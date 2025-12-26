坎城影展神片一次看！6 大得獎強片首度登台，誠品電影院限定放映還送海報

2025-12-26 13:47 女子漾／編輯王廷羽
坎城影展神片一次看！6 大得獎強片首度登台，誠品電影院限定放映還送海報。圖片來源：誠品提供
坎城影展神片一次看！6 大得獎強片首度登台，誠品電影院限定放映還送海報。圖片來源：誠品提供

被影迷視為「奧斯卡風向球」的坎城影展，今年最重量級的得獎作品，終於要在台灣大銀幕登場了！誠品電影院宣布推出「坎城影展得獎作品・特別放映」，一口氣集結 6 部 2025 年坎城影展得獎強片，不只全數首度在台放映，更搶在 2026 奧斯卡金像獎頒獎典禮前，讓台灣影迷先睹為快。

本次特別放映即日起開放售票，片商聯合全台 5 家影廳打造年末影迷限定驚喜，只要購票觀影，即可獲得該片限量 A3 珍藏海報，場次與數量皆有限，消息一出立刻引起影迷社群熱議。

編輯推薦

文章目錄

6 部坎城得獎強片一次看，5 部直攻奧斯卡熱門

這次入選「坎城影展得獎作品・特別放映」的 6 部電影，幾乎橫掃本屆坎城主要獎項，其中更有 5 部被視為 2026 奧斯卡有力競逐者。

「坎城影展得獎作品・特別放映」誠品電影院即日起開放售票，片商聯合全台5家影廳為台灣影迷送上年末驚喜！圖片來源：誠品提供
「坎城影展得獎作品・特別放映」誠品電影院即日起開放售票，片商聯合全台5家影廳為台灣影迷送上年末驚喜！圖片來源：誠品提供

包括奪下坎城最高榮譽金棕櫚獎的《只是一場意外》，評審團大獎《情感的價值》，同時拿下最佳導演獎與最佳男演員獎的《這不只是個間諜故事》，以及評審團獎《聽見墜落之聲》、《穿越地獄之門》，還有評審團特別獎《狂野時代》，類型橫跨政治寓言、黑色喜劇、公路電影到女性史詩，題材與風格皆極具話題性。

「坎城影展得獎作品・特別放映」誠品電影院即日起開放售票，完整場次一次公開！圖片來源：誠品提供
「坎城影展得獎作品・特別放映」誠品電影院即日起開放售票，完整場次一次公開！圖片來源：誠品提供

坎城得獎強片1.《只是一場意外》

坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」得主。伊朗導演賈法．潘納希以一場看似平凡的交通事故為起點，逐步揭開極權社會下的集體恐懼與沉默壓迫，電影不只是政治寓言，也映照導演自身長期受打壓的創作處境，被外媒盛讚為「在限制中誕生的自由之作」。

圖片來源：誠品提供
圖片來源：誠品提供

《只是一場意外》劇情：

一場突如其來的車禍，讓 Vahid 疑似認出了那名曾對他施以酷刑的獄警。被嚴刑拷打的記憶瞬間湧現，恐懼、憤怒與創傷交織之下，他在衝動中綁架了對方，並找來昔日獄友試圖確認其真實身分。隨著證詞彼此矛盾、真相愈發模糊，原本篤定的復仇信念開始動搖。眼前的人，究竟是不是那個加害者？在不確定與恐懼中，一場關於正義、記憶與人性的緊張對峙悄然展開，也將 Vahid 推向一段無法回頭的不幸冒險。

坎城得獎強片2.《情感的價值》

榮獲坎城影展評審團大獎，並在首映當天獲得全場長達 19 分鐘起立鼓掌。電影以極為親密的視角探討家庭、記憶與和解，情感層次細膩而深刻，被視為 2026 奧斯卡最受矚目的大熱門之一。

尤沃金．提爾《情感的價值》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供
尤沃金．提爾《情感的價值》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供

《情感的價值》劇情：

描述一位曾經風光的電影導演，在事業光環褪去後試圖修復與兩名疏遠女兒之間破裂關係的過程，電影以細膩而克制的情感鋪陳家庭成員長年累積的傷痕與誤解，目前於挪威、瑞典、法國、英國與美國等地上映皆開出票房佳績，片中演員群以層層遞進的演出深掘角色內心世界與人生動機，使這段關於親情與和解的故事在靜默中持續發酵。

