2026-01-21 10:42 女子漾／編輯張念慈、王廷羽
保命必看！阿蘇火山空難靠「它」自動報案 手機車禍偵測怎麼開？設定教學一次看
日本熊本縣阿蘇山近日發生觀光直升機墜毀意外，機上載有兩名台灣旅客及一名日籍飛行員。根據日媒報導，搜救隊之所以能在短時間內迅速鎖定墜機地點，其中一名台灣旅客手機發出的「自動緊急通報」成為關鍵。這起事件再度引起大眾對智慧型手機「車禍偵測」功能的重視，專家建議，民眾應立即檢查手機設定，為自己多留一道保命防線。
科技立大功！不只車禍，空難也能救
這起不幸的意外中，科技扮演了神救援的角色。據了解，現代智慧型手機（如 iPhone 14 系列後續機型、Google Pixel 等）內建高精密感測器，能偵測高 G 值加速度、氣壓變化與劇烈聲響。
雖名為「車禍偵測」，但其原理是透過演算法分析物理狀態的劇烈改變。因此，無論是車輛高速撞擊、翻滾，甚至是直升機墜落產生的強大衝擊力，都可能觸發機制。一旦系統判定發生嚴重撞擊且使用者在倒數後無回應，手機便會自動撥打緊急求救電話（如 119或110）並傳送座標位置。
手機變身救命器 3大功能必知
除了車禍偵測，您的手機可能還隱藏著其他救命功能。科技達人建議，民眾應熟悉以下三種求救模式：
1.嚴重撞擊／車禍偵測（自動）：
適用機型： iPhone 14/15/16 全系列、Google Pixel 3 以後機型（部分功能視地區而定）。
功能： 偵測到撞擊後自動報警並通知緊急聯絡人。
2.SOS 緊急服務（手動）：
操作方式： 大多數手機支援「連按 5 下電源鍵」或「長按電源鍵+音量鍵」。
功能： 啟動倒數並自動撥打緊急電話，適合遇到歹徒或身體不適時悄悄求救。
3.跌倒偵測（穿戴裝置）：
適用裝置： Apple Watch、Galaxy Watch 等智慧手錶。
功能： 針對獨居長者或戶外運動者，若偵測到重摔且無反應，手錶會自動求救。
手機車禍偵測怎麼開？設定教學一次看
iPhone 救命設定這樣開
為了確保意外發生時手機成為您的守護者，請現在就拿起 iPhone 跟著以下步驟檢查：
步驟一：檢查「車禍偵測」 進入「設定」 > 點選「SOS 緊急服務」 > 滑到下方確認 「嚴重車禍後撥打電話」 開關已呈現綠色（開啟）。
步驟二：設定「緊急聯絡人」 在「SOS 緊急服務」頁面中，點選「在『健康』中編輯緊急聯絡人」。
重要性： 這是最容易被忽略的一步！設定後，系統不只會幫您報警，還會發送簡訊通知您的家人，並附上您目前的「經緯度位置」。
安卓（Android）用戶看這裡
Android 手機因品牌眾多，設定路徑略有不同，但大邏輯一致：
請至「設定」搜尋關鍵字：「緊急求救」、「安全性與緊急援助」或「SOS」。
務必開啟「自動傳送位置資訊」與設定緊急聯絡人。
天災人禍難以預料，從地震到交通意外，智慧型手機已不再只是通訊工具。花一分鐘檢查設定，可能就在未來的某個黃金時刻，成為拯救您與摯愛性命的關鍵。
