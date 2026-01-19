2026-01-19 11:36 女子漾／編輯周意軒
《今天開始是人類》自戀足球員帥到出圈！朴所羅門再掀關注潮，從《殭屍校園》到奇幻男主角全網認臉
《今天開始是人類》公開男主角後，社群上出現一個超一致的反應，不是質疑、也不是驚訝，而是恍然大悟式的確認：「原來是他！」
沒錯，這次站在金惠奫身邊、飾演自戀足球員的，正是曾在《殭屍校園》留下深刻印象的朴所羅門。從校園生存戰一路走到奇幻愛情劇，他終於正式被貼上「男主角」標籤。
原來《殭屍校園》裡的他，是同一張臉
如果你當年追《殭屍校園》時，對某位角色特別有印象，卻一時說不上名字，那很可能就是朴所羅門。乾淨的五官、帶點少年感的氣質，讓他在一票角色中很容易被記住，但又不會過度搶戲。
也正因如此，他長期處在一種微妙位置：觀眾記得臉，卻不一定記得名字。直到這次《今天開始是人類》定角消息曝光，大量網友才突然把線索全部接起來，社群討論也瞬間轉向「他終於等到這個角色了」。
角色轉換關鍵
這次在《今天開始是人類》中，朴所羅門飾演的是一名對自己外貌、實力與人氣都極度自信的職業足球員。人生順風順水，自我感覺良好，和金惠奫飾演的「拒絕社畜人生」九尾狐形成強烈對比。
這個角色乍看輕鬆，其實非常考驗演員的平衡感。自戀演得太滿容易變油膩，不夠自信又會失去角色說服力，而朴所羅門恰好抓在一個讓人「看得出來他很自信，但不會想關掉電視」的安全區間，也因此讓不少觀眾開始重新評價他的角色魅力。
為什麼這次真的「帥到出圈」
過去朴所羅門的魅力，多半藏在劇情或角色設定裡，但這次不同。足球員設定讓他的外型優勢被完全放大，加上奇幻愛情喜劇的明亮節奏，讓他的存在感不再被情節吞沒，而是直接成為視覺焦點。
不少網友形容，這是第一次「不用解釋角色背景，就會注意到他」。也因為這樣，相關劇照、片段在社群上的轉發率明顯上升，從劇迷圈一路擴散到一般追星族群。
與金惠奫的化學反應，才是關注度再升一波的關鍵
除了角色本身，朴所羅門這次的關注度暴增，也和搭檔金惠奫密切相關。一個是內心OS很多、情緒層次鮮明的女主角，一個是外放型、靠肢體與表情撐場的男主角，兩人的表演節奏形成很舒服的對照。
從目前釋出的內容來看，這組CP並非傳統命定型戀愛，而是從互看不順眼開始慢慢靠近，這種設定反而更容易讓觀眾投入，也讓朴所羅門不再只是「好看」，而是「好看又有戲」。