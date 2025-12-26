2025-12-26 02:34 女子漾／編輯Wendi
盤點年末壓軸6大好萊塢強片！《動物方城市2》全球票房逼近12億，《阿凡達：火與燼》延續奇幻史詩傳奇！
2025年即將寫下句點，大家希望以哪部電影向這一年道別呢？女子漾精選年末壓軸6大好萊塢強片，從全球票房逼近12億的超萌動畫強片《動物方城市2》，到延續史詩傳奇的科幻系列電影《阿凡達：火與燼》…都堪稱票房力作，還有哪些不容錯過的佳片呢？趕快跟著女子漾一起來看看吧！
盤點年末壓軸好萊塢強片1：《動物方城市2》11/27
2016年人氣電影《動物方城市》續集《動物方城市2》睽違近9年華麗回歸，11/27首映以來票房不斷飆漲，近日票房數字更是直逼12億，登上2025年全球票房亞軍，僅次於中國奇幻動畫喜劇《哪吒之魔童鬧海》。日前《動物方城市2》強勢入圍本屆金球獎最佳動畫長片獎、最佳票房成就獎，贏得業內肯定的同時，再添火熱話題。
萬眾期待！🐰🦊 迪士尼 《動物方城市2》 | 正式預告 | 𝟏𝟏月𝟐𝟔日大銀幕新市鎮現身
盤點年末壓軸好萊塢強片2：《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》12/5
2023年恐怖電影《佛萊迪餐館之五夜驚魂》與其續集《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》，皆改編自人氣賣座恐怖遊戲，最新一集不僅揭露「費斯熊佛萊迪的披薩餐館」真正起源的黑暗秘密，再集結喬許哈契遜、伊莉莎白萊爾、麥肯娜葛瑞絲、派珀魯比歐…中新生代好萊塢明星們，同時也邀請到原作導演艾瑪塔米回歸執導，而續集機械玩偶數量更是第一集整整3倍呢！
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》精彩預告 - 12月5日 全台隆重懼獻
盤點年末壓軸好萊塢強片3：《阿凡達：火與燼》12/17
全新史詩科幻電影《阿凡達：火與燼》是2022年電影《阿凡達：水之道》續集，也是《阿凡達》5部曲系列第3部作品，本集延續主角：前海軍陸戰隊員納美人蘇傑克、剽悍女戰士奈蒂莉以及蘇里家族的精采冒險，同時廣邀原班人馬山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、史蒂芬朗…等星光熠熠的好萊塢演員們重磅回歸。
萬眾矚目！《阿凡達》金獎大導詹姆斯卡麥隆全新篇章《阿凡達：火與燼》2025.12.17震撼大銀幕 全台IMAX等特殊影廳同步上映
盤點年末壓軸好萊塢強片4：《橫衝直闖》12/25
好萊塢新生代男神「甜茶」提摩西夏勒梅新作《橫衝直闖》在正式上映前夕，一連入圍本屆金球獎最佳音樂及喜劇電影、最佳劇本、最佳喜劇及電影類男主角」3大獎項，被視為奧斯凱奪獎大熱門。全新桌球主題運動冒險電影《橫衝直闖》故事圍繞在1950年代美國傳奇乒乓球運動員馬蒂瑞斯堅持夢想的艱困旅程，被封為2025聖誕最強檔電影之一。
年末聖誕壓軸「甜茶」封神演出《橫衝直闖》正式預告｜12月25日 台美同步上映
盤點年末壓軸好萊塢強片5：《家弒服務》12/31
好萊塢「美乳女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、「大眼女神」亞曼達塞佛瑞近期在全新心理驚悚電影《家弒服務》同台飆戲，該片以女傭「米莉」（席德妮史威尼 飾）與女主人「妮娜」（亞曼達塞佛瑞 飾）視角，揭開豪門婚姻光鮮外表下的扭曲陰暗面。日前席德妮史威尼在該片首映會上以一身純白爆乳禮服造型致敬「性感女神」瑪麗蓮夢露，再度激起熱議。
席德妮史威尼《家弒服務》首支預告 全球暢銷小說改編 12月31日全台大銀幕 跨年壓軸首選
盤點年末壓軸好萊塢強片6：《顫懼》12/31
恐怖片名導奧茲古柏金斯（Osgood Perkins）第3部駭人力作《顫懼》即將在12/31登上大螢幕。該片劇情描述年輕女子「莉茲」和她的醫師男友「麥康」為了慶祝交往一週年，來到被森林環繞的偏僻木屋度假，屋內出現一盒不明來歷的詭異蛋糕，「莉茲」吃下蛋糕後開始遭遇血腥幻覺，發現一切逐漸失控，然而「麥康」匆忙離開獨留「莉茲」，令她就快被邪惡力量給吞噬…
1231《顫懼》台灣官方前導預告︱《長腿》、《史蒂芬金之猴子》導演最新駭人懼作
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower