《人浮於愛》結局比花系列還瘋！分集劇情＆結局解析一次看：車禍、跳崖、情勒全到位　

《人浮於愛》結局比花系列還瘋！車禍、跳崖、情勒全到位 分集劇情＆結局解析一次看

台劇《人浮於愛》在12月6日播出大結局，最後一集直接把狗血開到最滿：車禍、跳崖、情勒、自殺、三角戀輪番上陣，網友形容是「花系列＋玫瑰瞳鈴眼」合體版，讓觀眾看到最後一刻還在罵、卻又停不下來追。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：My Video

《人浮於愛》侯文詠2017年同名小說改編

這部改編自侯文詠2017年同名小說的都會愛情劇，原著結局和劇版不同，但同樣走向虐心路線，播出後連續6週在公視+穩坐收視冠軍，在iQIYI、MyVideo也都擠進前3名，如今上架Netflix後討論熱度依然持續延燒。

《人浮於愛》由侯文詠親自擔任製作人與編劇，找來宋芸樺、邵雨薇、簡嫚書、楊祐寧、范少勳等卡司，演出三個女人、兩個男人交錯糾纏的都會愛情樣貌。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

劇中不只尺度大、多場激情戲讓人臉紅心跳，對話也很露骨，把出軌、不倫、情緒勒索、階級差距、金錢權力等「不好看卻真實」的關係面向攤在陽光下，逼觀眾直視自己對愛的妥協、逃跑與自欺。有人用身體換安全感，有人用討好換來被拋棄，有人用控制掩飾自卑，愛情裡的缺陷與殘缺，被拍得既殘酷又真實。

如果你準備在Netflix追這部劇，或是想重新整理自己看到哪一集、哪些坑還沒填，以下帶你從第1集一路看到結局，第14集的「車禍＋植物人＋一年後」狗血收尾，也一併幫你補完。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

《人浮於愛》人物關係

潘心彤（宋芸樺飾）

夾在工作壓力、母親癌症、前男友結婚三重打擊下的普通上班族，討好型人格讓她在愛情裡一再犧牲自己，和富二代辛毅夫相遇後，開始以為自己也可以被好好愛一次。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：My Video

周曉琪（邵雨薇飾）

外界眼中的名媛女友，實則從不相信愛，用身體換取金錢與安全感。與老闆詹董維持交易式關係，卻在遇見精神科醫師顧厚澤後，被勾出對「真實愛情」的渴望，也一步步把自己推向深淵。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

范月姣（簡嫚書飾）

從按摩妹一路拼到診所夥伴，卻始終自卑又缺乏安全感，對男友顧厚澤有近乎病態的佔有欲與控制慾。她既是受害者，也是加害者，更是整部劇最瘋、也最讓人心疼的角色之一。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

顧厚澤（楊祐寧飾）

心理醫師，童年被父親外遇、母親輕生的陰影纏得窒息，一生跟「背叛」與「罪惡感」糾纏。理性專業的一面和壓抑慾望的一面拉扯不斷，最後自己也成了不忠與謊言的加害者。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：My Video

辛毅夫（范少勳飾）

表面是暖男富二代，實際背負控制欲極強的母親與「每段戀情不超過3個月」的魔咒，夾在家族企業與真愛之間，越努力證明自己，人生就越失控。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

《人浮於愛》分集劇情解析（EP1－EP14）

EP1 以愛為名，你敢要什麼？

心彤正逢人生谷底：職場被刁難、單親母親癌症住院、前男友傳來喜帖，她撐不住情緒，在婚禮上借酒壯膽，當眾強吻新郎、把酒吐回他嘴裡，大鬧全場，把這段「付出一切卻被出軌」的關係親手畫上羞辱的句點。

另一頭，曉琪身為富商詹董的女友，卻只把這段關係視為交易——只要能換來金錢與生活保障，「愛不愛」無所謂。某晚詹董激情到心臟病發，她從病房的驚魂夜走到街頭失眠，遇見在巷口餵流浪貓的顧厚澤。她故意脫下外套、刻意放慢腳步，那聲打火機「叮」一響，成了兩人危險關係的開端。

