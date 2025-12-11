2025-12-11 11:42 女子漾／編輯王廷羽
DINOTAENG聖誕禮物靈感！超萌《勾卡KKOTKA》快閃店、AIR SPACE 聯名服飾
越接近聖誕節，是不是覺得到處都在閃亮亮？街邊的燈飾、咖啡店的熱紅酒香，連空氣都開始散發節慶氛圍。而聖誕節最不能少的，就是那份既期待又緊張的「交換禮物」時刻。今年如果還在苦惱該買什麼，女子漾直接替你指路——韓國超人氣文創品牌 DINOTAENG 快閃店、以及超萌角色 QUOKKA、BOBO 與 AIR SPACE 的冬日聯名 都在台北盛大登場，療癒力爆表、實用度滿分，完全是今年聖誕禮物清單的最強靈感來源！
文章目錄
★韓國超人氣短尾矮袋鼠《勾卡KKOTKA快閃店》首次登台！
★韓國超人氣短尾矮袋鼠《勾卡KKOTKA快閃店》首次登台！
今年聖誕節交換禮物不知道買什麼嗎？比起走進百貨亂逛、最後匆匆買下一個「不確定大家會不會喜歡」的禮物，不如交給世界上最快樂的動物——澳洲短尾矮袋鼠吧！由文創品牌 YOUNG FOREST 打造的 勾卡KKOTKA 首度登台，12/15～1/25 進駐台北 Dream Plaza 5F，整個快閃店從入口到周邊全部可愛到失去理智，交換禮物清單完全不用煩惱。
勾卡KKOTKA有著永遠帶著微笑的臉和溫柔小動作，品牌希望透過這隻小短尾矮袋鼠，帶給大家快樂、自我關愛與療癒感。這次快閃店不只有超豐富周邊，還推出三大必拍打卡點，把KKOTKA的可愛度發揮到極致。
必拍打卡點：200 公分「愛心勾卡KKOTKA」、吃播秀、蕃薯主視覺
必拍打卡點：200 公分「愛心勾卡KKOTKA」、吃播秀、蕃薯主視覺
快閃店遠處就能看到高達200公分的充氣玩偶「愛心勾卡KKOTKA」，抱著紅心的勾卡KKOTKA萌力爆發，光是看到就感受到快樂氛圍呢！緊接著看到一字排開的「勾卡KKOTKA吃播秀」，哇！上排的勾卡KKOTKA開心地吃著各種美食，從關東煮、鯛魚燒到巧克力，而下排的勾卡KKOTKA則是忙著推著購物車及搬包裹，再往旁邊一看，「主視覺」上嘴饞的勾卡KKOTKA正在吃著香噴噴的蕃薯，各種呆萌模樣療癒了全場，快來找這些超萌的短尾矮袋鼠們拍照，做為今年冬天最幸福溫暖的一組照片！
70 款周邊一次逛爆：交換禮物靈感在這邊
70 款周邊一次逛爆：交換禮物靈感在這邊
從一朵花裡蹦出來的勾卡KKOTKA，今年聖誕節正式成為交換禮物救星！抱著粉紅禮盒的「玩偶」一拿出來就能引發全場尖叫；想走小巧路線的人，一定要選「裝飾貼紙」或「造型磁鐵」，貼上筆電、貼滿冰箱，每一格都可愛到會讓人忍不住回頭笑。四款「立體造型鑰匙圈」把KKOTKA變成貓咪、兔兔、熊熊頭像，質感好又超吸睛，是今年最容易被搶的熱門小物；另外還有不同服裝版本的「軟質鑰匙圈」，抽到的人絕對立刻掛包上，陪你度過整個冬天。
如果想送實用派禮物，陶土杯墊、木杯墊、冷水瓶通通都能讓辦公桌瞬間變療癒。補妝必備的「隨身鏡子」也推出大小兩款，無論是抱毛線球或洗澡中的KKOTKA，拿出來都會被同事追問哪裡買。
日常實穿的「T-shirt」、超萌「流沙杯墊」、花卉系「飲料提袋」與兩款「針織包」則完全是交換禮物穩贏組，百搭可愛、誰抽到誰開心。最後，再把 KKOTKA 抱枕、毛毛徽章、帆布包或壓克力鑰匙圈帶回家，讓冬天的每個角落都充滿幸福感。短短幾樣小物，就能讓今年聖誕節變得格外溫暖又可愛。
《勾卡KKOTKA快閃店》展期：2025/12/15 – 2026/1/25
時間：11:00–21:30（五六至22:00）
地點：台北 Dream Plaza 5F（信義區松高路11號）
★AIR SPACE × DINOTAENG「冬日奇境主題店」也必逛！
★AIR SPACE × DINOTAENG「冬日奇境主題店」也必逛！
冬季限定的療癒暖流也在這裡升溫！今年聖誕節交換禮物如果想送得既可愛又有質感，AIR SPACE 與全球人氣插畫 IP DINOTAENG 的最新冬季聯名絕對要加入你的選物清單。延續秋季熱潮，這次全新系列以更細緻的刺繡、印花呈現 「Snow in Marshville」雪地童話世界，讓 QUOKKA 與 BOBO 化身冬日快樂嚮導，不只能穿在身上、拍進照片裡，更能成為交換禮物中的亮點。
12/15 起，台北中山南西三店將化身全台唯一的 「WONDER WINTER 冬日奇境主題店」，把 Marshville 冬季樂園直接搬進城市。滿滿白雪、藍白燈光、聖誕場景一路延伸到店內，大型 QUOKKA、BOBO 公仔在門口迎賓，堆雪人區、溜冰路線意象讓你每走一步都像走進童話。逛到傍晚還能遇上主題店限定的 「身歷奇境雪花秀」，週五六日與 12/24、12/25 晚上準時飄雪，宛如踏進真正的國外聖誕街道，是今年最浪漫、也最適合用來拍聖誕卡片的瞬間。
而最能當作禮物的，就是全新冬季系列單品。以「溫暖陪伴 × 童趣雪景」為核心的服飾，包括大學T、毛衣、針織衫等男女都能穿的款式，高磅面料結合刺繡與印花，把 DINOTAENG 的奇幻世界完整織進衣服裡，送給朋友就是一份「穿得住的暖心」。此外還推出多款冬季周邊——雪靴、毛毯、造型收納袋與 QUOKKA、BOBO 抱枕，全都是收到會瞬間喊「這也太可愛！」的禮物類型，特別適合在交換禮物派對打開時製造驚呼。
活動期間購買 DINOTAENG 系列即可拿到「QUOKKA 雪地貼紙」，滿 $3,800 再送絨毛拖鞋。南西三店消費滿 $1,500 可玩主題拍貼機，跟 QUOKKA、BOBO 拍張聖誕限定合照，上傳 IG 標記 @airspacelady 還能再拿貼紙，把冬日可愛度一次帶回家。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower