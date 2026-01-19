2026-01-19 10:47 女子漾／編輯周意軒
這次不當乖乖女！金惠奫新劇《今天開始是人類》化身「拒絕社畜生活」的九尾狐，網笑：根本是我心聲！
自從在話題韓劇《背著善宰跑》中成功收割大批觀眾的心，金惠奫的討論度就一路居高不下。當外界都以為她會再接一部走心、催淚、情緒拉滿的作品時，她卻反手端出一個完全相反的角色設定。新劇《今天開始是人類》直接讓她「拒絕當乖乖女」，化身一隻對人生毫無焦慮、對未來完全佛系的九尾狐，消息一出立刻在社群掀起共鳴式暴動。
劇情介紹
《今天開始是人類》走的是奇幻愛情喜劇路線，故事核心其實一句話就能懂：一隻「完全不想變成人類」的九尾狐，偏偏遇上了一個「自我感覺良好到天花板」的人類男子。
金惠奫飾演的九尾狐「恩好」，早就看透人類世界的疲勞運轉。上班、升遷、買房、結婚，這些在她眼中都毫無吸引力。比起修煉成人，她更享受身為九尾狐可以永遠年輕、不被時間追著跑的狀態。偏偏命運愛開玩笑，她卻被捲進一段必須與人類產生交集的意外關係，人生也因此被迫「開始是人類」。
看點一 反內捲、反努力的九尾狐女主，根本是打工人精神圖騰
過去韓劇裡的九尾狐，多半背負千年修行、悲情愛戀與宿命詛咒，但恩好完全不走這條路。她不想證明自己、不想完成誰期待的人生，更不覺得「變成人類」是一種升級。
她的價值觀一句話就能總結：如果可以不老、不焦慮、不被KPI追著跑，為什麼要選擇痛苦模式？這種徹底「人間清醒」的人設，剛好戳中一整票對社畜生活感到疲憊的年輕女性觀眾，也讓不少網友直呼，這根本不是奇幻劇，是現代女性的心理投射。
看點二 羅門自戀足球員登場，反差系CP火花超有感
男主角由羅門飾演，一名對自己顏值、實力、人氣都充滿自信的職業足球員。外表耀眼、人生一路順風，卻在遇上恩好後頻頻踢到鐵板。
一個是完全不想融入人類社會的九尾狐，一個是活在鎂光燈與掌聲裡的人類明星，價值觀幾乎呈現正反兩極。正因如此，兩人從初遇就火花四射，既有喜劇節奏，也藏著情感拉扯的空間，讓人很難不期待後續感情線怎麼鋪陳。
網友反應
選角與設定曝光後，網路討論幾乎一面倒看好。不少網友留言表示，早就看膩為愛犧牲、為人修煉的九尾狐，這次直接「不想努力」反而更貼近現實心境。也有人點名金惠奫的喜劇節奏與情緒拿捏，本來就很適合這種帶點厭世又不失可愛的角色。
至於CP感，更是被狂刷好評，從外型搭配到角色反差，都被形容是「看一眼就懂為什麼會談戀愛」。不少觀眾已經默默把這部列進必追清單，等著看九尾狐如何重新定義什麼叫做「好好過日子」。