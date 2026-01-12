2026-01-12 13:00 女子漾／編輯王廷羽
2026 最實用 AI 教學來了！Google 親授 10 組 Gemini 提示詞，減肥、學語言、存錢全包了！
進入 2026 年，很多人心裡多少都立了一些小目標，想變瘦一點、英文好一點，或終於開始認真存錢。但現實往往是，計畫列得很完整，真正要動起來時卻卡在「不知道該從哪一步開始」。最近 Google 公開了 Gemini 3 官方提示詞，正是從健身、飲食、學語言等日常生活切入，示範如何把這些模糊的願望，拆解成每天、每週都能實際執行的小行動。
Gemini 提示詞1. 自訂健身計畫
先整理自己的實際條件，例如目前體重、是否有運動習慣、多久沒運動、每週能運動幾天，以及能使用的器材或場地。像是「住在台北市、只能在健身房跑步機運動」、「平日只有晚上 9 點後有空」。把這些資訊一次交給 Gemini，就能請它幫你排出一份從入門到進階的運動計畫，包含每週訓練次數、每次訓練內容與休息日，避免一開始就過度操勞而放棄。
提示詞：
我想在 6 個月內參加紐約市馬拉松。我最近剛以 2 小時完成半程馬拉松，每週可以訓練 5 天。請建立一份月度訓練計畫，幫助我持續增強耐力。
Gemini 提示詞2. 居家環境斷捨離
如果房間或家裡太亂，不知道從哪裡整理，可以請 Gemini 直接幫你拆解時程。例如設定「30 天內完成」、「每天最多 20 分鐘」、「不購買任何收納用品」，讓 AI 幫你安排每天只需要做一件小事，例如整理衣櫃一層、清空一個抽屜，降低心理壓力，也比較容易持續完成。
提示詞：
我想在這個月整理並為我的公寓斷捨離。請建立一個 30 天計畫，將過程拆解為簡單的每日任務，每項任務不超過 20 分鐘，且不需要我購買任何新物品。
Gemini 提示詞3. 學習新語言
在開始前，先告訴 Gemini 你的語言程度是零基礎還是有基礎、每天能學多久，以及希望學到什麼程度。接著請它幫你排一份 30 天學習計畫，包含每天學習內容、複習節奏與小測驗，並搭配單字卡或選擇題，讓你能定期確認自己是否真的吸收，而不是只看影片卻沒有進度。
提示詞：
我想學習基礎法文。請生成一份 30 天引導式學習計畫，並針對動詞變化建立互動式多選題測驗。另外，請為這 50 個短語生成一組閃卡。
Gemini 提示詞4. 優化面試策略
準備面試時，可以先告訴 Gemini 應徵的職位、產業類型，以及是否為第一次面試或轉職。接著請它模擬主管角色，實際對你提問行為題。完成後，再上傳自己練習時錄下的影片，讓 Gemini 從說話速度、肢體動作、是否頻繁使用贅詞等面向給具體建議，幫助你在正式面試前修正細節。
提示詞：
我下週有一個［職位名稱］的求職面試。請與我進行一場即時、對話式的模擬面試，重點放在行為面試問題。接著，在我上傳練習影片後，請提供一份詳細的回饋報告。
Gemini 提示詞5. 健康飲食計畫
如果常常煩惱晚餐吃什麼，可以先告訴 Gemini 你的飲食偏好，例如是否吃素、是否高蛋白、是否需要控制熱量，以及每天可下廚的時間。再設定固定時間產生菜單，讓 Gemini 每週自動幫你排好 7 天晚餐內容，並列出一份完整採買清單，減少臨時亂吃或外食的機率。
提示詞：
我想吃得更健康。請在每週日早上 9 點建立一份為期 7 天、高蛋白且素食者友善的晚餐計畫。我每天晚上大約有 45 分鐘的烹飪時間，並請包含該週的採買清單。
Gemini 提示詞6. 個人理財規劃
把平常記帳用的試算表或支出紀錄上傳給 Gemini，請它協助分析哪些支出屬於非必要花費。再請 AI 幫你訂出具體的「每週預算規則」，例如外食次數上限、娛樂費上限，讓存錢不只是目標，而是有明確行動方式。
提示詞：
請分析我上傳的 Google 試算表（內含我上一季的每月支出），並幫我找出 3 個非必要支出項目。請建議我一套可以立即執行的每週預算守則，目標是省下 15% 的總開銷。
Gemini 提示詞7. 建立自訂閱讀清單
如果你買了很多書卻一直沒讀完，可以告訴 Gemini 你的年度閱讀目標與感興趣的主題，請它幫你設定每月固定推薦書單，並搭配簡單的閱讀進度安排。這樣每個月只專注完成一小部分，比一次列出大量書單更容易養成閱讀習慣。
提示詞：
我希望在 2026 年閱讀 12 本商業書籍。請設定一個每月 1 號執行的重複動作，推薦 5 本與廣告相關的非虛構書籍，並建立一份月度閱讀與評論時程表範例。
Gemini 提示詞8. 用好習慣取代壞習慣
先觀察自己什麼時候最容易出現壞習慣，例如睡前滑手機、通勤時無意識刷社群。把這些時間點告訴 Gemini，請它分析觸發原因，並為每個情境設計一個可行的替代行為，像是改成聽 Podcast、做伸展或寫幾行筆記，降低單靠意志力硬撐的失敗率。
提示詞：
我希望每週減少 2 小時的手機螢幕使用時間。請為我擬定一份習慣替換計畫，分析我常見的滑手機觸發情境，並為每個情境建議一項替代活動。
Gemini 提示詞9. 解決寫作卡關
當面對報告、日記或提案寫不出來時，可以請 Gemini 提供幾個簡短、具體的引導句或題目，而不是直接要它寫全文。透過這些引導，幫助自己先動筆，建立寫作節奏，再逐步延伸內容，減少對空白頁的抗拒感。
提示詞：
請給我 7 個本週適用的獨特、單句日記題目，鼓勵我反思目標與進度。
Gemini 提示詞10. 規劃長期目標
如果你已經成功維持某個好習慣一段時間，例如規律運動或戒菸半年，可以請 Gemini 協助你檢視目前成果，並設計下一階段的維持計畫。透過分階段目標，幫助你把短期成果轉化為長期生活方式，而不是在熱度退卻後慢慢鬆懈。
提示詞：
現在是 7 月 1 日。我已經成功堅持［目標名稱］達 6 個月。請建立一份三階段的維持計畫，幫助我將這項行動轉化為永久習慣，並為 2026 年剩餘時間設定下一步目標。