隔天，她走進精神科看診，抬頭一看，醫生正是昨晚的那個男人，還順手偷走他的打火機。遠端的監視器前，范月姣冷眼看著一切，對男友的戒心與控制慾全面啟動。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP2 激情的愛，最誠實？

從婚禮狼狽離場後，醉到站不穩的心彤差點被車撞上，駕駛就是準備去相親的辛毅夫。為了不讓她被「撿屍」，毅夫只好臨時取消相親，陪她到警局、聽她失戀崩潰。兩人手機拿錯，使他們再度相遇，才發現彼此竟在同一間音樂酒吧，一個是打工生、一個則是老闆。音樂喜好、吃東西的小習慣都意外對上頻率，默默埋下戀情萌芽。

另一邊，范月姣強迫顧厚澤在慈善義賣會上用奢價拍下鑽戒並當場求婚，厚澤極度不悅落荒而逃，卻被曉琪追出場，兩人從畫廊開始了一場若有似無的曖昧遊戲。曉琪在診間坦誠「夢到兩人去汽車旅館探索身體」，毫不遮掩慾望，明知挑釁醫生的專業底線，也要一次次試探，這種赤裸的慾望，終於把厚澤壓抑多年的衝動逼上來。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP3 你願意跟我一起顛倒嗎？

心彤被調去當詹董的秘書，工作內容不是一般行政，而是精準記錄曉琪排卵期、安排「造人行程」，她一度反感，卻又因高薪與家庭壓力只能硬著頭皮接下。母親因不滿被瞞著前男友結婚一事，衝去對方公司鬧場，母女在醫院爆發激烈爭吵，心彤脫口「如果可以，我不想當你女兒」，說完的那秒，她和母親都各自後悔。

與毅夫約好的樂團行被迫放鳥，毅夫只好用手機直播現場，讓她在病房聽完這場遙遠的約會。另一邊，曉琪表面說要和厚澤「切乾淨」，轉身又主動約見，兩人一次次纏綿，讓厚澤愈來愈難自處——他最恨父親的不忠，卻逐漸活成當年自己最討厭的模樣。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP4 偷來的是寂寞，還是愛？

為了母親龐大的醫療費，心彤在酒吧被前男友與新婚妻子羞辱，慌亂之中向對方討錢，被說得更難聽。毅夫看不下去，提出願意借她10萬，但條件是讓她假扮女友出席母親生日宴。她答應了，卻在宴席上發現來賓包含詹董與曉琪，場面尷尬到極點。

面對錢董尖銳質問「你到底喜歡我兒子哪裡」，心彤只得誠實說出：「在我最無助的時候，他總是出現。」表面是演戲，卻是她心底真正的告白。

此時的顧厚澤與曉琪，已經演變成偷情關係：在診所、在郊外、在車上，一切都像對現實壓力的報復。直到厚澤回家，看見iPad上的監視器畫面，心一沉，知道月姣早已掌握一切。果然，月姣以極端方式吞藥自殺，留下「沒想到要用這種方式跟你說再見」，厚澤只能把她急救回來。

曉琪偷竊癖也越發嚴重，得不到愛就偷東西，用一次次成功偷竊來麻痺自己對厚澤的渴望。混亂之中，她發現自己懷孕了，孩子究竟是誰的，連她自己也說不準。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP5 那些有病的是愛，還是我們？

月姣以厚澤名義向地下錢莊借了4千萬，再把錢全匯出國，打算帶著他遠走紐西蘭，留下滿坑滿谷的債務。討債人直接打上門，厚澤被打得頭破血流，曉琪原本想告訴他懷孕消息，卻先拿出200萬幫他擋下利息。

