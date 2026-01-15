2026-01-15 11:43 女子漾／編輯王廷羽
Gemini 進化成生活管家！全新升級個人化智慧服務，開權限就能找車牌、排假期
關注科技的朋友們注意了！Gemini 正式推出全新升級的「個人化智慧服務（Personal Intelligence）」，主打在使用者同意的前提下，安全串連 Gmail、Google 相簿、YouTube 與 Google 搜尋，讓 AI 功能除了回答問題之外，還能根據你的生活軌跡，給出真正「為你而生」的建議。這項功能目前以測試版形式，率先在美國開放給符合資格的 Google AI Pro 與 AI Ultra 訂閱用戶使用。
過去 AI 回答問題，主要依賴既有模型與公開資料，難以真正貼近使用者的生活細節。Google 這次推出的「個人化智慧服務」，核心概念正是讓 Gemini 能在你授權的前提下，理解你的偏好、習慣與經歷，讓回應不再制式。啟用後，使用者可以自行選擇要連結哪些 Google 應用程式，例如 Gmail、Google 相簿、YouTube 或搜尋紀錄，所有設定皆為「預設關閉」，並可隨時中斷連結。
串連之後，Gemini 能多做這些事！
Google 指出，「個人化智慧服務」的關鍵，在於跨來源的推理能力，以及從電子郵件或相簿中擷取細節、回應實際情境問題的能力。這讓 Gemini 能同時理解文字、照片與影片內容，給出更貼近生活的建議。
Google Labs、Gemini 暨 AI Studio 副總裁 Josh Woodward 也分享了他的實際使用經驗。兩週前，他的 2019 年 Honda 休旅車需要更換輪胎，卻一時想不起輪胎尺寸。詢問 Gemini 後，系統不只提供基本規格，還參考他 Google 相簿中公路旅行的照片，主動推薦不同用途的輪胎選項，並整理出評價與價格。
當修車廠要求提供車牌號碼時，Gemini 直接從相簿照片中擷取資訊，並同步透過 Gmail 確認車款細節，讓整個流程幾乎無縫完成。類似的能力，也反映在生活規劃上。Woodward 提到，在安排春假行程時，Gemini 透過分析家人過往的旅行紀錄與興趣，刻意避開人潮擁擠的熱門景點，轉而建議一趟過夜火車之旅，甚至貼心推薦適合旅途中遊玩的桌遊。
隱私與 AI 幻覺的因應機制
面對 Gmail 與相簿涉及大量個人資料的疑慮，Google 強調隱私仍是「個人化智慧服務」的核心設計原則。所有應用程式連結都需由使用者主動開啟，Gemini 只會在回應需求時暫時存取資料，並不會直接使用 Gmail 內容或相簿圖庫來訓練模型。Google 也說明，系統僅會在過濾或模糊化個人資訊後，使用提示詞與回應內容來改善模型。換言之，Gemini 不會「記住」你的車牌號碼，而是學會在你詢問時，如何協助你找到答案。
針對 AI 可能出現的誤判或過度個人化，Gemini 也提供即時修正機制。系統會嘗試標註引用來源，供使用者驗證；若回應不正確，也能直接更正偏好，或切換為「暫時性對話」模式，關閉個人化功能。Google 也鼓勵使用者給予回饋，協助系統持續優化。
什麼時候能開始使用 Gemini 個人化智慧服務？
「個人化智慧服務」將於未來一週內，陸續向美國符合資格的 Google AI Pro 與 AI Ultra 訂閱用戶推出，支援網頁版、Android 與 iOS，並適用於 Gemini 模型選擇器中的所有模型。目前僅限個人 Google 帳戶使用，不支援 Workspace 的商業、企業或教育帳戶。Google 也預告，未來將逐步擴展至更多國家與免費用戶，並導入 Google 搜尋的 AI 模式。