坎城得獎強片3.《這不只是個間諜故事》

一口氣拿下坎城影展最佳導演獎與最佳男演員獎。作品顛覆傳統間諜片框架，以黑色喜劇形式諷刺 1970 年代巴西政治貪腐，復古寬銀幕畫面搭配高飽和色彩，成功復刻鮮明時代氛圍，是藝術性與娛樂性兼具的非典型間諜電影。

小克雷伯曼東沙《這不只是個間諜故事》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供
小克雷伯曼東沙《這不只是個間諜故事》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供

《這不只是個間諜故事》劇情：

一名拒絕向權貴低頭的左翼研究員遭人買兇追殺，被迫改名換姓，只為逃回家鄉、加入地下庇護組織，等待取得全新身分，好帶著年幼的兒子遠走高飛。然而隨著殺手步步逼近，局勢愈發失控，新聞頭條不斷更新，嘉年華的死亡人數已攀升至 91 人⋯⋯在逃亡與陰謀交織之下，一場關乎生存、信念與父子命運的緊張倒數悄然展開。

坎城得獎強片4.《聽見墜落之聲》

坎城影展評審團獎得主。電影打破時間與空間敘事，透過四位不同年代的德國女性生命片段，串起跨世代的記憶與抗爭，描繪女性如何在社會框架中尋找出口，被視為近年最具力量的女性書寫之一。

圖片來源：取自網路
圖片來源：取自網路

《聽見墜落之聲》劇情：

鬼魅的詩性、流動的不安、如夢的召喚，在百年的時間跨度裡，一個家族、四個不同時代的女孩，在一個德國農莊各自度過了她們的青春歲月。然而，她們的生命卻神秘交織，往日的聲響仍在牆間迴盪，直至時光彷彿彼此疊映消融。

坎城得獎強片5.《穿越地獄之門》

入選坎城影展評審團獎。故事講述一名父親在摩洛哥南部沙漠尋找失蹤女兒的旅程，融合公路電影、政治驚悚與存在主義元素，在遼闊荒原中堆疊出末日般的孤絕氛圍，視覺與情感衝擊力十足。

圖片來源：IG @andrews_film
圖片來源：IG @andrews_film

坎城得獎強片6.《狂野時代》

榮獲坎城影展評審團特別獎。由畢贛執導，以高度詩意的影像風格與流動的時間感著稱，電影在現實與夢境之間游移，探討記憶、愛與時代斷裂，被影迷視為「必須在大銀幕觀看」的代表作。

畢贛《狂野時代》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供
畢贛《狂野時代》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供

《狂野時代》劇情：

以六個彼此獨立卻隱約相連的篇章展開，設定在人類已失去做夢能力的未來世界，唯有一名仍沉溺於夢境的怪物在幻覺中逐漸迷失自我；一位能夠看穿幻覺的女性潛入他的夢中，兩人在現實與夢境交錯之間，共同探索記憶、存在與愛的哲學命題。

不只新片必追，誠品周日經典電影同步公開

除了坎城新作首度登台，誠品電影院同步公布 【早安！周日經典電影院】2026 年首季片單，多部歷屆坎城得獎導演的經典之作，也將重返大銀幕，讓影迷重新感受電影史的震撼時刻。

推動影史傑作重登大銀幕的誠品【早安！周日經典電影院】2026年首季片單今（12.26）公佈，多部歷屆坎城影展榮耀大作同步經典重映，迷影卡卡友可獨享200元優惠票價。圖片來源：誠品提供
推動影史傑作重登大銀幕的誠品【早安！周日經典電影院】2026年首季片單今（12.26）公佈，多部歷屆坎城影展榮耀大作同步經典重映，迷影卡卡友可獨享200元優惠票價。圖片來源：誠品提供

包括被譽為「公路詩人」的德國新浪潮大師文．溫德斯，其公路三部曲《愛麗絲漫遊城市》、《歧路》、《公路之王》將完整重映；土耳其名導努瑞貝其錫蘭奠定大師地位的《遠方》，以極簡鏡頭書寫孤獨，被影評譽為「關於孤獨最好的電影之一」。

文・溫德斯公路三部曲第一部《愛麗絲漫遊城市》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供
文・溫德斯公路三部曲第一部《愛麗絲漫遊城市》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