面對月姣，他才知道這筆錢從頭到尾沒有還款計畫，只是她用來綁住他的枷鎖。她威脅：「你不跟我走，就等著在這裡被錢淹死。」另一邊，錢董單獨約見心彤，直白表示「我兒子的戀情都不超過3個月」，希望她識相退出。心彤嘴上說會尊重毅夫的選擇，心裡卻種下不安。

當晚兩人約會，談到「戀情三個月魔咒」，毅夫說戀愛應該在最美時結束，讓她瞬間失溫。她提醒他：「你親下來，就會破壞你那個魔咒。」他卻猶豫了，只能看著她轉身離開。隔天，他追到公車站道歉，說不再替愛情設定期限，「能走多久就多久」，兩人才真正確認關係。厚澤這邊，曉琪則以「先嫁給詹董，拿到錢再帶孩子離開」為條件，換取他不出國，自己含淚穿上婚紗走進豪門。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP6 那些我流的淚，是愛嗎？

婚後，曉琪依然偷摸著詹董已故前妻的珠寶，這一次，是為了偷、也是為了試探。被逮到時，她乾脆翻舊帳，指控他只把自己當前妻替身，成功反客為主，還換來1000萬「補償」。另一邊，心彤母親病況惡化，醫生宣布「有話趕快說」。母親臨終前唯一心願，是想看女兒穿婚紗的樣子。

曉琪得知後，乾脆把自己的婚紗送給她。那天，心彤穿著白紗走在醫院長廊，毅夫西裝筆挺陪在身旁，宛如走進婚禮現場，讓病床上的母親笑著含淚離開。

與此同時，詹董要求做親子鑑定，曉琪心虛卻也只能簽字。當晚她和厚澤約好「一起遠走」，卻在臨出發前，詹董收到快遞——裡面是兩人在診所偷情的監視畫面。爆怒之下，他逼問孩子是不是他的，她乾脆承認「不是」。隨後是拳打腳踢與窒息掐喉，混亂之際詹董再度心臟病發倒地，她在「轉身離開」與「叫救護車」之間掙扎，最後還是把他送醫。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP7 直到死亡將我們分開？

詹董被送醫後，醫師判定隨時可能離世。公司律師建議，先讓曉琪暫代董事長，以穩定局面。她一夕之間從「小三」變成「董事長」，自知站在風口浪尖。月姣突然從紐西蘭回國，承認偷情影片是她寄的，嘴上說會把錢匯回來，實際上仍用掌握的錄音與秘密威脅厚澤。

她灌醉他，在酒裡下安眠藥，打算先殺了他再自殺，讓兩人「永遠在一起」。但顧厚澤撐著錄下證據，把她綑綁後送進精神病院，藉由偽造病歷逼她被強制住院。

另一方面，親子鑑定結果出爐，孩子其實是詹董的。人已經走了，孩子卻證實自己從頭到尾誤解命運，曉琪崩潰大哭，只能再做一次鑑定確認。結果依舊。她決定把真相藏進最深的地方，對外繼續扮演「可能謀財害命」的對象。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP8 於是，我選擇了魔鬼？

毅夫離家創業頻頻碰壁，長輩的投資承諾只是嘴上說說，真正看企劃的沒幾個；富二代朋友天天吃喝玩樂，說要投資卻最後還要他買單。一次飯局就花去二十幾萬，心彤看在眼裡、急在心裡，認為他在燒自己的人生。

她看的是現實壓力，他看的卻是「布局」與「格局」。爭吵愈來愈多。為了翻身，他乾脆賣掉自己用心經營的音樂酒吧，聽信內線消息把錢全砸進股市，結果血本無歸。

生日當晚，他喝到神智不清，差點在廁所和主動投懷送抱的女子亂來，最後關頭才收手、走出門迎面撞上來找他的心彤。另一頭，曉琪身為董事長，面對週刊暗示她「為五十億謀財害命」的報導，與股東正面開戰。有人勸她下台以保公司聲譽，她卻反駁：「我一辭職，不就承認自己有罪？」她選擇硬著頭皮撐下去。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP9 清醒之後，我們還相愛嗎？

