沒時間追劇？9部話題「短陸劇」推薦 超慾濕身吻、大尺度男歡女愛 挑戰你臉紅極限

9部話題「短陸劇」推薦 超慾濕身吻、大尺度男歡女愛 挑戰你臉紅極限 圖/微博

每次心血來潮想追劇，都會被集數及時長勸退嗎？近年中國對此也發展出一系列的「短陸劇」來搶攻市場商機，短陸劇劇情緊湊、情節精彩，非常適合那些想要在有限的時間裡享受優質戲劇的觀眾，在眾多短陸劇中編輯精選出9部下飯好劇推薦給大家，超慾撩人情節包準甜到你心坎裡！

#短陸劇推薦：《愛在離婚進行時》

圖片來源：微博《愛在離婚進行時》

這是一段關於商業聯姻的故事，男女主角素未謀面便締結婚約，卻在三年後雙雙萌生離婚的念頭。然而，命運捉弄人，他們數次相約解約卻屢屢錯過，直至一次意外讓兩人發生了親密關係。

再次重逢時，錯誤的情感表達讓彼此的誤會加深，讓這段關係愈發難以挽回。傅燕城震驚地發現，自己一直掛念的 Penny 竟是他的妻子盛眠，而她此時已懷有他的孩子。懊悔不已的他不惜一切挽回，試圖修補兩人之間的裂痕。在真心與誠意的努力下，他們終於解開誤會，確認彼此的愛意，攜手走向未來，書寫屬於他們的幸福篇章。

圖片來源：微博《愛在離婚進行時》

#短陸劇推薦：《裂痕》

《裂痕》圖/微博

由朱麗嵐及林澤輝出演的短陸劇《裂痕》已經播畢，每集時長3分鐘，內容講述：雙胞胎姐妹許知心、許夏薇，擁有幾乎同樣的臉，性格卻完全不同。高中時許夏薇恰巧邂逅了初戀林錚，二人一見鍾情，可卻突然發生一場變故，多年後兩人再度重逢時，與林錚重燃舊愛，可林錚卻漸漸發現眼前的人不是真正的許夏薇。劇中兩人更是上演超慾濕身吻，心跳指數破表，加上劇情精彩跌宕，收穫了許多劇粉好評！

《裂痕》 圖/微博

#短陸劇推薦：《長公主在上》

《長公主在上》 圖/微博

佳評如潮的《長公主在上》由圻夏夏、錦超擔綱主演，每集時長2分鐘，內容講述：長公主李雲貞因各式讓人聞之不齒，侍衛顧玄清被派臥底於長公主身邊，搜集證據，以期將她繩之以法。在朝政紛爭的背景下，關於長公主的醜聞真相逐漸浮出水面，而侍衛顧玄清也在臥底任務中逐漸喜歡上長公主。本劇最令人期待的就是女主角不僅努力搞事業，還能霸氣撩男主，這麼完美不戀愛腦的人設有誰不愛！趕緊加入你的追劇清單吧！

《長公主在上》 圖/微博

#短陸劇推薦：《東欄雪》

《東欄雪》 圖/微博

由《長公主在上》在上的原班人馬出演，每集片常依舊為2分鐘，內容講述：同是背負著創傷的宮女沈顏與出身低賤的七皇子褚寧遠，兩人為了復仇奪權性格越趨心狠手辣，而七皇子在過程中也逐漸愛上了宮女沈顏。本劇依舊維持了女主霸氣的人設，加上男主的腹黑，雙強聯手復仇，讓觀眾看了不停叫好，直呼實在是太精彩了！

《東欄雪》 圖/微博

#短陸劇推薦：《虛顏》

《虛顏》圖/微博

《虛顏》由柯穎、丞磊、王澤軒、宋昭藝擔任主演，每集為10分鐘，內容講述：小畫師十七被設計與相國府沈家大小姐換了臉，替代沈大小姐嫁入將軍府後發生的陰差陽錯的故事。這部短劇的服化道接收穫不少好評，其中大尺度的「男歡女愛」更是讓不少人看了都臉紅心跳，直呼導演實在太會拍！

《虛顏》 圖/微博

#短陸劇推薦：《步步為陷》

《步步為陷》 圖/微博

魏天浩、屈夢汝、代高政共同出演的《步步為陷》每集時長10分鐘，內容講述：葉家二房獨女葉青嵐遭前任慕家大少爺陷害淪為沖喜新娘後開啓一系列的復仇故事。喜歡看宅鬥劇的朋友們千萬別錯過啦！

《步步為陷》圖/微博

#短陸劇推薦：《婚事》

《婚事》圖/微博

樊治欣、屈夢汝主演的《婚事》每集時長10分鐘，內容講述：新婚的宋亦菲和秦禮，兩人以為是一場甜蜜婚姻，殊不知走進其中才發現步步驚心。主打都市懸疑，情節緊湊，讓人欲罷不能！

《婚事》圖/微博

#短陸劇推薦：《喜歡但禁止心動》

《喜歡但不心動》圖/微博

由洪以真、吴夏帆領銜出演，每集時長2分鐘，內容講述：以國家隊為目標，卻又球場失利的吳夏帆租下了一間低價房，不想房屋低價是因為需要男女混住，而她的合租夥伴，就是盧東旭，兩人在同居的生活中越走越近，治癒彼此受傷的內在。雙向救贖的劇就是好嗑啊！

《喜歡但不心動》圖/微博

#短陸劇推薦：《你是我的獨家意外》

《你是我的獨家意外》 圖/微博

主演為白皓彥、焦娜，每集時長5分鐘，內容講述：出差回來的「蘇酥」發現被男友和自己的同事背叛，而意外認識了紀寧睿，並通過紀寧睿的幫助化解了重重危機。在經歷了感動、好感、依賴、吃醋等種種後，蘇酥一步步深陷對紀寧睿的感情中。卻在一次意外中，蘇酥發現了紀寧睿不為人知的秘密。編輯就不劇透啦！想知道什麼秘密就趕緊搜尋來看吧！