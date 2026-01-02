AOA 霸凌風波再被翻出：權珉娥元旦傳送醫獲救、2021智敏退團 時間軸輿論轉折一次看。圖／翻攝珉娥IG、智珉IG

曾在 2020 年掀起南韓演藝圈巨大震盪的 AOA 霸凌風波，至今仍未真正落幕。日前（1/1），前成員權珉娥再度在社群平台發布帶有極端念頭的貼文，隨後被友人及時發現並送醫，所幸已無生命危險。消息曝光後，再次引發外界對這起長年爭議事件的關注。

以下整理 AOA 霸凌事件自 2020 年爆發以來的時間脈絡與關鍵轉折，包含權珉娥的主要指控內容、申智珉的回應與退團經過、成員「旁觀者」爭議、錄音與訊息曝光後的輿論變化，以及近年相關事件對整體風向的影響。

事件起點：珉娥長文揭「10 年精神折磨」 矛頭指向隊長智珉

2020 年起，已退團的權珉娥（Mina）在 IG 接連發文，描述自己從練習生時期到出道後，長期遭隊長申智珉（Jimin）以言語、情緒施壓的經歷。她的敘述核心包括：

父親病逝期間的「氣氛」爭議

珉娥稱父親癌症離世時，她在行程中哭泣，卻被前輩以「不要因為妳把氣氛搞砸」的語句壓制，並被帶離現場。她將這段記憶視為多年傷痛的代表性片段。

「我也真的很想滾蛋，但是我要照顧媽媽…啊，又被說無腦了。我確實是無腦，也沒有好好學習，從小就因為家裡的事情出來賺錢。只是因為爸爸去世後在候機室哭了一次，就被某個姐姐說不要因為你把氣氛搞砸，把我帶到候機室的衣櫃裡就離開了。我到現在都還沒忘記那句話。」



其他相關IG原文翻譯如下

長期身心狀態惡化的自述

她提到長期服藥、情緒低潮，並曾在社群上公開帶有高度衝擊的自傷內容。這一波貼文迅速引爆輿論，外界開始把焦點鎖定在「隊長權力」與「團體內部階級」上。

「小說」兩字把火再添柴：智珉回應引爆二次擴散

在珉娥貼文發酵後，智珉曾於社群留下「小說」字樣（後續刪除），被視為否認或反擊。這也讓珉娥情緒再度升溫，進一步點名、加碼敘述細節，事件正式從粉圈衝上大眾新聞版面。

「小說？這麼說也是太恐怖的小說了吧。光是祛疤治療就做了3-4次，現在淺了很多，但還是忘不掉姐姐呢。每天每天都要瘋了，智珉姐姐。因為姐姐而毀掉的自己，太委屈太痛苦太累了。姐姐讓我受盡折磨，可是姐姐卻過得很好不是嗎？」

珉娥為此發了一張割腕的圖片，也表示希望姐姐在她面前承認自己做錯了，並且真心地道歉。

關鍵場面：公司安排「上門對談」 智珉道歉後宣布退出 AOA

依多家報導整理，2020 年 7 月（割腕圖片事件）前後，經紀公司安排智珉與成員、經紀人前往珉娥家中對談，希望降溫。珉娥後續在 IG 紀錄對談過程，描述雙方情緒失控、爭執後才坐下談話。不久後，智珉對外道歉並宣布退出團體、暫停演藝活動。這個決定當時被普遍解讀為「事件嚴重到必須止血」，AOA 也因此幾乎走向名存實亡。

「幾個小時前全部成員和經紀人都來到我家進行談話，一開始智珉姐姐氣忡忡地進門，我覺得很無言就說『這是來道歉的樣子嗎』，吵了好一陣子後姐姐說『刀在哪？只要我死就行了嗎』，最後我們坐下來進行了談話。」

雪炫（Seolhyun）

被指是智珉親近友人，卻未出面制止，珉娥為此很失望：「對我來說，這就是旁觀者態度，我對這種話感到很難過。」

澯美（Chanmi）

被指立場反覆：在不同成員身邊呈現不同說法。

惠晶、酉奈等人

一邊安撫、一邊希望事件落幕，但在珉娥視角裡這麼想：「雖然我理解這是現實，但就是完全不誠實的模樣。」

「旁觀者」的指控，讓事件性質從兩名當事人的衝突，轉化為對整個團體道德責任的追究，最終演變為全團層的社會性制裁。

2021 輿論轉折點：Dispatch 公開對話錄音與簡訊內容 風向鬆動

2020 年 7 月，相關人士陸續公開成員上門對談的部分錄音內容，以及事後雙方私下訊息往來的截圖，引發輿論再度關注。外媒彙整資料指出，錄音中可聽見智珉在對談過程中多次表達歉意，試圖緩和衝突，其中也表示自己不記得部分細節；但珉娥則強調，道歉必須建立在「清楚記得自己做過什麼」的前提之上，雙方在認知與情緒層面出現明顯拉鋸，對話一度陷入僵局。