文・溫德斯公路三部曲第二部《歧路》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供
文・溫德斯公路三部曲第二部《歧路》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

文・溫德斯公路三部曲第三部《公路之王》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供
文・溫德斯公路三部曲第三部《公路之王》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

努瑞貝其錫蘭《遠方》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供
努瑞貝其錫蘭《遠方》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

還有 27 歲就勇奪坎城最佳導演獎的馬修．卡索維茲成名作《恨》，黑白影像直擊巴黎郊區青年與警察的緊繃關係，至今仍是社會寫實電影的重要里程碑。

三谷幸喜喜劇四連發，大銀幕笑聲保證

不讓片單氣氛過於沈重，誠品電影院也同步帶來日本喜劇大師三谷幸喜的代表作四連發，包括《心情直播不NG》、《有頂天大飯店》、《魔幻時刻》與《鬼壓床了沒》，節奏密集、笑點滿載，讓觀眾在歡笑中看見人生的荒謬與溫柔。

三谷幸喜《心情直播不NG》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供
三谷幸喜《心情直播不NG》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

三谷幸喜《有頂天大飯店》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供
三谷幸喜《有頂天大飯店》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

三谷幸喜《魔幻時刻》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供
三谷幸喜《魔幻時刻》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

三谷幸喜《鬼壓床了沒》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供
三谷幸喜《鬼壓床了沒》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

誠品【早安！周日經典電影院】固定於每週日上午 11:00 放映，迷影卡卡友可享 200 元優惠票價，成為影迷週末最有儀式感的觀影選擇。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#導演 #演員 #奧斯卡 #坎城影展 #頒獎典禮

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
往下滑看更多精彩文章
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
往下滑看更多精彩文章
轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光

2025-12-04 08:28 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

2026的十二星座運勢真的很有感：有人桃花瘋狂催熟、有人一年三次想轉職、有人終於把生活過成自己喜歡的樣子。2026不只是追運勢，而是重新整理人生的一年。哪些星座會升職變強？誰的戀愛成功率高到夾都夾不住？又有誰要小心破財與爛桃花？這篇直接把 2026 的愛情、工作、金錢關鍵全講清楚。

編輯推薦

文章目錄

牡羊座：節奏決定成果

2026牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與創新機會並存的一年。只要不急、不搶先跳結論，職場能打出漂亮一仗。感情桃花強，但熱度來得快也可能退得快，建議先觀察再投入。財運佳、有偏財，唯獨享樂支出偏高。健康注意心血管與睡眠。

圖片來源：IG@tvn_drama
圖片來源：IG@tvn_drama

金牛座：走出舒適圈才會升級

金牛在2026年被推著成長，工作容易遇到新任務、新機會，是升職或轉職的好時間。感情方面桃花質量不錯，但你會猶豫不決，建議「先接觸、再決定」。已在關係中的金牛需避免冷處理。財運平穩，旅遊與人情支出較大。健康注意腸胃與過敏。

《流星》劇照。圖片來源：tvN
《流星》劇照。圖片來源：tvN

雙子座：人際重整運氣就重生

雙子2026年的人際圈將大幅重組，你會停止討好，把時間留給真正值得的人。事業運上升，是嘗試副業、斜槓與跳槽的好時機。感情方面單身者在秋季迎來高質量桃花；有伴者需正面談感受。財運穩定但不宜衝動投資。健康注意壓力與通勤安全。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

巨蟹座：情緒變強，人生就順

巨蟹在2026情緒變成熟，做事更堅定。工作有換位置或換環境的可能，對你反而是好事。感情方面，有伴者將迎來一次深度對話，單身者在年底三個月桃花大開。財運前緊後鬆。健康需注意睡眠與情緒性疲勞。

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

獅子座：忙碌帶來成就

獅子2026年工作壓力大，但表現也最亮，是被看見、被點名升級的一年。感情方面單身者在聚會、派對容易遇到欣賞你的人；有伴者則要留意因工作忽略對方。財運穩但偏財弱。健康要避免過勞和心因性疲憊。

