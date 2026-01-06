2026-01-06 14:15 女子漾／編輯王廷羽
Central Cee 首度台灣開唱！演唱會時間、購票資訊一次看，連 Jungkook 都愛聽
英國饒舌新世代代表人物 Central Cee 終於要來台灣了！被 Drake、J. Cole、21 Savage 點名合作、連 BTS 成員 Jungkook 都曾話題連線的他，將帶著世界巡迴 《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》，於 2026 年 3 月 11 日 登上台北 TICC，首度以完整專場形式開唱。今天女子漾為你整理 Central Cee《CAN’T RUSH GREATNESS》台北場的售票資訊與必聽熱門歌曲，一起看下去吧！
Central Cee 是誰？連 BTS Jungkook 都連線的饒舌狠角色
Central Cee 本名 Oakley Neil Caesar-Su，來自英國西倫敦，年僅 27 歲便已成為當代英國饒舌的重要指標人物。他以單曲〈Sprinter〉寫下歷史，成為首支 Spotify 播放量突破 10 億次的英國饒舌歌曲，不僅入圍全英音樂獎「年度藝人」，更入選《富比士》30 歲以下菁英榜。
他曾被 Drake、J. Cole、21 Savage 點名合作，連 BTS 成員 Jungkook 都曾話題連線，跨圈影響力持續擴大。Central Cee 的創作風格以寫實直率著稱，將街頭經驗、成長背景與名利拉扯轉化為音樂敘事，也讓他在全球年輕世代中累積大量共鳴。
Central Cee 於 2025 年推出首張專輯《CAN’T RUSH GREATNESS》，專輯一舉奪下英國金榜冠軍，並成功打進美國告示牌排行榜前十名。《Rolling Stone》與《NME》皆給予四顆星高度評價，盛讚其作品兼具個人深度與全球市場影響力。這張專輯也成為本次世界巡迴的核心主軸，舞台編排、曲目設計全面升級，讓《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR》被外媒形容為「新世代英國饒舌正式進軍世界的代表作巡演」。
Central Cee《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》台北場資訊一次看
Central Cee《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》演出日期：2026 年 3 月 11 日（三）
演出時間：19:30（實際時間依現場公告為準）
演出地點：台北國際會議中心 TICC
票價區間：NT$ 4,400 / 3,900 / 3,400 / 2,900 / 2,400 / 2,200（身障優惠票）
※每張票另加系統服務費 NT$ 200，全座位對號入座
Central Cee演唱會售票方式：
1.Live Nation Taiwan 會員預售
預售時間：2026 年 1 月 7 日（三）11:00－23:59
凡於預售截止前完成Live Nation Taiwan 會員註冊並成功訂閱電子報者，可於預售期間登入官網活動頁面購票。購票者需同時具備 Live Nation Taiwan 會員資格 與 拓元售票系統帳號。
2.全面開賣
開賣時間：2026 年 1 月 8 日（四）11:00
售票平台：拓元售票系統
※單筆訂單限購 4 張，支援行動裝置購票。
VIP 升級方案（限量加購）
Central Cee《CAN’T RUSH GREATNESS WORLD TOUR – Asia 2026》演出另提供 限量 VIP Upgrade 升級方案，加購時間為 2026 年 1 月 7 日 上午 11 點起，數量有限，售完為止。
※需注意 VIP 升級不包含演唱會門票，須另持同場次有效入場票券方可使用，相關活動與福利僅限演出當日指定時段兌換。
入場與安檢注意事項
為配合場館規定，現場禁止攜帶行李箱及超過 37 x 25 x 11.5 公分的包包，並全面禁止外食與飲料（水除外）。除手機外，任何形式的拍照、攝影、錄音設備皆不得攜帶或使用，現場亦禁止直播。主辦單位保留請違規者離場之權利。
Central Cee 首度台灣開唱！必聽歌曲推薦
〈Doja〉
〈Sprinter〉
〈Loading〉
〈Day in the Life〉
〈Let Go〉
