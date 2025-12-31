2025-12-31 18:08 女子漾／編輯王廷羽
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
K-POP準備跨兩次年！每年跨年夜，K-POP 迷的行程表裡一定少不了這一場，被視為「韓國年末音樂最大檔」的 MBC 歌謠大祭典，2025 年再度集結超過 30 組人氣團體與話題新星，從一線大團到新生代愛豆全數到齊，不只舞台規模升級，主持與合作舞台也充滿看點。今天編輯幫你整理 2025 MBC 歌謠大祭典懶人包，一篇搞懂直播時間、平台、演出陣容。
MBC 歌謠大祭典是什麼？
MBC 歌謠大祭典自 1966 年 開播，1979 年起成為固定年末特別節目，長年與 KBS、SBS 並列為韓國三大電視台年終音樂盛事。自 2006 年起，節目取消頒獎環節，專注回歸舞台表演本身，也因此被粉絲公認是最純粹、最好看、也最敢嘗試新企劃的年末音樂秀。
MBC 歌謠大祭典2025 開播時間
這場被視為跨年夜重頭戲的音樂盛典，將於 2025 年 12 月 31 日 正式登場。活動於韓國時間晚間 8 點 50 分開播，台灣觀眾則可在晚間 7 點 50 分 同步鎖定直播。由於每年一開場就會安排重量級舞台與話題演出，不少粉絲早已習慣提前卡位，就怕錯過第一分鐘的驚喜畫面。
MBC 歌謠大祭典 2025 線上哪裡看？
今年的官方線上直播以 公益企劃 形式推出，由 Muniverse 攜手 Save the Children 合作，部分門票收益將捐助「Red Tree Project」，用於支援尼泊爾當地孩童教育與生活資源。
觀眾可透過MBC 歌謠大祭典官方網站查詢直播與購票相關資訊，同時也能關注MBCkpop 官方 YouTube 頻道，不定期釋出官方舞台或精華片段。對於希望合法同步追直播、又能支持公益的粉絲來說，今年的觀看方式特別有意義。
MBC 歌謠大祭典2025 主持人名單
2025 年的主持陣容走的是「跨世代人氣線」，由 SHINee 珉豪、黃旼炫，以及 ALLDAY PROJECT 成員 ANNIE 聯手擔綱。三人分別代表資深舞台王者、穩定實力派與新世代愛豆，組合本身就充滿討論度，也被視為今年節目氣氛的重要關鍵。
MBC 歌謠大祭典2025 表演陣容名單超豪華！
2025 年舞台陣容堪稱「世代大合流」，超過 30 組藝人輪番登場，從音源霸榜的一線大團、新世代話題新人，到風格鮮明的樂團與個人舞台一次滿足。
演出卡司包括 aespa、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、ILLIT、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NCT WISH、NMIXX、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、ZEROBASEONE、PLAVE、MEOVV、izna、KickFlip、KiiiKiii、NEXZ、YB、LUCY 等團體，同時也有 SHINee 珉豪、TXT 然竣、HANRORO、BEATPELLA HOUSE 等個人與特別出演嘉賓加入，粉絲們準備好尖叫聲吧！
MBC 歌謠大祭典2025 必看特別舞台快筆記！
Hearts2Hearts × izna × ILLIT 合作舞台
TWS 成熟性感概念舞台
YB × Stray Kids 昇玟
2005 年出生愛豆名曲串燒
Hanroro × TXT 姜太顯
IVE LIZ 感性舞台
ILLIT特別舞台
07 年生愛豆合作舞台
由ZB1、TWS、NCT WISH、NEXZ、MEOVV、izna 等新世代齊聚，被網友稱為「未來 K-POP 預告片」。
