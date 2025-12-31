2025-12-31 12:06 女子漾／編輯王廷羽
跨年不只看煙火！2026 元旦第一道曙光在哪看？全台最早日出地點懶人包
2025 年 12 月即將進入尾聲，許多人也開始著手規劃跨年活動，除了跟著群眾倒數、欣賞璀璨煙火，還有不少人會在元旦之際追逐曙光，對此台北市立天文科學教育館不僅分享「2026 年元旦曙光地圖」，也曝光明（2026）年台灣高山、平地最早日出地點，2026 年第一道曙光將在花蓮柏南山出現，而平地則在屏東鵝鑾鼻燈塔！今天女子漾為大家推薦 5 個迎接第一道曙光的最佳地點，想追的這篇這邊務必收藏！
2026 元旦曙光觀賞地點推薦 1. 花蓮柏南山
第一道曙光時間：06 時 28 分 13 秒
位於花蓮、海拔高達 3,443 公尺的柏南山，一直被視為迎接新年第一道曙光的夢幻神點。根據台北市立天文科學教育館推估，這裡往往是全台最早看到日出的地方，清晨約 06:03 就能捕捉到第一道晨光，06:28 太陽正式露臉，畫面相當震撼。只是柏南山路程與門檻偏高，想輕鬆迎曙光的民眾，也不妨改選平地的日出景點，同樣能感受新年第一刻的浪漫儀式感！
2026 元旦曙光觀賞地點推薦 2. 屏東鵝鑾鼻燈塔
第一道曙光時間：06 時 34 分 26 秒
想走輕鬆路線在平地迎接新年日出？依官方迎曙光地圖顯示，2026 年 1 月 1 日最早的晨光，預計將在 06:34:26 左右登場。位於台灣最南端的鵝鑾鼻燈塔，不只卡位早、地點經典，更是擁有「東亞之光」美名的超人氣地標，燈塔內還設有博物館，是許多人學生時期的集體回憶，也是觀光客來屏東必訪清單。白天能一眼望盡巴士海峽與太平洋交會的壯闊海景，入夜後則換成滿天星斗接力登場，無論日出還是星空，都浪漫值拉滿！
2026 元旦曙光觀賞地點推薦 3. 基隆外木山
2026 元旦日出時間：06 時 37 分 24 秒
被譽為基隆最美海岸線之一的外木山海岸，是基隆市目前僅存、也是最長的天然海岸。沿著外木山漁港一路走到澳底通村，全長約 5 公里的情人湖濱海大道，一路都是無敵海景陪伴。這裡不只能看到海天一線的遼闊視野，還能遠眺基隆嶼、捕捉大型船隻進港的畫面，更是許多攝影迷與早起族私藏的日出熱點！
2026 元旦曙光觀賞地點推薦 4. 宜蘭太平山
2026 元旦日出時間：06 時 30 分 56 秒
海拔約 2,000 公尺的太平山，不只以療癒系山林風景聞名，更是北台灣公認的賞日出神點之一。清晨站在群山環抱之中，運氣好還能遇見翻湧而起的壯闊雲海，陽光灑落瞬間宛如走進仙境，層層山巒搭配變化萬千的色彩，美到讓人捨不得眨眼！
2026 元旦曙光觀賞地點推薦 5. 宜蘭南方澳觀景台
2026 元旦日出時間：06 時 34 分 56 秒
提到蘇澳，南方澳觀景台幾乎是旅遊清單上的必訪景點。站上觀景台，一眼就能把南方澳、北方澳與遼闊海景盡收眼底，海天連成一線的畫面超療癒；放眼望去，西側虎頭山綠意層疊、北方的內埤海灣湛藍迷人，豆腐岬的地形更是辨識度滿滿，天氣好時還能遠眺龜山島、筆架山！