毅夫生日夜，手機裡女子傳來的曖昧自拍，戳破他的謊言。面對心彤的質問，他坦承自己因投資失利、酒吧賣掉而一無所有，才會失控，卻堅稱「沒有下一次」。她再一次選擇相信，陪他一起面對零起步的人生。

過去的故事線則揭開厚澤與月姣的起點：六年前，她是按摩店小姐，與客人起衝突時他出手解圍，從送水果、送便當開始，他偶爾也光顧她的「工作」，兩人就這樣勾在一起，從彼此的傷口撈慰藉。

現實裡，錢董正暗中集結股東，準備用「謀財害命」風波逼曉琪下台。唯一關鍵票數的吳老董避不見面，曉琪乾脆在門外跪地求情，拿出醫院證明：詹董死於心肌梗塞，沒有「謀殺」。她用這一跪換來吳老董缺席董事會，暫時止血。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP10 真相，讓我們更靠近彼此嗎？

一次餐廳約會，曉琪與厚澤被同事撞見，她嚇得躲進廁所、要求換店，他卻覺得不必活得這麼卑微。話還沒說完，她突然腹痛被送醫。另一方面，從紐西蘭來的男子魏大為現身，自稱是月姣未婚夫，說她在答應求婚後不久割腕自殺，出院後堅持回台灣，從此音訊全無。

厚澤帶他去精神病院相認，希望她能跟大為重新開始。誰知月姣反過來情勒，逼厚澤推她下山，還故意戳他最深的陰影——六年前，他在母親與月姣的協助下，親手結束植物人母親的生命。那是他心裡最不能說出口的秘密。恐慌症大爆發，他甚至握不住方向盤，只能打電話叫曉琪來接。

夜裡，他終於說出那段埋藏已久的故事，哭著問：「他們都要我幫忙解脫，那誰要來救我？」曉琪抱著他一起哭，隔天直接去找月姣表態：「我不會離開他，我要給他最平凡的生活。」月姣則以手上錄音檔威脅，要是她不走，就讓世界知道他們做過什麼。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP11 謊言，是因為我愛你？

週刊記者手上握有曉琪與厚澤的親密照片，也查到他欠地下錢莊卻快速還清的可疑帳，開始拼湊「情夫＋謀殺＋遺產」的劇情。曉琪一方面動用關係壓新聞，一方面還得盯著背後勾結的股東們。

厚澤這裡，月姣終於把錄音檔交給記者——裡面有關鍵內容：詹董心臟病發時，曉琪第一時間不是叫救護車，而是先打給厚澤，兩人評估情況、延誤送醫。從法律角度來看，這段錄音會讓輿論全面倒向「謀財害命」。律師建議：先公布親子鑑定，證明孩子是詹董的，至少能澄清「為了孩子未來」而結婚。

問題是：厚澤不知道真相，一旦公開，她就等於親手推開自己唯一相信的那個人。她選擇沉默，週刊於是大字標題刊出獨家，輿論全面失控。這時，心彤在自己被不明人士劃傷、緊急送醫的夜裡，打不通毅夫手機，只能靠曉琪善後，等到第二天才從週刊上看到他與林風樺在米其林餐廳約飯的偷拍照。她要他答應：如果有一天愛上別人，一定要親口說。面對這個要求，他卻說不出「好」。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP12 我的是非題，你的選擇題？

工會被股東煽動，上街要求曉琪下台、公開親子鑑定，罵聲不絕於耳。吳董也動搖了，警告她若不說清楚，將撤回支持。心彤忍不住問：「既然孩子是詹董的，為什麼不公開？」曉琪終於吐露內情：懷孕時，她以為孩子是厚澤的，為了替他還債，只能嫁給詹董；直到人死後才發現自己搞錯，孩子其實是詹董的。

