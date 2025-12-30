2025-12-30 16:23 女子漾／編輯王廷羽
2026 年請假怎麼請最划算？9 大連假＋請假懶人包，這樣請能連休 16 天
即將進入 2026 年（民國 115 年），不少上班族與學生族最關心的，就是明年到底有幾個連假、能不能好好安排出遊。根據行政院人事行政總處公布的 2026 年行事曆，搭配《紀念日及節日實施條例》新制，2026 年不僅全面取消補班制度，還新增多個國定假日，全年 3 天以上連假多達 9 個，假期品質明顯提升。今天女子漾也幫大家整理好2026年連假請假攻略，大家可以開始安排出遊啦~
2026 年 國定假日一覽
元旦：1/1（四），休 1 天
農曆春節：2/14（六）～2/22（日），休 9 天
228 紀念日：2/27（五）～3/1（日），休 3 天
兒童節+清明節：4/3（五）～4/6（一），休 4 天
五一勞動節：5/1（五）～5/3（日），休 3 天
端午節：6/19（五）～6/21（日），休 3 天
中秋節+教師節：9/25（五）～9/28（一），休 4 天
國慶日：10/9（五）～10/11（日），休 3 天
光復節：10/24（六）～10/26（一），休 3 天
行憲紀念日：12/25（五）～12/27（日），休 3 天
2026 年請假攻略懶人包，這樣請假最划算！
元旦請假攻略：請 1 休 4
2026 年元旦是 1 月 1 日（週四），只要再請 1 月 2 日（週五）一天，就能一路休到 1 月 4 日，輕鬆完成 4 天連假，適合安排短旅行或跨年後補眠。
春節+228 連假請假攻略：請 4 休 16
全年最強請假組合就是把春節和 228 串在一起。只要請 2 月 23 日（一）到 2 月 26 日（四）共 4 天，就能從 2 月 14 日一路休到 3 月 1 日，整整 16 天長假，適合長途出國或返鄉久住。
清明連假攻略：請 4 休 10
清明連假本身已有 4 天，只要前後多請 4 天，就能放大成 10 天假期。可選擇請 3 月 30 日至 4 月 2 日，或請 4 月 7 日至 4 月 10 日，兩種請法都同樣划算。
五一勞動節請假攻略：請 4 休 9
勞動節落在週五，只要請 4 月 27 日到 4 月 30 日，就能從 4 月 25 日一路休到 5 月 3 日，變成 9 天連假。
端午節請假攻略：請 4 休 9
端午節同樣在週五，只要請 6 月 15 日到 6 月 18 日，就能從 6 月 13 日一路休到 6 月 21 日，適合安排避暑行程。
中秋節+教師節攻略：請 4 休 10
中秋節與教師節連在一起，本身已有 4 天連假，只要再請 9 月 21 日到 9 月 24 日，就能連休 10 天，是秋季出國的熱門時段。
國慶日請假攻略：請 4 休 9
雙十國慶連假為 3 天，只要請 10 月 5 日到 10 月 8 日，就能從 10 月 3 日一路休到 10 月 11 日。
光復節請假攻略：請 4 休 9
新增加的光復節連假，只要請 10 月 27 日到 10 月 30 日，就能把假期延伸到 11 月初，適合安排秋季旅行。
行憲紀念日請假攻略：請 4 休 9
年底的行憲紀念日落在週五，只要請 12 月 21 日到 12 月 24 日，就能一路休到 12 月 27 日，為年底留下充裕休息時間。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower