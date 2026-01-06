很多人都漏掉！載具歸戶教學一次看，Netflix、Spotify發票原來都沒在對獎。圖片來源：聯合報系資料照、tvN drama

你平常有在用手機載具存發票嗎？如果有，這件事真的很值得現在就檢查一下。近期有網友在社群平台發文分享，自己並不是運氣差沒中獎，而是有些發票根本沒有被系統拿去對獎，尤其是 App Store、Netflix、Spotify 等常見的跨境電商消費，過去一直被默默漏掉。今天女子漾整理完整的載具歸戶教學，帶你一步一步設定完成，快去看看你的載具裡，有沒有還沒被算進去的中獎發票。

為什麼跨境電商發票一定要手動歸戶？

很多人以為有用手機載具，發票就會自動對獎，但這只適用於一般消費。像 Apple、Google、Netflix、Spotify 這類跨境電商，發票是開在「帳號使用的電子郵件」，不是你的手機條碼。如果沒有把這個電子郵件做載具歸戶，系統就抓不到這張發票，也不會幫你對獎。也難怪不少人明明有消費，卻一直以為自己沒中。

圖片來源：聯合報系資料照 林河名

超簡單！3分鐘手機載具歸戶教學

步驟一：下載官方 App

先下載財政部官方的 「統一發票對獎」App，確認是政府版本。

圖片來源：女子漾編輯操作截圖

步驟二：進入「載具歸戶」

打開 App 後，依序點選：首頁 → 載具歸戶 → 新增載具

圖片來源：女子漾編輯操作截圖

圖片來源：女子漾編輯操作截圖

步驟三：選擇「跨境電商電子郵件」

在載具類型中，選擇：「跨境電商電子郵件」，這一步是重點，很多人之前完全沒設定過。

圖片來源：女子漾編輯操作截圖

步驟四：輸入「Apple 或 Google 帳號的 Email」

請務必輸入你實際用來消費的帳號信箱，例如 Apple ID 的電子郵件，或是 Google 帳號（包含 YouTube 會員、雲端空間、App 付款所使用的信箱），而不是平常收信用的 Email，一定要填寫「付款帳號本身綁定的電子郵件」，發票才會正確歸戶。

步驟五：確認歸戶成功

設定完成後回到載具頁面，通常會發現發票筆數突然增加，甚至出現過去幾期從未看過的消費紀錄，有些人還會當場跳出中獎通知，這些情況都代表載具歸戶已經成功。

載具歸戶常見 3 大地雷，一定要避開

1. 信箱輸錯，等於白做

Apple ID 跟你手機條碼的信箱可以不一樣，但歸戶時一定要輸入 消費帳號用的 Email。

2. 發票已過期就領不到

統一發票有領獎期限，就算歸戶後看到中獎，但超過期限仍無法兌領，建議 每期都檢查一次。

3. 以為歸過，其實沒成功

有人以為早就設定好，實際打開一看才發現發票根本沒進來，建議直接再確認一次。

如果你有這些消費，現在就該檢查！

如果你平常有訂 Netflix、Spotify、YouTube Premium，或是常買 App、遊戲課金、雲端空間，又已經很久沒中過發票，真的很值得現在就打開 App 檢查一次。就算最後沒有跳出中獎通知，至少也能確定，之後每一張該對的發票都不會再被漏掉。