影帝布蘭登費雪再度催淚！《日租家庭》橫掃觀眾票選，拿下金馬影展外語片冠軍。圖片來源：探照燈影業提供

影帝布蘭登費雪再度帶來催淚之作！由探照燈影業推出的電影《日租家庭》，確定將於2026 年農曆新年開春第一檔在台上映。片方於近日同步釋出首支中文預告與正式海報，消息一出便引發影迷關注。該片不僅橫掃多個國際影展觀眾票選獎，更榮登 台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍，被視為年度最具情感穿透力的作品之一。

圖片來源：探照燈影業提供

《日租家庭》故事設定於東京，描述一名長年旅居日本、事業陷入瓶頸的美國演員，意外進入一家特殊的「日租家庭」藝能事務所工作。他的職責，是為素未謀面的客戶扮演各式各樣的「家人」與人生角色。隨著一次次深入他人的日常生活，他逐漸將表演與真實情感交織在一起，原本清楚的界線也開始變得模糊。在面對這份工作的道德複雜性之際，他同時重新找回人生的方向、歸屬感，以及人與人之間細膩而安靜的情感連結。

《日租家庭》劇照。圖片來源：探照燈影業提供

《日租家庭》劇照。圖片來源：探照燈影業提供

金獎影帝布蘭登費雪在片中展現極具層次的演出，不僅情感表現細膩，更以流利日文詮釋多重角色，被外媒盛讚為再度攀上演技高峰。這也是他繼《我的鯨魚老爸》後，再次以內斂而深刻的表演，打動全球觀眾。

《日租家庭》劇照。圖片來源：探照燈影業提供

電影由日本新銳導演 宮崎光代 執導，她曾以《漫畫少女愛啟蒙》獲得柏林影展電影大觀觀眾票選獎，並參與執導話題影集《怒嗆人生》，擅長描繪人物內心與情感裂縫。《日租家庭》同時集結多位日本實力派演員，包括《正宗哥吉拉》的柄本明、《幕府將軍》的平岳大，以及《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》的山本真理，與布蘭登費雪同台飆戲，情感張力層層堆疊。

《日租家庭》劇照。圖片來源：探照燈影業提供

上映前，《日租家庭》已在芝加哥影展、夏威夷影展等多個國際影展奪下觀眾票選獎，並獲選 美國國家評論協會年度十大佳片。片中首次演出的童星 夏儂馬西納高曼，也憑此片入圍評論家選擇獎最佳年輕演員，備受矚目。

《日租家庭》將於 2026 年 2 月 13 日全台上映。