燦爛的季節》6 大必看亮點整理
《在你燦爛的季節》看點1. 李聖經、蔡鍾㶸長腿 CP 太好嗑！
李聖經與蔡鍾㶸同為模特兒出身，175 公分與 186 公分的身高組合，被韓媒形容為「只要站在一起就能淨化眼球的組合」。兩人無論在預告或劇照中，只是並肩站立便充滿氛圍感，修長比例與時尚氣場自然形成畫報等級畫面，也讓這組 CP 在開播前就被大量轉傳討論。
蔡鍾㶸招牌的大型犬系無害笑容，對上李聖經前期展現的高冷冰山氣場，形成強烈冷熱溫差感，男主角一步步用溫柔靠近、女主角慢慢被融化的過程，從防備到心動的過程既甜又撩，成為整部劇最讓人忍不住反覆回味的情感亮點。
《在你燦爛的季節》看點2. 聽障失憶男主與封閉內心女主的重逢羅曼史
不同於一般對職場戀愛的想像，《在你燦爛的季節》描寫的是一段橫跨七年的命運糾葛。男主角鮮于燦在事故後失去聽力與部分記憶，卻選擇比任何人都更用力地生活，把每一天都過得明亮；女主角宋嘏爛則將自己困在情感的寒冬裡，拒絕再次受傷。重逢之後，鮮于燦選擇隱瞞真相默默守護，兩人陷入相愛卻無法相認的微妙關係，若即若離的情感拉扯，也成為推動全劇的重要懸念。
《在你燦爛的季節》看點3. 親情支線也好看！
除了李聖經、蔡鍾㶸愛情線之外，劇中宋家的親情支線同樣吸睛。能力強卻封閉內心的大姊、爽朗直率的二姊、早熟幹練的忙內小妹，再加上由李美淑飾演的第一代時尚教母奶奶，四位女性同住一個屋簷下，日常充滿火花。姊妹鬥嘴、世代衝突與彼此守護，讓劇情在笑聲中帶著溫暖淚點。
《在你燦爛的季節》看點4. 男女主角職業超夢幻
劇集背景橫跨兩個截然不同的產業世界。李聖經飾演的 NANA Atelier 首席設計師，將展現華麗、高壓且犀利的時尚圈生態，造型與穿搭同樣備受關注；蔡鍾㶸任職的全球動畫製作公司，則充滿童心、創意與溫馨氛圍。「現實的時尚」與「夢幻的動畫」形成鮮明對比，也讓整體視覺與情緒層次更加豐富。
《在你燦爛的季節》看點5. 七年前神秘事故埋下懸疑伏筆
在溫柔浪漫的愛情外衣下，編劇埋藏了一條貫穿全劇的懸疑線。預告中提及的實驗室爆炸事故，究竟如何改變男女主角的人生軌跡？鮮于燦遺失的記憶中，又隱藏著哪些關於宋嘏爛的關鍵真相？當過去被逐步揭開，兩人的關係也將迎來最大的考驗與轉折，讓這部作品不只是戀愛劇，更像一場尋找真相與自我的旅程。
《在你燦爛的季節》看點6. 編劇趙晟希回歸！療癒感細膩保證
《在你燦爛的季節》本劇由《雖然30但仍17》《她很漂亮》編劇趙晟希執筆，擅長描寫人性溫度與成長過程，而非流於表面的甜寵愛情。劇中男女主角各自背負失去與創傷，一個失去聽力與記憶，一個失去愛人與笑容，兩人如何在相遇後彼此修補，從破碎走向完整，情感層次與淚點都相當值得期待。
《在你燦爛的季節》將於 2 月 20 日在 Disney+ 上線
