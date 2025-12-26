坎城影展神片一次看！6 大得獎強片首度登台，誠品電影院限定放映還送海報。圖片來源：誠品提供

被影迷視為「奧斯卡風向球」的坎城影展，今年最重量級的得獎作品，終於要在台灣大銀幕登場了！誠品電影院宣布推出「坎城影展得獎作品・特別放映」，一口氣集結 6 部 2025 年坎城影展得獎強片，不只全數首度在台放映，更搶在 2026 奧斯卡金像獎頒獎典禮前，讓台灣影迷先睹為快。

本次特別放映即日起開放售票，片商聯合全台 5 家影廳打造年末影迷限定驚喜，只要購票觀影，即可獲得該片限量 A3 珍藏海報，場次與數量皆有限，消息一出立刻引起影迷社群熱議。

6 部坎城得獎強片一次看，5 部直攻奧斯卡熱門

這次入選「坎城影展得獎作品・特別放映」的 6 部電影，幾乎橫掃本屆坎城主要獎項，其中更有 5 部被視為 2026 奧斯卡有力競逐者。

「坎城影展得獎作品・特別放映」誠品電影院即日起開放售票，片商聯合全台5家影廳為台灣影迷送上年末驚喜！圖片來源：誠品提供

包括奪下坎城最高榮譽金棕櫚獎的《只是一場意外》，評審團大獎《情感的價值》，同時拿下最佳導演獎與最佳男演員獎的《這不只是個間諜故事》，以及評審團獎《聽見墜落之聲》、《穿越地獄之門》，還有評審團特別獎《狂野時代》，類型橫跨政治寓言、黑色喜劇、公路電影到女性史詩，題材與風格皆極具話題性。

「坎城影展得獎作品・特別放映」誠品電影院即日起開放售票，完整場次一次公開！圖片來源：誠品提供

坎城得獎強片1.《只是一場意外》

坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」得主。伊朗導演賈法．潘納希以一場看似平凡的交通事故為起點，逐步揭開極權社會下的集體恐懼與沉默壓迫，電影不只是政治寓言，也映照導演自身長期受打壓的創作處境，被外媒盛讚為「在限制中誕生的自由之作」。

圖片來源：誠品提供

《只是一場意外》劇情：

一場突如其來的車禍，讓 Vahid 疑似認出了那名曾對他施以酷刑的獄警。被嚴刑拷打的記憶瞬間湧現，恐懼、憤怒與創傷交織之下，他在衝動中綁架了對方，並找來昔日獄友試圖確認其真實身分。隨著證詞彼此矛盾、真相愈發模糊，原本篤定的復仇信念開始動搖。眼前的人，究竟是不是那個加害者？在不確定與恐懼中，一場關於正義、記憶與人性的緊張對峙悄然展開，也將 Vahid 推向一段無法回頭的不幸冒險。

坎城得獎強片2.《情感的價值》

榮獲坎城影展評審團大獎，並在首映當天獲得全場長達 19 分鐘起立鼓掌。電影以極為親密的視角探討家庭、記憶與和解，情感層次細膩而深刻，被視為 2026 奧斯卡最受矚目的大熱門之一。

尤沃金．提爾《情感的價值》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供

《情感的價值》劇情：

描述一位曾經風光的電影導演，在事業光環褪去後試圖修復與兩名疏遠女兒之間破裂關係的過程，電影以細膩而克制的情感鋪陳家庭成員長年累積的傷痕與誤解，目前於挪威、瑞典、法國、英國與美國等地上映皆開出票房佳績，片中演員群以層層遞進的演出深掘角色內心世界與人生動機，使這段關於親情與和解的故事在靜默中持續發酵。

坎城得獎強片3.《這不只是個間諜故事》

一口氣拿下坎城影展最佳導演獎與最佳男演員獎。作品顛覆傳統間諜片框架，以黑色喜劇形式諷刺 1970 年代巴西政治貪腐，復古寬銀幕畫面搭配高飽和色彩，成功復刻鮮明時代氛圍，是藝術性與娛樂性兼具的非典型間諜電影。

