2026-01-07 18:00 女子漾／編輯王廷羽
每首都超洗腦！KKBOX 2025 年度榜單揭曉，GD、BLACKPINK 都上榜仍敗給他
KKBOX今日公布 2025 年度榜單與音樂趨勢觀察，揭曉全台、華語、西洋、日語、韓語四大語系播放量最高單曲，以及影視合作單曲等榜單內容，盤點過去一年最受歡迎的歌曲與藝人。今天跟著女子漾一起揭曉這份年度音樂榜單，快看看自己喜愛的藝人、愛聽的歌曲有沒有上榜！
2025音樂趨勢1.影視、動畫持續帶動聽歌熱潮
影視與動畫仍是 2025 年音樂爆紅的最大推手。KKBOX 指出，超過四成用戶是透過戲劇、動畫或電影接觸到新歌，影視相關歌曲全年播放次數突破 2 億次。日語榜單中，動畫與電影歌曲幾乎全面霸榜，《鬼滅之刃》、《我獨自升級》、《藥師少女的獨語》等作品熱度不減；韓語市場則由《Kpop 獵魔女團》原聲帶橫掃榜單，華語部分《難哄》也成功帶動多首歌曲衝進年度排行。
2025音樂趨勢2.跨語系成常態，聽歌早已不分國界
跨語系作品在 2025 年全面發酵。KKBOX 西洋榜中，近半數歌曲為跨語系作品，其中 BLACKPINK 全員推出英文新作，強勢稱霸榜單。從日語到韓語，再到西洋市場，台灣聽眾的語言選擇更加開放，年輕族群尤其明顯，顯示「好聽」早已比「哪一國的歌」更重要。
2025音樂趨勢3.追星效應放大，演唱會直接改寫排行榜
粉絲文化持續影響聆聽行為。KKBOX 觀察到，演唱會前後藝人歌曲播放量明顯翻倍，經典歌也因此重新進榜。G-DRAGON、TWICE、SUPER JUNIOR 等藝人來台開唱後，舊作再度衝上排行榜，音樂不只跟著新歌走，更跟著事件與話題被大量播放。
2025音樂趨勢4.聽歌為了「狀態」，情境式選歌成主流
面對龐大的音樂量，聽眾更重視當下需求。通勤、工作、睡前成為最常見的聽歌情境，放鬆、專注、抒情則是最被需要的情緒類型。KKBOX 數據顯示，越來越多人透過情境與情緒找歌，音樂成為陪伴日常、調節狀態的重要角色。
KKBOX 2025 年度排行榜
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高單曲 Top 10
1. Jumping Machine (跳樓機)｜LBI利比
2. 任性｜五月天
3. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧
4. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
5. 看著我的眼睛說｜張遠
6. like JENNIE｜JENNIE
7. 若無你我欲去佗位｜黃奇斌
8. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
9. 跳樓機｜en
10. 有一種遺憾叫我們｜于冬然
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高華語單曲 Top 10
1. Jumping Machine (跳樓機)｜LBI利比
2. 任性｜五月天
3. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧
4. 看著我的眼睛說｜張遠
5. 若無你我欲去佗位｜黃奇斌
6. 跳樓機｜en
7. 有一種遺憾叫我們｜于冬然
8. 520｜蕭秉治
9. 愚人節快樂｜盧廣仲
10. 過了幾天｜郭家瑋, DIOR 大穎
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高西洋單曲 Top 10
1. like JENNIE｜JENNIE
2. toxic till the end｜ROSÉ
3. Abracadabra｜Lady Gaga
4. Handlebars｜JENNIE, Dua Lipa
5. Radio (Dum-Dum)｜YUQI
6. Messy｜ROSÉ
7. Strategy｜TWICE, Megan Thee Stallion
8. ExtraL｜JENNIE, Doechii
9. Born Again｜LISA, Doja Cat, RAYE
10. Love Hangover｜JENNIE, Dominic Fike
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高日語單曲 Top 10
1. ReawakeR｜LiSA, Felix of Stray Kids
2. IRIS OUT｜米津玄師
3. JANE DOE｜米津玄師, 宇多田ヒカル
4. 革命途中｜AiNA THE END
5. 百花繚乱｜幾田りら
6. BOW AND ARROW｜米津玄師
7. LIKE THIS｜Eunhyuk
8. 残酷な夜に輝け｜LiSA
9. どこにいても...｜Eunhyuk
10. 花はまた咲く｜Eunhyuk
☆ 2025 年度發行台灣播放量最高韓語單曲 Top 10
1. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
2. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
3. TOO BAD｜G-DRAGON, Anderson .Paak
4. Express Mode｜SUPER JUNIOR
5. Your Idol｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast
6. JUMP｜BLACKPINK
7. What It Sounds Like｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
8. earthquake｜JISOO
9. TAKE ME｜G-DRAGON
10. How It’s Done｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
☆ 2025 年度發行華語影視合作單曲 Top 5
1. 任性｜五月天 - 電視劇《難哄》主題曲
2. 像晴天像雨天｜汪蘇瀧 - 電視劇《難哄》心動曲
3. 想悄悄住進你的靈魂｜蕭秉治 - 電視劇《難哄》插曲
4. 是你｜李宇春 - 電視劇《難哄》片尾曲
5. 晚點｜張碧晨 - 電視劇《難哄》傷痕曲
☆ 2025 年度發行西洋影視合作單曲 Top 5
1. Messy｜ROSÉ - 電影《F1電影》歌曲
2. Lose My Mind｜Don Toliver, Doja Cat - 電影《F1電影》歌曲
3. Zoo｜Shakira - 電影《動物方城市2》主題曲
4. Drive｜Ed Sheeran - 電影《F1電影》片尾曲
5. Invincible｜OneRepublic - 劇場版《怪獸8號：Mission Recon》歌曲
☆ 2025 年度發行日語影視合作單曲 Top 5
1. ReawakeR｜LiSA, Felix of Stray Kids - 動畫《我獨自升級》第二季片頭曲
2. IRIS OUT｜米津玄師 - 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》主題曲
3. JANE DOE｜米津玄師, 宇多田ヒカル - 《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》片尾曲
4. 革命途中｜AiNA THE END - 動畫《膽大黨》第二季片頭曲
5. 百花繚乱｜幾田りら - 動畫《藥師少女的獨語》第二季片頭曲
☆ 2025 年度發行韓語影視合作單曲 Top 5
1. Golden｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
2. Soda Pop｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
3. Your Idol｜Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
4. What It Sounds Like｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
5. How It’s Done｜HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast - 電影《Kpop 獵魔女團》原聲帶
☆ 2025 年度各季搜尋竄升關鍵字（非依名次排序）
1－3 月：跳樓機、難哄、方大同、唯一、JENNIE
4－6 月：JOLIN蔡依林、看著我的眼睛說、有一種遺憾叫我們、頑童MJ116、天賜的聲音
7－9 月：G-DRAGON、Kpop 獵魔女團、JUMP、F1、鬼滅之刃
10－12 月：TWICE、沒出息、盧廣仲、Good Goodbye、BLACKPINK
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower