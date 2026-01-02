AOA 霸凌風波再被翻出：權珉娥元旦傳送醫獲救、2021智敏退團 時間軸輿論轉折一次看

2026-01-02 12:21 女子漾／編輯許智捷
AOA 霸凌風波再被翻出：權珉娥元旦傳送醫獲救、2021智敏退團 時間軸輿論轉折一次看。圖／翻攝珉娥IG、智珉IG
AOA 霸凌風波再被翻出：權珉娥元旦傳送醫獲救、2021智敏退團 時間軸輿論轉折一次看。圖／翻攝珉娥IG、智珉IG

曾在 2020 年掀起南韓演藝圈巨大震盪的 AOA 霸凌風波，至今仍未真正落幕。日前（1/1），前成員權珉娥再度在社群平台發布帶有極端念頭的貼文，隨後被友人及時發現並送醫，所幸已無生命危險。消息曝光後，再次引發外界對這起長年爭議事件的關注。

圖／翻攝珉娥ＩＧ
圖／翻攝珉娥ＩＧ

以下整理 AOA 霸凌事件自 2020 年爆發以來的時間脈絡與關鍵轉折，包含權珉娥的主要指控內容、申智珉的回應與退團經過、成員「旁觀者」爭議、錄音與訊息曝光後的輿論變化，以及近年相關事件對整體風向的影響。

事件起點：珉娥長文揭「10 年精神折磨」 矛頭指向隊長智珉

2020 年起，已退團的權珉娥（Mina）在 IG 接連發文，描述自己從練習生時期到出道後，長期遭隊長申智珉（Jimin）以言語、情緒施壓的經歷。她的敘述核心包括：

父親病逝期間的「氣氛」爭議

珉娥稱父親癌症離世時，她在行程中哭泣，卻被前輩以「不要因為妳把氣氛搞砸」的語句壓制，並被帶離現場。她將這段記憶視為多年傷痛的代表性片段。

珉娥在IG提及往事

「我也真的很想滾蛋，但是我要照顧媽媽…啊，又被說無腦了。我確實是無腦，也沒有好好學習，從小就因為家裡的事情出來賺錢。只是因為爸爸去世後在候機室哭了一次，就被某個姐姐說不要因為你把氣氛搞砸，把我帶到候機室的衣櫃裡就離開了。我到現在都還沒忘記那句話。」

其他相關IG原文翻譯如下

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

長期身心狀態惡化的自述

她提到長期服藥、情緒低潮，並曾在社群上公開帶有高度衝擊的自傷內容。這一波貼文迅速引爆輿論，外界開始把焦點鎖定在「隊長權力」與「團體內部階級」上。

「小說」兩字把火再添柴：智珉回應引爆二次擴散

在珉娥貼文發酵後，智珉曾於社群留下「小說」字樣（後續刪除），被視為否認或反擊。這也讓珉娥情緒再度升溫，進一步點名、加碼敘述細節，事件正式從粉圈衝上大眾新聞版面。

珉娥對此回應

「小說？這麼說也是太恐怖的小說了吧。光是祛疤治療就做了3-4次，現在淺了很多，但還是忘不掉姐姐呢。每天每天都要瘋了，智珉姐姐。因為姐姐而毀掉的自己，太委屈太痛苦太累了。姐姐讓我受盡折磨，可是姐姐卻過得很好不是嗎？」

珉娥為此發了一張割腕的圖片，也表示希望姐姐在她面前承認自己做錯了，並且真心地道歉。

關鍵場面：公司安排「上門對談」 智珉道歉後宣布退出 AOA

依多家報導整理，2020 年 7 月（割腕圖片事件）前後，經紀公司安排智珉與成員、經紀人前往珉娥家中對談，希望降溫。珉娥後續在 IG 紀錄對談過程，描述雙方情緒失控、爭執後才坐下談話。不久後，智珉對外道歉並宣布退出團體、暫停演藝活動。這個決定當時被普遍解讀為「事件嚴重到必須止血」，AOA 也因此幾乎走向名存實亡。

珉娥 IG 紀錄對談過程

「幾個小時前全部成員和經紀人都來到我家進行談話，一開始智珉姐姐氣忡忡地進門，我覺得很無言就說『這是來道歉的樣子嗎』，吵了好一陣子後姐姐說『刀在哪？只要我死就行了嗎』，最後我們坐下來進行了談話。」

旁觀者風暴：雪炫、澯美等成員遭點名 團體集體形象重創

雪炫（Seolhyun）

被指是智珉親近友人，卻未出面制止，珉娥為此很失望：「對我來說，這就是旁觀者態度，我對這種話感到很難過。」

澯美（Chanmi）

被指立場反覆：在不同成員身邊呈現不同說法。

惠晶、酉奈等人

一邊安撫、一邊希望事件落幕，但在珉娥視角裡這麼想：「雖然我理解這是現實，但就是完全不誠實的模樣。」

「旁觀者」的指控，讓事件性質從兩名當事人的衝突，轉化為對整個團體道德責任的追究，最終演變為全團層的社會性制裁。

2021 輿論轉折點：Dispatch 公開對話錄音與簡訊內容 風向鬆動

2020 年 7 月，相關人士陸續公開成員上門對談的部分錄音內容，以及事後雙方私下訊息往來的截圖，引發輿論再度關注。外媒彙整資料指出，錄音中可聽見智珉在對談過程中多次表達歉意，試圖緩和衝突，其中也表示自己不記得部分細節；但珉娥則強調，道歉必須建立在「清楚記得自己做過什麼」的前提之上，雙方在認知與情緒層面出現明顯拉鋸，對話一度陷入僵局。

此外，流出的訊息截圖顯示，在智珉宣布退團、暫停演藝活動之後，珉娥仍持續傳送情緒強烈、措辭激烈的訊息，內容被部分網友形容為帶有高度攻擊性。這些新曝光的資料，也讓輿論風向出現變化，開始有人質疑事件是否已逐漸偏離最初「受害者對外求助」的脈絡，轉而演變成雙方情緒失控、彼此傷害的複雜對立局面。

韓網開始出現兩股聲音

隨著相關錄音與對話內容曝光，輿論逐漸出現分歧。一派仍認為，只要曾存在團體內的權力不對等，就有被追究與檢視的必要；另一派則開始質疑珉娥的敘述是否在不同時間點出現落差，是否涉及情緒放大或記憶錯置，使事件從單一受害敘事，轉為更複雜的公共爭議。

「嚴師型隊長」與「惡意霸凌」的界線

支持者認為 AOA 當年行程高壓，隊長對成員狀態要求嚴苛，可能造成傷害，但不必然等於長期惡意霸凌；也有人引用錄音中其他成員的調解語氣，推論隊內認知更像「長期摩擦與情緒累積」。

珉娥多次爆料修正 削弱公眾信任

其中引發粉絲最大質疑的是申智珉宣布退圈的關鍵時間點，正好落在權珉娥公開指控她「帶男性回宿舍」之後。這類指控在韓國娛樂圈極具殺傷力，即便真實性未經查證，對女藝人形象與職涯的衝擊已難以逆轉。不過隨後有韓國粉絲整理資料指出，雙方當時實際上並未居住在同一宿舍，相關說法與生活動線存在落差。

事後，權珉娥已刪除涉及「宿舍」的貼文，並在私人直播中澄清，當天來訪者並非男性，而是公司前輩與另一名女性諧星，屬於多人一同到訪、互動的情況。也因此，後續流傳的 DC AOA 聲明中，開始出現針對「宿舍來訪是否構成霸凌」的重新討論與拆解。

另一方面，申智珉本人始終未對外承認霸凌行為。當年亦曾出現粉絲因權珉娥表示「握有證據」而報警的情況，但警方實際上門後，權珉娥本人選擇拒絕接受調查，使事件在司法層面未能進一步釐清。整起爭議因此停留在各方說法交錯、難以定論的狀態。

事發後珉娥生活情況

2021 第三者事件

發生在霸凌爭議後，這起爭議是她個人形象從「受害者」轉變為「輿論爭議人物」的關鍵轉折點。這件事讓許多原本支持她的網友開始對她的言論真實性產生懷疑。

事件起於權珉娥在 IG 公開與一名男性的親密合照，隨後有網友爆料該男子當時仍與交往多年的女友交往中。權珉娥最初否認介入他人感情，表示雙方是在單身狀態下交往，並揚言對相關指控採取法律行動。然而不久後，該名男子的前女友公開對話截圖，顯示兩人尚未分手期間，權珉娥已知情並主動聯繫。