此外，流出的訊息截圖顯示，在智珉宣布退團、暫停演藝活動之後，珉娥仍持續傳送情緒強烈、措辭激烈的訊息，內容被部分網友形容為帶有高度攻擊性。這些新曝光的資料，也讓輿論風向出現變化，開始有人質疑事件是否已逐漸偏離最初「受害者對外求助」的脈絡，轉而演變成雙方情緒失控、彼此傷害的複雜對立局面。

韓網開始出現兩股聲音

隨著相關錄音與對話內容曝光，輿論逐漸出現分歧。一派仍認為，只要曾存在團體內的權力不對等，就有被追究與檢視的必要；另一派則開始質疑珉娥的敘述是否在不同時間點出現落差，是否涉及情緒放大或記憶錯置，使事件從單一受害敘事，轉為更複雜的公共爭議。

「嚴師型隊長」與「惡意霸凌」的界線

支持者認為 AOA 當年行程高壓，隊長對成員狀態要求嚴苛，可能造成傷害，但不必然等於長期惡意霸凌；也有人引用錄音中其他成員的調解語氣，推論隊內認知更像「長期摩擦與情緒累積」。

珉娥多次爆料修正 削弱公眾信任

其中引發粉絲最大質疑的是申智珉宣布退圈的關鍵時間點，正好落在權珉娥公開指控她「帶男性回宿舍」之後。這類指控在韓國娛樂圈極具殺傷力，即便真實性未經查證，對女藝人形象與職涯的衝擊已難以逆轉。不過隨後有韓國粉絲整理資料指出，雙方當時實際上並未居住在同一宿舍，相關說法與生活動線存在落差。

事後，權珉娥已刪除涉及「宿舍」的貼文，並在私人直播中澄清，當天來訪者並非男性，而是公司前輩與另一名女性諧星，屬於多人一同到訪、互動的情況。也因此，後續流傳的 DC AOA 聲明中，開始出現針對「宿舍來訪是否構成霸凌」的重新討論與拆解。

另一方面，申智珉本人始終未對外承認霸凌行為。當年亦曾出現粉絲因權珉娥表示「握有證據」而報警的情況，但警方實際上門後，權珉娥本人選擇拒絕接受調查，使事件在司法層面未能進一步釐清。整起爭議因此停留在各方說法交錯、難以定論的狀態。

事發後珉娥生活情況

2021 第三者事件

發生在霸凌爭議後，這起爭議是她個人形象從「受害者」轉變為「輿論爭議人物」的關鍵轉折點。這件事讓許多原本支持她的網友開始對她的言論真實性產生懷疑。

事件起於權珉娥在 IG 公開與一名男性的親密合照，隨後有網友爆料該男子當時仍與交往多年的女友交往中。權珉娥最初否認介入他人感情，表示雙方是在單身狀態下交往，並揚言對相關指控採取法律行動。然而不久後，該名男子的前女友公開對話截圖，顯示兩人尚未分手期間，權珉娥已知情並主動聯繫。

在證據曝光後，權珉娥於 2021 年 7 月發表道歉聲明，承認自己確實介入他人感情，並表示當時誤信男方說法，向前女友致歉。她一度關閉社群帳號表示反省，但隨後又重新啟用，反覆的態度也引發部分輿論反感。

2024 詐騙案

珉娥因誤入網路兼職陷阱，損失高達 1500 萬韓元，並遭詐騙集團威脅公開她與其他藝人的合照。

2025 性侵案一審勝訴

珉娥提過於國中時期遭受性侵的陳年案件，經多年蒐證，一審判決加害者有罪入獄。這被視為她近年少數的正義伸張。

2026 元旦：崩潰與獲救 再度讓事件回到大眾視野

2026 年 1 月 1 日，多家韓媒英文版引述《OSEN》報導指出，權珉娥當天曾在社群平台發布帶有極端念頭的貼文，約兩小時內即被發現並獲救，接著也連發5篇總計超過5400字的文章，痛訴青少年時期曾遭性暴力、圍毆，還有AOA時期被霸凌的詳情。

