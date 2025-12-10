2025聖誕送禮攻略！香氛×家居×能量禮盒，一篇看懂必買清單 白麝香回歸、水晶能量禮爆紅！圖片來源：品牌提供

歲末將近，今年聖誕送禮市場讓人陷入選擇障礙。從義大利百年香氛到南法節慶大勢，從水晶能量療癒到設計系家居，ACCA KAPPA、ARTIFACTS、L’OCCITANE 歐舒丹、Maélli 與 les nez 香鼻子紛紛推出限定新品，以香氛、儀式與質感全面升級女性送禮需求，成為 2025 年底最具話題的節慶風向球。

ACCA KAPPA 首店登台：白麝香熱度回歸、四款必買一次看

義大利百年香氛品牌 ACCA KAPPA 正式於 誠品生活松菸店 開設台北首店，以乾淨、純粹的香調吸引香迷朝聖。最受歡迎的「白麝香香水」被封為偽體香天花板，以檸檬與白麝香交織出清爽、百搭、不張揚的乾淨氣味；想提升留香度則推薦「白麝香淡香精」，以佛手柑與雪松堆疊更深層層次。

ACCA KAPPA最受歡迎的「白麝香香水」系列被封為偽體香天花板，以檸檬與白麝香交織出清爽、百搭、不張揚的乾淨氣味。女子漾編輯張念慈/攝影

若想展現個性魅力，藝人黃偉晉愛用的「經典 1869 淡香精」以皮革與琥珀打造沉穩氣場；收藏級逸品則為 Infinito 150 全球限量按摩梳，以胡桃木手工打造、全球僅 750 支，是送禮與收藏圈熱門話題。

Infinito 150 全球限量氣墊按摩梳-胡桃木 7,560元。圖片來源：品牌提供

義大利百年香氛品牌 ACCA KAPPA「白麝香淡香精」，以佛手柑與雪松堆疊更深層層次。女子漾編輯張念慈/攝影

【櫃位資訊】誠品生活松菸店｜台北市信義區菸廠路88號｜11:00–22:00

義大利百年香氛品牌 ACCA KAPPA 於誠品生活松菸店開設台北首店，以乾淨、純粹的香調吸引香迷朝聖。圖片來源：品牌提供

ARTIFACTS 聖誕提案：節慶小物、家居實用派與香氛療癒一次滿足

ARTIFACTS 今年以三大方向滿足節慶送禮需求，從交換禮物到心意贈禮都能一次找到最合適的品項：

1.節慶氛圍小物如 HOPTIMIST 麋鹿擺飾、德國 BLECHFABRIK 復古機器人

ARTIFACTS節慶氛圍小物。圖片來源：品牌提供

2.家居實用系選品包含 SERVICE PROJECTS 不鏽鋼器皿、BRIGITTE TANAKA 刺繡袋、SLIP 100% 蠶絲髮圈

ARTIFACTS家居實用系選品。圖片來源：品牌提供

3.香氛保養清單則包括 Abel 天然香水與 TO MY SHIPS 木質淡香精。

ARTIFACTS香氛保養清單。圖片來源：品牌提供

L’OCCITANE 歐舒丹「普羅旺斯童話節慶系列」全面升級

歐舒丹今年以「追光者」為靈感推出二大節慶限定系列：白晝金橙限量系列以葡萄柚、檸檬與鼠尾草演繹普羅旺斯冬日暖陽；夜光黑醋栗限量系列則融合黑醋栗與白葡萄酒，營造微醺果香氛圍。

L’OCCITANE-白晝金橙沐浴霜250ml&白晝金橙保濕身體乳240ml&白晝金橙舒芙護手霜。圖片來源：品牌提供150ml。

同時推出年度倒數月曆、節慶彩球與 迷你香氛蠟燭禮盒，從居家到身體保養一次打造完整節慶儀式感，更推出2025全新「經典系列擴香」，延伸香氣至日常空間，成為今年最受矚目的南法風格贈禮。

L’OCCITANE-夜光黑醋栗沐浴油250ml&夜光黑醋栗緊膚凝霜200ml&夜光黑醋栗護手霜。圖片來源：品牌提供150ml。

Maélli「眾神的祝福」水晶香氛禮盒：能量×香氣的年度話題

法式美學品牌 Maélli 首次推出以水晶×香氛共振的「眾神的祝福・轉運神諭禮盒」，每組皆附水晶擺件、專屬儀式步驟與精油，是最具象徵意義的節慶送禮選擇。3款主題象徵3種祝福：

1.財富顯化組（Demeter）：黃水晶、虎眼石打造金錢磁場

Maélli 豐盛女神的祝福・財富顯化水晶香氛禮盒組 ｜3,580。圖片來源：品牌提供

2.人見人愛組（三美惠女神）：粉水晶與花香精油提升魅力與人際運

Maélli戀慕三女神之環・人見人愛水晶香氛禮盒組｜3,580。圖片來源：品牌提供

3.防護安定組（黑帝斯）：黑碧璽、茶晶強化保護能量

Maélli 黑帝斯之息・防小人水晶香氛禮盒組｜3,580。圖片來源：品牌提供

les nez 香鼻子推出「年末送禮三重奏」：百元到千元一站式選禮

香氛選物品牌 les nez 今年以「999–3999 香氛禮讚」強勢推出：

1.les nez 巴洛克涼亭融蠟燈：高顏值穹頂造型，是送禮首選

les nez 巴洛克涼亭融蠟燈(市售6000) 聖誕價3999加贈1800蠟燭。圖片來源：品牌提供

2.MKL Green Nature 天然洗沐禮盒：適合家庭、同事交換禮物

MKL Green Nature 聖誕洗沐禮盒組(市售980)。圖片來源：品牌提供

3.MiniLoft蠟燭與Nez Fun拍拍燈：色彩亮眼、療癒度滿分，最受年輕族群喜愛。

MiniLoft融蠟燈香氛蠟燭禮盒(市售1800) 聖誕價1499加贈燭台 / Nez Fun 全新造型拍拍燈(市售500/款)。圖片來源：品牌提供

至櫃上不限金額消費即贈「聖誕香氛禮」，檔期討論度極高。