在證據曝光後，權珉娥於 2021 年 7 月發表道歉聲明，承認自己確實介入他人感情，並表示當時誤信男方說法，向前女友致歉。她一度關閉社群帳號表示反省，但隨後又重新啟用，反覆的態度也引發部分輿論反感。

2024 詐騙案

珉娥因誤入網路兼職陷阱，損失高達 1500 萬韓元，並遭詐騙集團威脅公開她與其他藝人的合照。

2025 性侵案一審勝訴

珉娥提過於國中時期遭受性侵的陳年案件，經多年蒐證，一審判決加害者有罪入獄。這被視為她近年少數的正義伸張。

2026 元旦：崩潰與獲救 再度讓事件回到大眾視野

2026 年 1 月 1 日，多家韓媒英文版引述《OSEN》報導指出，權珉娥當天曾在社群平台發布帶有極端念頭的貼文，約兩小時內即被發現並獲救，接著也連發5篇總計超過5400字的文章，痛訴青少年時期曾遭性暴力、圍毆，還有AOA時期被霸凌的詳情。

在事件真相尚未完全釐清、輿論仍持續擺盪的同時，也再次提醒外界：每一則被放大檢視的社群貼文背後，往往是一個正在承受巨大壓力的個體。當討論從是非對錯延伸到心理狀態與自我修復，如何在不完美的人生裡，學會與自己和解，也成為許多人重新思考的課題。

《不完美，才自由》

出自百大 Podcast 頻道《宋家小館》主持人貝姬 Becky（宋可欣）。她曾以百萬部落客、精品家飾品牌創意總監暨執行長夫人的身分，站在人生被外界稱羨的位置，卻也在生命中段經歷重大的低谷與轉折。

編輯推薦

在那些劇烈變動的時刻，貝姬學會傾聽自己，不再急著修補他人眼中的「完整」，而是選擇在不完美之中與自己和解。

最終得跟自己和解

夜裡，總有一段靜默，是屬於自己和自己對話的時刻。窗外的世界依舊喧囂，然而我的心卻像被抽空了一樣，失去了最根本的依靠。原本，家庭是我最核心的深層支柱，是我相信永恆不變的避風港。如今，它卻不在了。

那種崩塌感難以形容，像一棟高樓瞬間瓦解，連碎裂的聲音都刺耳到讓人不敢呼吸。我難過、失落，痛苦到話都不想說。那時候，甚至連抒發情緒、記錄心情的動力都沒有，就像心裡被投下一塊巨石，所有的言語都被壓在底下，無法浮出。

我試著重新認識自己，但那並不是一條筆直的道路，而是一段充滿荊棘的迂迴。我告訴自己，若不能先復原，就沒有能力去照顧、陪伴孩子。於是，養育孩子成了我最後繼續燃燒的一絲火花，不是因為我比誰更堅強，而是因為我不允許自己就此熄滅。


在很長的一段時間裡，我與痛苦相依為命。它如影隨形，提醒著失去的一切。但慢慢地，我發現，當痛苦與焦慮不再被不斷放大時，它們就像退潮後的海水，雖仍存在，卻不再淹沒我。

我開始嘗試一點一滴地付出，先從對身旁的人伸出手開始。或許只是一句溫柔的關心，一個不經意的幫助。意外的是，當給予他人陪伴時，自己也被那份善意包覆。甚至有些人因為知道我曾走過高低起伏的生命歷程，卻仍能在今天站在他們面前，反而覺得被觸動，覺得這樣「已經很棒了」。

當聽見這樣的回饋，我的心像被輕輕撫過，久違地感受到「原來我還是有價值的」。那是一種極微小卻真實的力量，讓我漸漸從灰燼裡長出新的枝芽。

回望過去，我不得不承認，若沒有那些痛苦，不會成就今天的我。那些夜裡的淚水、那些沉默中的掙扎，竟在無形中成為了磨練。

當初我只覺得自己被撕裂，卻沒想到時間會將這些撕裂縫補起來，並繡上新的紋路。就像破碎的陶器經過日式傳統工法的金繼修復裂縫，並塗上金、銀或鉑粉，使縫隙間的裂痕成了最美的部分。

