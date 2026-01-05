2026-01-05 13:47 女子漾／編輯許智捷
動力火車首度挑戰小巨蛋三連唱！「一路向前」台北旗艦場5月登場 門票1/24、1/25開賣
動力火車在 2026 年迎來重磅好消息，正式宣布將於 5 月 15、16、17 日 重返台北小巨蛋，舉辦「台新銀行 冠名贊助 動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會」台北旗艦場。這也是兩人出道以來，首度挑戰在台北小巨蛋連續三天開唱，消息曝光後立刻引發歌迷熱烈討論。
本次台北旗艦場演出將於 5 月 15 日（五）、16 日（六）、17 日（日） 登場，地點選在台北小巨蛋。門票採兩階段販售，1 月 24 日（六）下午 1 點開放台新卡友優先購票，1 月 25 日（日）下午 1 點則於 KKTIX 售票系統全面開賣，預期再掀一波搶票熱潮。
台新卡友：1 月 24 日（六）下午 1 點
一般民眾：1 月 25 日（日）下午 1 點
動力火車近年演出氣勢持續攀升，2025 年更拿下第 36 屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，實力與人氣雙雙受到肯定。這次全新巡演以「一路向前」為主題，象徵兩人音樂路上的堅持與陪伴，也讓不少歌迷期待能在現場再度聽到《忠孝東路走九遍》、《當》、《彩虹》等經典大合唱曲目。
面對首次三連唱的體力考驗，尤秋興與顏志琳也透露，平時都有固定運動與保養喉嚨的習慣，並會提前調整作息，希望以最佳狀態站上舞台，與歌迷完成這次難得的三天音樂約定。
主辦單位也提醒，想搶票的歌迷可事先完成 KKTIX 會員註冊，並準備穩定的網路環境，以免錯過開賣時間。
