陳妍希新作《狙擊蝴蝶》19歲姐弟戀比劇情還上頭！五大亮點＋劇情簡介一次看懂

陳妍希《狙擊蝴蝶》19歲姐弟戀比劇情還上頭！五大亮點＋劇情簡介一次看懂。圖／截自官方

《狙擊蝴蝶》正式上線前就備受矚目。年初剛宣布與陳曉離婚的陳妍希，帶著全新角色回到觀眾面前，她所詮釋的岑矜是一位從婚姻廢墟中重新站起來的女性，這部劇由《想見你》、《愛在暴雪時分》導演黃天仁執導，讓作品從選角到影像氣質都具備高度討論度。

圖／截自官方

《狙擊蝴蝶》改編自七寶酥同名小說，以姐弟戀與相互救贖為核心，是今年都市情感劇中話題最旺的作品之一。

《狙擊蝴蝶》劇情簡介

劇集改編自七寶酥同名小說，故事以岑矜（陳妍希 飾）與李霧（周柯宇 飾）的交會為起點。婚姻破裂後的岑矜正處於人生低谷，此時她接到多年來一直由岑家資助的少年李霧打來求助電話。因家庭變故，李霧被迫放棄高考、到處打工維持生計。岑矜決定將他帶至海市，讓他重新走上求學之路。

兩人朝夕相處的時間裡，李霧對岑矜的依戀逐漸超越感激；岑矜在少年的陪伴中也慢慢走出陰霾。她撞見李霧深藏的感情後選擇退讓，但情愫早已在彼此生命裡種下。多年後，成年的李霧以全新姿態回到海市，兩人再度相遇時，一段被時間壓抑卻未真正消散的情感再次浮現。

《狙擊蝴蝶》亮點1. 國民初戀陳妍希「沈佳宜式清澈」回歸

圖／截自官方

《狙擊蝴蝶》是陳妍希離婚後的首部主演劇，她用最擅長的「溫柔、清亮、看似很堅強卻有點脆」的質感，重新喚起觀眾在《那些年，我們一起追的女孩》中對她的熟悉感。

儘管與對手演員有年齡差距，陳妍希在劇中的表現和外型被稱讚「狀態超好」，與周柯宇同框毫無違和感，展現出成熟女性的魅力與角色內心的轉變。

《狙擊蝴蝶》亮點2. 改編自同名小說 擴寫成年感情線

圖／截自官方

原作最受歡迎的原因之一，是青澀與成熟兩段情感弧度並存。劇版延續這個核心，並在後半段加入李霧「成年後重新追愛」的篇章，使整體敘事從單向依賴變成雙向奔赴。

青澀期的李霧靠岑矜重新看見世界；成年後的李霧則成為能與岑矜共擔生活重量的男人。

這種前後呼應的設計，使感情走向更具邏輯性，不是衝動的迷戀，而是長期淬鍊的選擇，讓姐弟戀題材跳脫「浪漫設定」，成為具情感深度的敘事。

《狙擊蝴蝶》亮點3. 陳妍希 × 周柯宇 19 歲年齡差

圖／截自官方

劇中，陳妍希飾演的離異女性岑矜與周柯宇飾演的資助少年李霧，展開一段跨越年齡和身份的愛情故事。兩位演員現實中也相差了19歲，這種「極端反差」設定，成功營造出比一般甜寵劇更深刻、更具突破性的浪漫感。

周柯宇飾演的李霧散發著青春氣息，與陳妍希的組合展現出強烈的CP感。兩人之間的身高差、體型差，加上細膩的眼神交流與互動，被觀眾認為完全符合言情小說的「姐弟戀」標配。

《狙擊蝴蝶》亮點4.《想見你》《愛在暴雪時分》導演黃天仁執導

圖／截自官方

《狙擊蝴蝶》由曾打造《想見你》、《愛在暴雪時分》的黃天仁操刀，他向來擅長捕捉人物之間那些說不出口、卻在細節裡悄悄蔓延的情感，被粉絲稱為「最懂戀愛的導演」。黃天仁在《想見你》中把跨時空情感拍得合理、細膩，在《狙擊蝴蝶》裡同樣透過大量「情緒遞進」鏡頭讓兩人的距離自然縮短。

《狙擊蝴蝶》亮點5.資助關係帶出的倫理張力：救贖與邊界如何建立

圖／截自官方

《狙擊蝴蝶》最有深度的地方在於，它不把姐弟戀拍成單純的浪漫，而是直面這段關係本身的邊界問題。岑矜帶李霧離開大山，確實存在「施予者」的位置；李霧在少年時期的感情，則帶著依賴與渴望。

劇集透過大量細節呈現雙方如何在成長中不斷調整彼此的距離，劇中的救贖不再是單向，而是從依賴走向平等，從被牽引到能共同前行。

播出平台：騰訊視頻

開播時間：2025 年 12 月 4 日

集數：30 集

主演：陳妍希、周柯宇