2025年末最強快閃店攻略！放克牙寶、哈利波特、史努比港飲 通通免費拍到爽
今年冬天的台北、台中、高雄熱鬧到不行，各大快閃店幾乎週週換新，不論你喜歡可愛 IP、動漫宇宙，還是想找地方拍拍照、散散步，都能找到剛好想去的一間。從《動物方城市2》到帕比順順、貓福珊迪，再到華山超人氣的怪奇物語、藥師少女，全台像是開啟了快閃大巡禮。女子漾幫你整理好最新一輪資訊，挑一間順路的，就能讓週末變有趣。
台北｜《藥師少女的獨語》快閃店
快閃日期：2025年12月26日（五）至2026年4月6日（一）
時間：11:00－19:00（18:30最後入場）
地點：華山1914文創園區 中5B館鍋爐室
亮點：宮廷沉浸式場景重現，貓貓與壬氏場景必拍，周邊選擇多。
台北｜aespa WEEK #RichMan POP-UP @TAIPEI
快閃日期：2025年12月13日（六）至2026年12月19日（五）
時間：11:00－21:30（依百貨營業時間為準）
地點：台北新光三越A8 3樓（台北市松高路12號3樓）
台北｜哈利波特快閃店
快閃日期：2025年12月12日（五）至2026年3月1日（日）
時間：週一至週日，11:00 到21:30
地點：台北誠品R79／中山地下街 (台北市大同區南京西路16號B1)
台北｜史努比港式飲茶快閃店
快閃日期：2025年12月12日（五）至2026年4月6日（一）
時間：依華山場館公告
地點：華山1914文化創意產業園區 中二館
亮點：菠蘿油造型史努比、馬年主題充氣公仔，免費入場、超人氣拍照點。
台北｜Fuggler 放克牙寶快閃店
快閃日期：2025年12月4日（四）至2026年1月18日（日）
時間：11:00－21:30（依百貨營業時間為準）
地點：新光三越台北南西店一館9樓活動會館
亮點：全台首場登場，免費入場，怪萌收藏必逛。
台北｜帕比順順 × 朗萌綺盟 × 瑪芬角落快閃店
快閃日期：2025年12月4日（四）至2026年1月5日（一）
時間：週一至週四 11:00－21:30；週五至週日 11:00－22:00
地點：三創生活園區1F 十二立方
亮點：三大日本人氣 IP 合體登場，超萌角色一次收集。
新北｜卡娜赫拉的小動物《莓果祭典》快閃店
快閃日期：2025年12月2日（二）至2026年1月14日（三）
時間：11:00－22:00
地點：新北中和環球購物中心 2F
亮點：粉紅兔兔草莓龍、六大莓果拍照場景、扭蛋必玩。
台北｜貓福珊迪恐龍喵快閃店
快閃日期：2025年11月28日（五）至2026年1月18日（日）
時間：週一至週五 11:30－20:00；週末與例假日 10:30－20:00
地點：台北東區地下街 第二廣場（近 14 號出口）
亮點：10 大必拍點、百款新品、冬季限定恐龍喵周邊。
台北｜object「我的朋友呀」華山快閃店
快閃日期：2025年11月27日（四）至2026年1月18日（日）
時間：11:00－21:00
地點：華山1914文化創意產業園區 玻璃屋1F
亮點：韓國文青選物大集合，交換禮物必逛。
台北｜GETCHI ×《怪奇物語》快閃店
快閃日期：2025年11月24日（一）至2026年1月4日（日）
時間：11:00－21:00
地點：華山1914文創園區「藝術西街」
亮點：最終季前必收聯名，復古 x 怪奇美式風格吸睛。
台北｜《動物方城市2》快閃店
快閃日期：2025年11月21日（五）至2026年1月4日（日）
時間：依影城營業時間為準
地點：台北南港 LaLaport 威秀影城 5F
亮點：城市區 × 沼澤市場雙場景完整復刻，三大互動亮點超好拍。
台中｜《WIND BREAKER 防風少年》快閃店
快閃日期：2025年10月31日（五）至2026年1月11日（日）
時間：週一至週五 11:30－20:00；週末 10:30－20:00
地點：PARK2 草悟廣場（台中市西區英才路534號）
亮點：等身角色牆、街頭場景、美術質感高，五十款限定周邊必買。
高雄｜《排球少年!!》快閃店
快閃日期：2025年10月30日（四）至2025年12月11日（四）
時間：週一至週四 11:00－22:00；週末延長至22:30
地點：統一時代百貨高雄店 1F
亮點：應援旗牆、主角櫥窗、扭蛋機，南部排球粉最強朝聖點。