圖片來源：JtBC、TvN Drama
圖片來源：JtBC、TvN Drama

處女座：把生活打磨得更舒適

處女的2026以「整理」為主題，你會把房間、人際、時間表等全部重整一遍。工作走穩健路線，適合累積作品或進修。感情方面，單身者有機會在課程或聚會遇到不錯的對象；有伴者回到自然輕鬆的相處。財運普通但花費提升。健康注意腸胃與骨骼。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天秤座：關係讓你成長

天秤工作雜事多，但處理得比往年穩，是職場建立信任度的一年。感情是重點，單身者在5月、10月桃花旺；有伴者需避免試探、冷戰。財運佳，有額外收入可能。健康要注意疲勞與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

天蠍座：翻新人生，先從自己開始

天蠍今年會做出幾個重要改變，包括工作方向與關係模式。事業表現很好，但要避免因不耐煩與團隊起衝突。感情方面，你更清楚自己想要什麼；單身者桃花少但質量高。財運前好後弱，避免衝動投資。健康留意意外小傷。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

射手座：夢想需要落地

射手2026會開始認真做長期規劃，職場雖有延宕，但成果穩。感情方面，有伴者需避免被新鮮感吸引；單身者今年適合慢談、慢觀察。財運正向但刷卡要節制。健康注意心理壓力與睡眠不足。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

魔羯座：重整結構才能升級

魔羯2026年會把人生做一次「系統更新」，從工作到人際都重新排列。事業上有升級或大專案的機會，是履歷大幅加分的一年。感情方面，有伴者會談未來；單身者容易遇到成熟可靠型對象。財務體質變健康。健康注意膝蓋、肩頸與長期疲勞。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

水瓶座：創意有價，生活要穩

水瓶今年創意與點子旺，但需注意執行力不足的問題。職場適合跨界合作、副業與自由接案。感情方面要真誠，別因情緒逃避承諾。財運佳但容易因興趣砸錢。健康注意眼睛、肩頸與睡眠品質。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

雙魚座：跟著直覺走會找到出口

雙魚2026直覺超強，是轉職、轉組與調整生活的好年。感情方面需學會設界線，不再委屈自己。單身者桃花多但要慢選。財運平穩，避免情緒購物。健康注意免疫力與過敏問題。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#水瓶座 #射手座 #雙子座 #巨蟹座 #牡羊座 #處女座 #獅子座 #星座運勢 #2026年

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
往下滑看更多精彩文章
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

2025-12-22 08:49 女子漾／編輯張念慈
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

37歲日本前奧運桌球國手福原愛，在與台灣桌球選手江宏傑離婚4年後，近日親口證實已再婚並懷有身孕。她接受日本週刊女性SEVEN專訪，首度完整說明近年備受關注的感情時間線，也為過去引發爭議的事件公開致歉。

編輯推薦

福原愛在訪談中透露，已與一名一般男性完成結婚登記，目前正準備迎接新生命。她坦言，外界常以為「第三胎應該不會緊張」，但實際上這是她第一次在日本生產，無論是醫療制度、產檢流程或生活節奏，都與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安與困惑。

福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb
福原愛和江宏傑原是恩愛夫妻檔。圖片來源：福原愛fb

報導指出，福原愛的再婚對象正是過去曾被日媒拍到、外界稱為「橫濱男」的A先生。她親自澄清，兩人的正式交往時間點是在2021年底、與前夫完成離婚法律程序之後，並非外界曾臆測的「婚內不倫」。福原愛表示，當時兩人並未以結婚為前提，而是以彼此信任的「人生夥伴」關係相處。

福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。
福原愛2023年積極轉往中國大陸發展，近來開始嘗試直播賣貨。 圖／摘自福原愛小紅書。

直到A先生的家人主動提出「不妨以家人的身分一起走下去」，她才開始認真思考再婚的可能性。最終兩人於2025年初夏完成結婚登記，隨後確認懷孕喜訊。對此，福原愛形容自己「連自己都對現在的狀況感到驚訝」，但也直言能迎來新生命、家庭成員增加，內心感到非常開心。

回顧過往，福原愛於2016年與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並於2017年、2019 年先後誕下一女一子。然而這段跨國婚姻在2021年畫下句點，相關風波也讓她的私生活長期成為輿論焦點。她在專訪中為當年事件向所有受到影響的人致歉，包含工作夥伴、對方家人及一路支持她的親友，並表示選擇公開說明，是不希望支持她的人與家人繼續活在誤解之中。

