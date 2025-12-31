2025-12-31 17:37 女子漾／編輯許智捷
TC Candler 公布「2025 全球百大帥哥」！張哲瀚登頂奪冠、于朦朧首入榜即衝前五
美國知名評論網站 TC Candler 於 2025 年 12 月 28 日 正式公布最新一屆《2025 全球百大帥哥》（The 100 Most Handsome Faces of 2025）榜單。
今年名單一曝光便在全球社群掀起討論，不僅華語藝人於部分地區統計中包辦冠、亞軍，更有一位已故演員首度入榜就挺進前五名，被視為本屆最具情感重量的時刻。
2025 全球百大帥哥 Top 10
Top1：張哲瀚
Top2：Jacob Elordi（雅各·艾洛迪）
Top3：孫政 Ayden Sng
Top4：Henry Cavill（亨利·卡維爾）
Top5：于朦朧
Top6：Halil İbrahim Ceyhan（哈利勒·易卜拉欣·賽揚）
Top7：BTS 金泰亨（V）
Top8：Chris Hemsworth（克里斯·漢斯沃）
Top9：Lucien Laviscount（盧西安·拉維斯考特）
Top10：ENHYPEN 西村力（Ni-Ki）
榜單三大焦點一次看
榜單三大焦點一次看
于朦朧No.5
中國演員于朦朧 於 2025 年 9 月驟逝，年僅 36 歲。TC Candler 在他離世後首次將其列入榜單，並直接給予第 5 名 的高位肯定。榜單影片公布時，製作單位特別以他的背影畫面呈現，並搭配「Truth, Justice, and Answers」（真理、正義與真相）的文字，被視為對其溫潤形象與人生價值的深情致敬，也讓不少粉絲在社群平台集體淚崩。
張哲瀚奪冠No.1
張哲瀚今年一舉登上榜首，成為 2025 年全球最受矚目的帥哥代表。這是他第四度入榜，名次更從去年的第 7 名躍升至冠軍。儘管他在中國市場活動受限，但近年轉往海外發展音樂與影視作品，在東南亞與歐美地區累積大量忠實粉絲，其「破碎感」與「堅韌並存」的形象，被認為高度符合 TC Candler 所強調的氣質與國際潛力。
BTS三成員入榜
BTS 成員金泰亨（V） 重返 Top 10，拿下 第 7 名，是今年排名最高的韓國男星；田柾國（Jungkook） 位居第 14 名，朴智旻（Jimin） 則在第 60 名，顯示即便成員分批服役，BTS 的全球影響力仍未動搖。
新生代方面，Stray Kids 成員鉉辰（Hyunjin） 來到第 18 名，被視為團內「顏值門面」代表。
亞洲男神排名亮點
王星越No.32
首度進榜即站上前 40 名位置，《墨雨雲間》等作品帶動聲量上升，也讓他被視為華語圈新世代中，顏值與戲劇實力同步受到關注的代表之一。
肖戰No.42
連續第 7 年進榜，長期維持穩定排名，國際能見度依舊。
王一博No.52
持續保有國際關注度。
車銀優No.33
去年名次曾微幅下滑至第 55 名，今年憑藉多部品牌代言與影視作品回歸，名次上升至第 33 名，證明「臉蛋天才」的地位不可撼動。
SEVENTEEN 金珉奎No.55
持續穩定上榜。
體壇代表首度入榜
體壇代表首度入榜
大谷翔平No.62
本屆另一大亮點，是 MLB 超級球星 大谷翔平 首度入榜，拿下 第 62 名。評審團特別提到，大谷在 2024 年結婚並於 2025 年晉升為人父後，展現出的「柔和與責任感」讓他從純粹的運動員轉向全球性的大眾偶像，那種健康、陽光的形象被視為「亞洲男性的最佳典範」。
最大黑馬是他
最大黑馬是他
CORTIS 安乾鎬（Keonho）No.77
榜單中最讓人意外的名字，莫過於年僅 16 歲 的韓國新人 安乾鎬（Keonho），排名 第 77 名，也是本屆最年輕的入榜者之一。他所屬男團 CORTIS 為 2025 年下半年出道的現象級新人，而安乾鎬個人背景更具話題性。
出道前曾是游泳國家隊等級選手，長期高強度訓練造就結實的倒三角身形，形成「少年臉＋運動員體格」的強烈反差。加上出道前機場街拍照就曾引爆討論，被粉絲封為「最強年下男」，僅用 4 個月時間便衝進全球百大，被視為 K-pop 新世代的潛力股。
The 100 Most Handsome Faces of 2025
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower