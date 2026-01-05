ITZY 首攻高雄巨蛋！《TUNNEL VISION》台灣場 6/27 開唱，售票資訊持續更新。圖片來源：IG @itzy.all.in.us、@livenationtw

韓國人氣女團 ITZY 正式宣布展開全新世界巡演《TUNNEL VISION》，台灣場確定於 2026 年 6 月 27 日登陸高雄巨蛋，這不僅是 ITZY 出道以來首次站上高雄巨蛋舞台，也是她們全員續約後、睽違已久的台灣專場演唱會。消息曝光後，立刻在社群引發 MIDZY 熱烈討論，被視為 2026 年上半年最受矚目的 K-pop 演唱會之一。本篇女子漾整理ITZY《TUNNEL VISION》高雄場的演唱會資訊，MIDZY快關注！

ITZY 由 JYP 娛樂於 2019 年推出，成員包含禮志、Lia、留真、彩領與有娜。團名「ITZY」有著明確的官方設定，意指 「Everything you want, IT’z all in us」，象徵粉絲與大眾所期待的一切，都能在 ITZY 身上找到，從名稱本身就展現出滿滿的自信與氣勢。

「ITZY」雖為英文拼寫，但發音同韓語「있지」，帶有「有啊」「當然有」的肯定語感，也被延伸解讀為「我有、我就是」，呼應她們一路以來強調自我價值與不被定義的音樂風格與舞台態度。官方粉絲名「MIDZY」則源自韓語「믿지」，意為「相信」，象徵 ITZY 與粉絲之間彼此信任、互相依靠的關係。

出道曲〈DALLA DALLA〉一推出便橫掃音源榜與音樂節目，成功打破當時女團既有形象框架，隨後接連推出〈ICY〉、〈WANNABE〉、〈Not Shy〉、〈LOCO〉等代表作，逐步建立高度辨識度。其中〈WANNABE〉的「肩舞」更成為全球 K-pop 圈的經典名場面，官方 MV 在 YouTube 上累積突破 5 億次觀看，也讓 ITZY 正式站穩國際舞台。

截至目前，ITZY 已擁有多支破億觀看的音樂作品，兼具高強度舞蹈實力、成熟舞台完成度與品牌影響力，被公認為 K-pop 第四代女團的重要代表之一。

ITZY 《TUNNEL VISION》台灣場售票資訊一次看

ITZY《TUNNEL VISION》世界巡演 - 台灣場時間地點 演出日期：2026 年 6 月 27 日（六）

演出地點：高雄巨蛋

票價區間：待公布

ITZY 高雄演唱會 - 售票資訊（持續更新）

售票時間：待公布

售票平台：待公布

粉絲福利項目：待公布

ITZY 首登高雄巨蛋！必聽歌曲推薦

〈DALLA DALLA〉

〈ICY〉

〈WANNABE〉

〈Not Shy〉

〈LOCO〉