在事件真相尚未完全釐清、輿論仍持續擺盪的同時，也再次提醒外界：每一則被放大檢視的社群貼文背後，往往是一個正在承受巨大壓力的個體。當討論從是非對錯延伸到心理狀態與自我修復，如何在不完美的人生裡，學會與自己和解，也成為許多人重新思考的課題。

《不完美，才自由》

出自百大 Podcast 頻道《宋家小館》主持人貝姬 Becky（宋可欣）。她曾以百萬部落客、精品家飾品牌創意總監暨執行長夫人的身分，站在人生被外界稱羨的位置，卻也在生命中段經歷重大的低谷與轉折。

在那些劇烈變動的時刻，貝姬學會傾聽自己，不再急著修補他人眼中的「完整」，而是選擇在不完美之中與自己和解。

最終得跟自己和解

夜裡，總有一段靜默，是屬於自己和自己對話的時刻。窗外的世界依舊喧囂，然而我的心卻像被抽空了一樣，失去了最根本的依靠。原本，家庭是我最核心的深層支柱，是我相信永恆不變的避風港。如今，它卻不在了。

那種崩塌感難以形容，像一棟高樓瞬間瓦解，連碎裂的聲音都刺耳到讓人不敢呼吸。我難過、失落，痛苦到話都不想說。那時候，甚至連抒發情緒、記錄心情的動力都沒有，就像心裡被投下一塊巨石，所有的言語都被壓在底下，無法浮出。

我試著重新認識自己，但那並不是一條筆直的道路，而是一段充滿荊棘的迂迴。我告訴自己，若不能先復原，就沒有能力去照顧、陪伴孩子。於是，養育孩子成了我最後繼續燃燒的一絲火花，不是因為我比誰更堅強，而是因為我不允許自己就此熄滅。



在很長的一段時間裡，我與痛苦相依為命。它如影隨形，提醒著失去的一切。但慢慢地，我發現，當痛苦與焦慮不再被不斷放大時，它們就像退潮後的海水，雖仍存在，卻不再淹沒我。

我開始嘗試一點一滴地付出，先從對身旁的人伸出手開始。或許只是一句溫柔的關心，一個不經意的幫助。意外的是，當給予他人陪伴時，自己也被那份善意包覆。甚至有些人因為知道我曾走過高低起伏的生命歷程，卻仍能在今天站在他們面前，反而覺得被觸動，覺得這樣「已經很棒了」。

當聽見這樣的回饋，我的心像被輕輕撫過，久違地感受到「原來我還是有價值的」。那是一種極微小卻真實的力量，讓我漸漸從灰燼裡長出新的枝芽。

回望過去，我不得不承認，若沒有那些痛苦，不會成就今天的我。那些夜裡的淚水、那些沉默中的掙扎，竟在無形中成為了磨練。

當初我只覺得自己被撕裂，卻沒想到時間會將這些撕裂縫補起來，並繡上新的紋路。就像破碎的陶器經過日式傳統工法的金繼修復裂縫，並塗上金、銀或鉑粉，使縫隙間的裂痕成了最美的部分。

我甚至開始感謝那些痛苦，因為正是它們，今天才能書寫出這樣的文字，可以將這些生命的重量化為故事，寫進一本書……

有人曾問我：「經歷痛苦與失去之後，仍能發自內心地快樂嗎？」我不敢輕易回答。因為快樂不是一個隨時可以抓住的東西，它更像是一縷風，時有時無。

然而我慢慢體會到，喜悅與快樂不同。

快樂常常仰賴外在事件：一場旅行、一份禮物或一段美好的相聚。它美好，但短暫。



而喜悅是一種面對世界的方式，一種與生命相處的姿態。即便身處困境，仍能在微小之處感受到喜悅，像是孩子的笑聲、朋友的一句關心、自己安然入睡的夜晚。那不是轟烈的幸福，而是一種靜靜滲透心底的溫柔。

我曾經困惑，如何讓喜悅不只是瞬間的閃爍，而是能夠恆久存在？答案或許在於心智與心靈的特質。

首先，是接納。接納無法避免的失去，接納自己無力改變的現實，接納那個不完美、卻仍然努力的自己。

其次，是轉化。將痛苦視為養分，而非詛咒。將跌倒當成契機，而不是終點。

最後，是分享。當我把自己的故事分享出去，有人因為這些文字得到安慰或啟發，我才真正理解，喜悅原來可以透過「給予」而被延續。

本文摘選自幸福文化出版之《不完美，才自由》作者：貝姬Becky宋可欣