沒搶到金唱片門票怎麼辦？Disney+、TVBS全台直播！時間、演出卡司一次看
第 40 屆金唱片頒獎典禮首度移師台灣，在台北大巨蛋舉辦的消息一曝光，門票立刻引爆粉絲搶購，不少人還沒反應過來就已經售罄。沒有搶到門票的朋友們也別氣餒！官方確認將由 Disney+ 與 TVBS 歡樂台全台直播，讓粉絲在家就能完整收看紅毯、頒獎與重磅演出。一起來看這場 K-pop 年度盛事 的直播時間及卡司吧！
金唱片頒獎典禮自 1986 年創立，由《日刊體育》與韓國唱片產業協會主辦，評選標準長年以專輯實體銷量與數位音源成績為依據，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」，並設有新人獎、製作人獎、全球人氣獎等指標性獎項，是韓國流行音樂圈公認最具代表性的年度盛會。今年適逢第 40 屆里程碑，更首度移師台灣舉行，消息一出即在台韓粉絲圈掀起高度討論。
成始璄第10度主持 文佳煐二搭登場
典禮主持陣容同樣備受矚目，由連續多年擔任金唱片主持、今年迎來第 10 次站上舞台的成始璄，搭檔《女神降臨》女主角文佳煐共同主持，穩定又不失親和力的組合，被不少粉絲形容為「最讓人放心的主持搭檔」。
頒獎嘉賓陣容同樣星光熠熠，包括宋仲基、《背著善宰跑》掀起話題的新生代男神邊佑錫、為 Disney+ 動畫《Kpop 獵魔女團》獻聲的安孝燮，以及跨界登場的華語天后蔡依林與許光漢，台韓娛樂圈難得同台，也為本屆典禮增添話題焦點。
JENNIE首度以個人身分登台北！18組K-pop重磅演出
舞台演出陣容被視為本屆最大亮點之一。BLACKPINK 成員 JENNIE 將角逐專輯與數位音源本賞，並首度以個人身分站上台北舞台，相關消息曝光後已在社群平台引發高度關注。
此外，曾在 AAA 亞洲明星盛典掀起熱潮的新生代男團 CORTIS 也將登台演出，憑藉洗腦神曲《GO!》迅速累積全球人氣。完整演出名單橫跨新生代與一線團體，包括 Stray Kids、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、ATEEZ、ZEROBASEONE 等，共 18 組 K-pop 人氣卡司輪番登場，舞台內容可透過電視與線上平台同步收看。
第 40 屆金唱片頒獎典禮演出與轉播資訊
日期：2026 年 1 月 10 日（六）
時間：16:00 紅毯、17:30 典禮
地點：台北大巨蛋
轉播平台：Disney+ 全台獨家線上直播、TVBS 歡樂台同步播出