小克雷伯曼東沙《這不只是個間諜故事》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供

《這不只是個間諜故事》劇情：

一名拒絕向權貴低頭的左翼研究員遭人買兇追殺，被迫改名換姓，只為逃回家鄉、加入地下庇護組織，等待取得全新身分，好帶著年幼的兒子遠走高飛。然而隨著殺手步步逼近，局勢愈發失控，新聞頭條不斷更新，嘉年華的死亡人數已攀升至 91 人⋯⋯在逃亡與陰謀交織之下，一場關乎生存、信念與父子命運的緊張倒數悄然展開。

坎城得獎強片4.《聽見墜落之聲》

坎城影展評審團獎得主。電影打破時間與空間敘事，透過四位不同年代的德國女性生命片段，串起跨世代的記憶與抗爭，描繪女性如何在社會框架中尋找出口，被視為近年最具力量的女性書寫之一。

圖片來源：取自網路

《聽見墜落之聲》劇情：

鬼魅的詩性、流動的不安、如夢的召喚，在百年的時間跨度裡，一個家族、四個不同時代的女孩，在一個德國農莊各自度過了她們的青春歲月。然而，她們的生命卻神秘交織，往日的聲響仍在牆間迴盪，直至時光彷彿彼此疊映消融。

坎城得獎強片5.《穿越地獄之門》

入選坎城影展評審團獎。故事講述一名父親在摩洛哥南部沙漠尋找失蹤女兒的旅程，融合公路電影、政治驚悚與存在主義元素，在遼闊荒原中堆疊出末日般的孤絕氛圍，視覺與情感衝擊力十足。

圖片來源：IG @andrews_film

坎城得獎強片6.《狂野時代》

榮獲坎城影展評審團特別獎。由畢贛執導，以高度詩意的影像風格與流動的時間感著稱，電影在現實與夢境之間游移，探討記憶、愛與時代斷裂，被影迷視為「必須在大銀幕觀看」的代表作。

畢贛《狂野時代》｜誠品電影院「坎城影展得獎作品・特別放映」。圖片來源：誠品提供

《狂野時代》劇情：

以六個彼此獨立卻隱約相連的篇章展開，設定在人類已失去做夢能力的未來世界，唯有一名仍沉溺於夢境的怪物在幻覺中逐漸迷失自我；一位能夠看穿幻覺的女性潛入他的夢中，兩人在現實與夢境交錯之間，共同探索記憶、存在與愛的哲學命題。

不只新片必追，誠品周日經典電影同步公開

除了坎城新作首度登台，誠品電影院同步公布 【早安！周日經典電影院】2026 年首季片單，多部歷屆坎城得獎導演的經典之作，也將重返大銀幕，讓影迷重新感受電影史的震撼時刻。

推動影史傑作重登大銀幕的誠品【早安！周日經典電影院】2026年首季片單今（12.26）公佈，多部歷屆坎城影展榮耀大作同步經典重映，迷影卡卡友可獨享200元優惠票價。圖片來源：誠品提供

包括被譽為「公路詩人」的德國新浪潮大師文．溫德斯，其公路三部曲《愛麗絲漫遊城市》、《歧路》、《公路之王》將完整重映；土耳其名導努瑞貝其錫蘭奠定大師地位的《遠方》，以極簡鏡頭書寫孤獨，被影評譽為「關於孤獨最好的電影之一」。

文・溫德斯公路三部曲第一部《愛麗絲漫遊城市》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

文・溫德斯公路三部曲第二部《歧路》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

文・溫德斯公路三部曲第三部《公路之王》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

努瑞貝其錫蘭《遠方》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

還有 27 歲就勇奪坎城最佳導演獎的馬修．卡索維茲成名作《恨》，黑白影像直擊巴黎郊區青年與警察的緊繃關係，至今仍是社會寫實電影的重要里程碑。

三谷幸喜喜劇四連發，大銀幕笑聲保證

不讓片單氣氛過於沈重，誠品電影院也同步帶來日本喜劇大師三谷幸喜的代表作四連發，包括《心情直播不NG》、《有頂天大飯店》、《魔幻時刻》與《鬼壓床了沒》，節奏密集、笑點滿載，讓觀眾在歡笑中看見人生的荒謬與溫柔。

三谷幸喜《心情直播不NG》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

三谷幸喜《有頂天大飯店》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

三谷幸喜《魔幻時刻》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供

三谷幸喜《鬼壓床了沒》｜誠品【早安！周日經典電影院】。圖片來源：誠品提供