福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博
福原愛近年積極前往中國發展。圖／摘自福原愛微博

福原愛也提到，沉默多年並非逃避，而是希望在合適的時間，親自說清楚事實。如今選擇站出來，是為那段「被誤解、被放大檢視」的歲月畫下句點，重新面對人生的新階段。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #生命 #離婚 #不倫 #福原愛

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
往下滑看更多精彩文章
【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

【同一天，他們都是父母】 —— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

2025-12-23 23:50 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【同一天，他們都是父母】

—— 一個下跪道歉，情何以堪。一個說以兒子為榮，令人動容。

同一天，他們都有一個共同的身分：

都是兒子的母親、父親。

只是，站在鏡頭前的姿態，卻如此不同。

北捷攻擊殺人事件中，張姓嫌犯的父母親，下跪道歉。情何以堪。那一跪，沉重到讓人不忍直視。不是為自己，而是為了兒子犯下的錯，替社會、替受害者承擔一份無法承擔的愧疚。

另一頭，85歲的余家昶母親，白髮蒼蒼，卻說出讓人瞬間紅了眼眶的一句話：「事情是兒子做的，跟他的父母親沒關係。」接著，她說：「我以我的兒子為榮。」

她，才是真正的受害者。

痛失愛子，人生被撕開一道再也補不回來的裂縫。

可她沒有指責、沒有仇恨，沒有要求任何補償。

她把所有的悲傷收進心裡，卻把最大的寬容，送給了加害者的父母。

那一刻，很多人終於懂了。

為什麼余家昶會在危急時刻，挺身而出，捨命救人。

因為，一個在愛與善良中長大的孩子，

生命最關鍵的瞬間，會本能地選擇守護他人。

英雄，從來不是突然出現的。

他們只是，把家庭教會他們的價值，

用一輩子，甚至用生命，實踐出來。

台灣，記住了余家昶。

也記住了，那個用愛，養出台灣英雄的家庭。

照片來源:新聞報導





中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #白髮 #北捷

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣
往下滑看更多精彩文章
陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

陳曉完美駕馭商戰大戲！《大生意人》10大現實金句，「短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德」

2025-12-17 05:34 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

中國一線小生陳曉、95後小花孫千領銜主演古裝傳奇劇《大生意人》以實景吳綠幕拍攝還原清末商幫風貌，質感場景與壯闊史詩被類比為經典大戲《大宅門》、《喬家大院》，將晉商主張的致理「信義為本」、徽商信奉的宗旨「謀勢共贏」...等經商哲學融入劇情，獲得歷史學家認可。想更瞭解《大生意人》嗎？快跟著女子漾一起來盤點10大利益金句吧！

圖片來源：愛奇藝提供
圖片來源：愛奇藝提供


《大生意人》利益金句1：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我是生意人，最懂生意人，外人看起來是慷慨大方，可骨子裡個個都是吝嗇鬼。


《大生意人》利益金句2：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

能留住客戶的，從來不是低價，而是價值；能長久生存的，永遠不是運氣，而是誠信！


《大生意人》利益金句3：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人情就是生意，天大的人情就會帶來天大的生意。


《大生意人》利益金句4：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

人至誠則至信，至仁則至義，要把誠信和忠義當生命去捍衛，但若不去實踐，就永遠無法知道它的妙處。


《大生意人》利益金句5：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

這做生意就是做戲，唱戲的是瘋子，看戲的是傻子。


《大生意人》利益金句6：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

只希望將來，大家都可以不用提心吊膽地活著，不用出賣自己的尊嚴，在這片天空底下，都可以驕傲自由地活著。


《大生意人》利益金句7：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

短期靠策略，長期靠人品。小勝憑智，大勝靠德。


《大生意人》利益金句8：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

我再也不想過這種求太陽求月亮的日子了，我求太陽能走得晚一點，我就能陪你陪得久一點，我又求月亮走得慢一些，這條路最好永遠都不到頭。


《大生意人》利益金句9：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

隔行不隔理，天底下人心都是一樣的。


《大生意人》利益金句10：

圖片來源：微博@電視劇大生意人
圖片來源：微博@電視劇大生意人

如今這亂世，好人不得活啊！只有往前衝，才有活著的機會。


編輯推薦


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#金句 #古裝 #劇情 #陸劇 #陳曉 #李純 #山河枕 #大生意人 #經典台詞