我甚至開始感謝那些痛苦，因為正是它們，今天才能書寫出這樣的文字，可以將這些生命的重量化為故事，寫進一本書……

有人曾問我：「經歷痛苦與失去之後，仍能發自內心地快樂嗎？」我不敢輕易回答。因為快樂不是一個隨時可以抓住的東西，它更像是一縷風，時有時無。

然而我慢慢體會到，喜悅與快樂不同。

快樂常常仰賴外在事件：一場旅行、一份禮物或一段美好的相聚。它美好，但短暫。

而喜悅是一種面對世界的方式，一種與生命相處的姿態。即便身處困境，仍能在微小之處感受到喜悅，像是孩子的笑聲、朋友的一句關心、自己安然入睡的夜晚。那不是轟烈的幸福，而是一種靜靜滲透心底的溫柔。

我曾經困惑，如何讓喜悅不只是瞬間的閃爍，而是能夠恆久存在？答案或許在於心智與心靈的特質。

首先，是接納。接納無法避免的失去，接納自己無力改變的現實，接納那個不完美、卻仍然努力的自己。

其次，是轉化。將痛苦視為養分，而非詛咒。將跌倒當成契機，而不是終點。

最後，是分享。當我把自己的故事分享出去，有人因為這些文字得到安慰或啟發，我才真正理解，喜悅原來可以透過「給予」而被延續。

本文摘選自幸福文化出版之《不完美，才自由》作者：貝姬Becky宋可欣

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

2025-12-28 02:26 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網、sina
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網sina

昔日恩愛明星夫妻陳妍希陳曉在今年2月18日宣布離婚，正式斬斷9年婚姻，雙方發出聲明：「今後各自安好」，表示未來將共同撫養孩子。離婚後陳妍希接演話題甜寵劇《狙擊蝴蝶》，與小19歲的新生代男星周柯宇配對演出，不僅人氣翻紅，演藝事業也再登巔峰，今天就讓我們一起來盤點陳妍希歷年來的代表作吧！

圖片來源：卡地亞提供
圖片來源：卡地亞提供


陳妍希代表作1：《換換愛》

陳妍希出道首部作品是2007年的偶像劇《換換愛》，她在劇中飾演女主角楊丞琳的閨蜜「江小南」，性格活潑又講義氣，劇中的她對愛情相當嚮往，道出一句：「我們隨時都要做好，下一秒談戀愛的準備！」，閃閃發光的眼神與甜美初戀系美顏，再度令人驚艷被網友們譽為「超絕甜妹」，甚至引發全網仿效風潮。


陳妍希代表作2：《不良笑花》

圖片來源：微博@新浪電視
圖片來源：微博@新浪電視

陳妍希繼《換換愛》之後隔年接下青春偶像劇《不良校花》當時的她出演女二「江蜜」是男主角「唐門」（潘瑋柏 飾）暗戀對象、女主角「蔣小花」（楊丞琳 飾）情敵。這也是陳妍希再度與楊丞琳合作，她們與男主角潘瑋柏話題投契，3人結為好友，17年來情誼不變呢！


陳妍希代表作3：《聽說》

圖片來源：台灣電影網
圖片來源：台灣電影網

2009年陳妍希參與國片《聽說》，扮演聽障奧運游泳選手「林小朋」、也是「林秧秧」（陳意涵 飾）姊姊，劇中的她因喉嚨嗆傷放棄參賽，直到4年後重新參加聽奧。陳妍希為此積極苦學手語，憑著清新自然的亮眼演出，獲得第46屆金馬獎最佳新演員入圍肯定。


陳妍希代表作4：《那些年，我們一起追的女孩》

圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye

陳妍希2011年飾演由知名作家九把刀作品改編的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」，不僅助攻該劇締造12億驚人票房，同時也紅遍兩岸三地，被譽為「國民女神」、「初戀女神」，從此成為「白月光代名詞」，她也憑著該角提名第48屆金馬獎最佳女主角，再度開創演藝生涯里程碑。


陳妍希代表作5：《神鵰俠侶》

圖片來源：中天電視提供
圖片來源：中天電視提供

陳妍希在2014年武俠劇《神鵰俠侶》出演經典角色「小龍女」，因其圓潤娃娃臉與金庸原著中清冷出塵的形象有所差距，加上妝髮造型被部分網友戲稱為「小籠包」，引發巨大爭議，但陳妍希也因此劇與陳曉結緣成為夫妻，婚後生下兒子陳睦辰（小星星），高調戀愛、結婚的2人，是兩岸三地最受矚目的銀色夫妻之一。


陳妍希代表作6：《狙擊蝴蝶》

圖片來源：騰訊視頻提供
圖片來源：騰訊視頻提供

都說人生如戲，戲如人生！陳妍希今年2月份在與陳曉正式離婚後推出新作《狙擊蝴蝶》，她在劇中扮演剛經歷離婚、正努力重新建立生活與職業的溫柔大姊姊「岑矜」，性格知性婉約、善良暖心，她在人生至暗時刻收到鄉村少年「李霧」（周柯宇 飾）求助，在日益相處之下彼此漸生好感，最終決定勇敢面對心中深埋的情感，就此譜出一段浪漫姊弟戀。「岑矜」走出陰影，實現情感治癒與事業成長，也令陳妍希的演藝事業再登巔峰呢！


跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

2025-12-31 18:08 女子漾／編輯王廷羽
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG

K-POP準備跨兩次年！每年跨年夜，K-POP 迷的行程表裡一定少不了這一場，被視為「韓國年末音樂最大檔」的 MBC 歌謠大祭典，2025 年再度集結超過 30 組人氣團體與話題新星，從一線大團到新生代愛豆全數到齊，不只舞台規模升級，主持與合作舞台也充滿看點。今天編輯幫你整理 2025 MBC 歌謠大祭典懶人包，一篇搞懂直播時間、平台、演出陣容。

MBC 歌謠大祭典是什麼？

MBC 歌謠大祭典自 1966 年 開播，1979 年起成為固定年末特別節目，長年與 KBS、SBS 並列為韓國三大電視台年終音樂盛事。自 2006 年起，節目取消頒獎環節，專注回歸舞台表演本身，也因此被粉絲公認是最純粹、最好看、也最敢嘗試新企劃的年末音樂秀。

LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc
LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 開播時間

這場被視為跨年夜重頭戲的音樂盛典，將於 2025 年 12 月 31 日 正式登場。活動於韓國時間晚間 8 點 50 分開播，台灣觀眾則可在晚間 7 點 50 分 同步鎖定直播。由於每年一開場就會安排重量級舞台與話題演出，不少粉絲早已習慣提前卡位，就怕錯過第一分鐘的驚喜畫面。

ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc
ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典 2025 線上哪裡看？

今年的官方線上直播以 公益企劃 形式推出，由 Muniverse 攜手 Save the Children 合作，部分門票收益將捐助「Red Tree Project」，用於支援尼泊爾當地孩童教育與生活資源。

觀眾可透過MBC 歌謠大祭典官方網站查詢直播與購票相關資訊，同時也能關注MBCkpop 官方 YouTube 頻道，不定期釋出官方舞台或精華片段。對於希望合法同步追直播、又能支持公益的粉絲來說，今年的觀看方式特別有意義。

TWS。圖片來源：IG @withmbc
TWS。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 主持人名單

2025 年的主持陣容走的是「跨世代人氣線」，由 SHINee 珉豪、黃旼炫，以及 ALLDAY PROJECT 成員 ANNIE 聯手擔綱。三人分別代表資深舞台王者、穩定實力派與新世代愛豆，組合本身就充滿討論度，也被視為今年節目氣氛的重要關鍵。

圖片來源：mbc官網
圖片來源：mbc官網

MBC 歌謠大祭典2025 表演陣容名單超豪華！

2025 年舞台陣容堪稱「世代大合流」，超過 30 組藝人輪番登場，從音源霸榜的一線大團、新世代話題新人，到風格鮮明的樂團與個人舞台一次滿足。

演出卡司包括 aespa、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、ILLIT、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NCT WISH、NMIXX、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、ZEROBASEONE、PLAVE、MEOVV、izna、KickFlip、KiiiKiii、NEXZ、YB、LUCY 等團體，同時也有 SHINee 珉豪、TXT 然竣、HANRORO、BEATPELLA HOUSE 等個人與特別出演嘉賓加入，粉絲們準備好尖叫聲吧！

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 必看特別舞台快筆記！

Hearts2Hearts × izna × ILLIT 合作舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

TWS 成熟性感概念舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

YB × Stray Kids 昇玟

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

2005 年出生愛豆名曲串燒

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

Hanroro × TXT 姜太顯

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

IVE LIZ 感性舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

ILLIT特別舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

07 年生愛豆合作舞台

由ZB1、TWS、NCT WISH、NEXZ、MEOVV、izna 等新世代齊聚，被網友稱為「未來 K-POP 預告片」。

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23 17:48 女子漾／編輯許智捷
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

