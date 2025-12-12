2025-12-12 17:05 女子漾／編輯王廷羽
12月陸劇最新神片清單！《狙擊蝴蝶》《亦舞之城》狂佔榜 成毅、陳星旭、虞書欣新劇接力上線
愛追陸劇的有福了！今年年末不只活動很多，連陸劇片單都很豐富。不只 Netflix 上《狙擊蝴蝶》《亦舞之城》持續霸榜、討論度居高不下，古裝與愛情線的新一波主力也正式接力登場。成毅攜權謀新作回歸、陳星旭在奇幻題材中再掀話題，虞書欣則帶著高關注度愛情劇準備接棒，從成年人情感、禁忌戀到燒腦布局，類型全面鋪開。今天編輯特別整理了 12 月陸劇最新神片清單，讓你不錯過任何一部好劇！
12月陸劇新片1.《時差一萬公里》
主演：羅晉、任素汐
開播日期：熱播中
集數：40集
《時差一萬公里》劇情：
財經主播張冉（任素汐 飾）辭去主持工作、遠赴海外後，人生卻接連迎來離婚與破產的重擊；她與博士丈夫付玉東（羅晉 飾）返國後，各自在 MCN 產業與創業領域中摸索前行，在現實碰撞與自嘲幽默交織下，展開一段充滿戲謔感卻貼近生活的奮鬥歷程。
12月陸劇新片2.《狙擊蝴蝶》
開播日期：熱播中
主演：陳妍希、周柯宇、劉芮麟
集數：30集
《狙擊蝴蝶》劇情：
改編自七寶酥同名小說，故事圍繞婚姻破裂後陷入低谷的岑矜（陳妍希 飾），與多年受岑家資助的少年李霧（周柯宇 飾）展開。她在李霧遭逢家庭變故、被迫中斷學業之際伸出援手，將他帶到海市重返求學之路。朝夕相處中，依賴與情感悄然滋長，卻被理智刻意壓下。多年後，已然成長的李霧再次回到她的世界，當年未曾說破的情愫，也隨著重逢再度浮現。
12月陸劇新片3.《亦舞之城》
開播日期：熱播中
主演：鍾漢良、秦嵐
集數：28集
《亦舞之城》劇情：
芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，意外與昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）重逢。兩人年少相戀卻因誤會分開，十二年間各自背負家庭與情感傷痕。如今再相遇，譚思婷試圖重啟人生，馮睿則已成為紅酒莊主，身邊還有未婚妻與需要照顧的兒子。在克制與心動交錯之間，他們逐步解開過去的心結，也重新思考是否還有勇氣面對那段未竟的愛情。
12月陸劇新片4.《超感迷宮》
開播日期：熱播中
主演：段奕宏、竇驍、王佳佳、呂星辰
集數：20集
《超感迷宮》劇情：
刑警徐靖之（段奕宏 飾）因故人舊案留下心結，離隊多年後重返一線，卻在調查連環案件時發現幕後主使竟是已故故人之子莊明誠（竇驍 飾）。他潛入犯罪集團，試圖在正義與情感之間阻止對方越陷越深，兄弟般的兩人也因此走向對立抉擇。
12月陸劇新片5.《長安二十四計》
開播日期：2025/12/12
主演：成毅、劉奕君、倪大紅
集數：28集
《長安二十四計》劇情：
故事以唐朝文承年間為舞台，描寫背負滅門之仇的謝淮安（成毅 飾）潛伏十年，在帝王蕭武陽（劉奕君 飾）暗中相助下，集結畫師、將領與劍客等盟友，與虎賁將軍言鳳山（張涵予 飾）展開一場步步為營的智謀對決，誓要揭穿並阻止顛覆王朝的陰謀。
12月陸劇新片6.《雙軌》
開播日期：2025/12
主演：虞書欣、何與
集數：24
《雙軌》劇情：
改編自時玖遠同名小說，故事以姜暮與靳朝的情感牽絆為主軸展開。九歲那年，父母離婚讓兩人的人生分岔成無法交會的兩條軌道，哥哥靳朝隨父遠赴泰國，她也意外得知他其實是被領養的事實，於是孤身前往尋找家人。重逢時，昔日耀眼的少年早已被現實磨去稜角，遊走在拳擊與賽車交織的危險世界中。姜暮沒有退卻，她以自己的熱烈與細膩走進他的生命，成為照亮黑暗的那道光。命運幾度分離又重合，直到多年後兩人在南京再度相遇，終於以各自成長後的姿態完成雙向奔赴，讓曾經錯位的日與暮，再次並肩同行。
12月陸劇新片7.《驕陽似我》
開播日期：2025/12/25
主演：宋威龍、趙今麥
集數：36集
《驕陽似我》劇情：
聶曦光（趙今麥 飾）大學時期曾暗戀商學院才子莊序（賴偉明 飾）卻無疾而終，畢業後與轉行投入光伏產業的職場菁英林嶼森（宋威龍 飾）相遇。兩人在一次次磨合中解開過往誤會，逐漸建立起溫暖而真誠的感情，也在各自的職涯道路上成長，走出屬於自己的人生方向。
12月陸劇新片8.《逍遙》
開播日期：2025/12
主演：侯明昊、譚松韻
集數：40集
《逍遙》劇情：
以人族與妖族爭奪玉醴神泉為主線，描寫性格灑脫的少女蕭瑤（譚松韻 飾）誤闖萬妖谷，捲入妖界紛爭。萬妖之王紅燁（侯明昊 飾）洞悉慾望本質，卻在與蕭瑤相處中，看見她不被慾念左右的純真。兩人攜手破解怪案、對抗神秘勢力，在危機四伏的旅途中逐步揭開神泉背後的真相。
12月陸劇新片9.《人之初》
開播日期：2025/12/26
主演：張若昀、馬思純
集數：18集
《人之初》劇情：
孤兒高風（張若昀 飾）多年來執著追尋親生父母的下落，而出身豪門的吳菲菲（馬思純 飾）則周旋於企業接連而來的危機之中，兩人原本毫無交集。一次突如其來的車禍，意外揭露一具埋藏多年的遺骸，線索不僅牽動高風的身世之謎，也隱藏著吳家必須掩蓋的真相。隨著調查層層推進，兩人從彼此對立轉為聯手追查，在尋找真相的過程中，讓塵封二十年的正義終於浮現，也各自走出人生的困境，找到生命的意義。
12月陸劇新片10.《玉茗茶骨》
開播日期：2025/12/29
主演：侯明昊、古力娜扎
集數：36集
《玉茗茶骨》劇情：
狀元郎陸江來（侯明昊 飾）上任縣令後屢破奇案，卻因捲入殺妻舊案跌落谷底，重傷失憶之際被茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）所救，並陰差陽錯成為榮家馬夫。在招贅風波與家族權謀中，兩人從鬥智對立到攜手查案，聯手揭開舊案真相，也在茶園中譜出一段愛情故事。