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

轉運必看！2026十二星座運勢解析：戀愛成功率＋升職機會最旺星座曝光
hotNews__list__item--img

當許允樂走向李玉璽，張兆志站在原地祝福 這才是愛最痛也最溫柔的樣子
hotNews__list__item--img

斷開江宏傑沉默 4 年全說了！福原愛親口證實再婚懷孕：首談「橫濱男」時間線不是外界想的那樣

最新文章

坎城影展神片一次看！6 大得獎強片首度登台，誠品電影院限定放映還送海報

坎城影展神片一次看！6 大得獎強片首度登台，誠品電影院限定放映還送海報

#坎城影展 #頒獎典禮 #導演 #演員 #奧斯卡

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.26 32
2025 陸劇年榜大洗牌！《難哄》霸榜，第三名竟是這部？《赴山海》《凡人修仙傳》卡位戰開打

2025 陸劇年榜大洗牌！《難哄》霸榜，第三名竟是這部？《赴山海》《凡人修仙傳》卡位戰開打

#赴山海 #成毅 #白敬亭 #章若楠 #肖戰 #藏海傳 #難哄 #國色芳華 #大奉打更人

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 122
2025 韓劇最佳CP出爐！IU × 朴寶劍奪冠　第三名竟是女女 CP？全智賢也上榜

2025 韓劇最佳CP出爐！IU × 朴寶劍奪冠　第三名竟是女女 CP？全智賢也上榜

#IU #朴寶劍 #暴君的廚師 #苦盡柑來遇見你 #全智賢 #妳和其餘的一切

女子漾／編輯許智捷 2025.12.26 73
少女時代俞利 1 月登台！5 件事快認識：被封「濟州島觀光大使」，透亮皮膚秘訣原來靠這個

少女時代俞利 1 月登台！5 件事快認識：被封「濟州島觀光大使」，透亮皮膚秘訣原來靠這個

#少女時代 #韓星 #保養祕訣 #粉絲

女子漾／編輯王廷羽 2025.12.26 29
盤點2025年6大懷孕女星！鬼鬼婚育脫鉤超前衛，夏于喬41歲當媽好驚喜、許瑋甯愛情事業雙得意！

盤點2025年6大懷孕女星！鬼鬼婚育脫鉤超前衛，夏于喬41歲當媽好驚喜、許瑋甯愛情事業雙得意！

#許瑋甯 #鬼鬼 #分享 #演員 #劉品言 #台劇 #懷孕 #林依晨

女子漾／編輯Wendi 2025.12.26 138
別再只說「幫我算命」了！AI算紫微、八字、星座塔羅指令全公開

別再只說「幫我算命」了！AI算紫微、八字、星座塔羅指令全公開

#ChatGPT #塔羅牌 #星座運勢 #AI #理性

享民頭條 2025.12.26 25
阿信才摔下舞台　朱孝天卻開嗆 F3、爆料假唱、 F4合體恐再無可能？

阿信才摔下舞台　朱孝天卻開嗆 F3、爆料假唱、 F4合體恐再無可能？

#朱孝天 #舞台 #阿信 #F4 #粉絲

女子漾／編輯張念慈 2025.12.26 151
開撕阿信五月天！朱孝天道歉認情緒失控　澄清國台辦說法「與事實不符」後秒關留言

開撕阿信五月天！朱孝天道歉認情緒失控　澄清國台辦說法「與事實不符」後秒關留言

#朱孝天 #理性 #F4 #爭議 #惡意攻擊

女子漾／編輯張念慈 2025.12.26 85
如何培養孩子面對挫折的韌性？

如何培養孩子面對挫折的韌性？

#媽媽 #霸凌 #氣喘

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真 2025.12.26 24
盤點年末壓軸6大好萊塢強片！《動物方城市2》全球票房逼近12億，《阿凡達：火與燼》延續奇幻史詩傳奇！

盤點年末壓軸6大好萊塢強片！《動物方城市2》全球票房逼近12億，《阿凡達：火與燼》延續奇幻史詩傳奇！

#動物方城市2 #顫懼 #導演 #甜茶 #人氣 #電影 #好萊塢 #阿凡達 #迪士尼

女子漾／編輯Wendi 2025.12.26 735
18+