她不願再讓厚澤受傷，也不想放棄自己辛苦撐起的權力位置。此時厚澤診所被媒體包圍，病人退掛、員工請辭，他面臨「專業毀掉」的現實，要求曉琪辭去董事長，兩人一起離開。錢董則來交換條件：只要她交出董事長位子，就會停止煽動抗議。曉琪燒掉親子鑑定書，準備和厚澤「遠走高飛」，甚至開始替孩子取名字。

就在此時，電視播出婦產科醫師召開記者會，公開親子鑑定，孩子是詹董的。厚澤在真相面前徹底崩裂，質問她為什麼騙自己。曉琪在巨大的壓力下偷竊癖再度發作，被警方逮捕，警察打電話給厚澤，他卻只冷冷回應：「她已經不是我的病人了。」並拒絕出面。這一刀，比外界任何輿論都還致命。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP13 明天，你還愛我嗎？

錢副總綁架心彤，逼問證據下落，還抱怨自己在公司被看不起、升不上去。心彤一邊安撫、一邊假意宣示「會站在你這邊」，趁他鬆懈時奮力推開逃跑，並把他收賄證據交給曉琪。錢副總只好跪求姊姊錢董想辦法撲滅這一切。

另邊，厚澤向醫師坦承偽造病歷，月姣因此被解除強制住院。出院那天，他把那顆象徵兩人開始的打火機還給她，連說三次「我不愛你了」，要她學著接受「什麼都沒有」的結局。這句話對月姣而言，反而像是終點鈴響。錢董為了息事寧人，親自來醫院向心彤道歉，提出「不提告、同意兒子娶妳」的條件，希望私人和解。

心彤最後選擇撤告，不是因為怕權勢，而是深知自己想要的生活不見得是「贏了官司」。毅夫向她正式求婚，看似所有混亂終於回到幸福軌道。此時曉琪也不再逃避，選擇反擊週刊與股東，提告不實報導，解職錢副總，正式坐穩董事長位子。

月姣則在離開醫院後，寄出一封寫給厚澤的信——她坦承，這六年只是「多活的時間」，如果當年和他一起死，也許會有美好的結局。如今她決定自己走向終點，換他重獲自由。厚澤趕到山上，只看見她織的圍巾與打火機，明白她已放手，也徹底消失。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：公視

EP14 愛過之後？

婚禮將近，愛卻逐漸被磨耗。從婚宴菜色到場地佈置，錢董每一件都要插手，毅夫也希望婚後心彤辭職、搬回家住，陪他打拼家族事業。爭執一件一件累積，他開始思考自己是不是更適合和「設定相同、背景相近」的林風樺在一起。心彤則反過來問：如果兩人已經疲累到只剩責任，那還要硬撐嗎？最後她在最清醒的時刻選擇分手，把婚戒還給他，「讓愛停在記憶最美的那一格」。

另一頭，曉琪回到厚澤診所，講完那段17歲被暗戀學長性侵、意外懷孕、生下女兒又親眼送走孩子的過去。那個只懂得被利用、不懂得被愛的小女孩，一直卡在17歲的恐懼裡，是顧厚澤讓她第一次覺得「自己值得被愛」。道謝完，她決定轉身離開，卻被厚澤追出門，大喊：「我們結婚吧！」下一秒，一輛車衝出，當場撞飛正在過馬路的顧厚澤——駕駛正是月姣的未婚夫魏大為。

結局時間快轉一年：曉琪生下女兒，帶著孩子照顧成為植物人的厚澤，依然每天和他說話，像在等待一個遲來的醒悟；心彤遠赴越南擔任分公司副總，走出那段差點走進婚姻、又在婚紗前踩煞車的關係；毅夫與林風樺交往，卻仍擺脫不了戀情三個月魔咒，最後一樣分手。

《人浮於愛》劇照。圖片來源：My Video

「人浮於愛」的收尾沒有誰真正獲得幸福，只剩每個人帶著各自的傷，在愛裡學會承擔後果、為自己負責。劇名說是「人浮於愛」，其實更像「我們都曾迷失在愛裡」，只是有人願意醒來，有人選擇繼續沉淪。