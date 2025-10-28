台劇《人浮於愛》掀熱議！邵雨薇撩楊祐寧火花失控 8大亮點＋人物介紹全解析。圖片來源：官方和截圖

改編自侯文詠同名小說的台劇《人浮於愛》，由楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺、范少勳主演，自開播以來討論度火速飆高。劇中不僅探討成人世界中「愛與慾」的界線，更以三位女性視角揭開情感、道德與自我價值的拉扯，開播首週就衝上MyVideo戲劇榜冠軍。尤其邵雨薇與屈中恆的親密戲登上熱搜，與楊祐寧間的曖昧攻防更讓網友大喊：「這才是真正的修羅場愛情劇！」

看點1：三段愛情觀交錯的「現代情慾三重奏」

《人浮於愛》改編自侯文詠第一部長篇愛情小說，由他本人親自擔任製作人與編劇。故事聚焦三個愛情價值觀不同的女人——相信金錢能買到愛的周曉琪（邵雨薇 飾）、把愛視為生命全部的范月姣（簡嫚書 飾）、以及被現實擊潰卻仍渴望真愛的潘心彤（宋芸樺 飾）。三條情感線交錯成一場關於「愛與自我救贖」的旅程，揭露人性最赤裸的一面。

圖片來源：官方

看點2：邵雨薇化身「吊系美人」撩楊祐寧

邵雨薇飾演的周曉琪，是富商詹董（屈中恆 飾）的情人，對愛情的態度務實又帶點危險。雖明知楊祐寧飾演的精神科醫師顧厚澤已有女友，仍不顧一切誘惑倒追——從看診時暗示夢中情景、到晚宴後偷拿對方打火機並低語：「這樣你以後抽菸都會想到我。」兩人之間曖昧拉扯、理智失守的禁忌愛戀，張力強烈得讓觀眾直呼「太刺激」。

看點3：簡嫚書演技炸裂！情勒恐怖情人惹心疼

簡嫚書飾演的范月姣，是顧厚澤多年女友，表面理智、內心卻充滿不安。她不僅用診所監視器窺探男友行蹤，甚至想透過懷孕挽留感情。當楊祐寧提出暫時分開，她情緒崩潰、以極端手段威脅，從控制慾到崩潰痛哭的層次演繹，讓人又怕又心疼，被網友封為「情勒天后代表作」。

圖片來源：官方

看點4：邵雨薇背後的黑暗秘密

邵雨薇的角色雖被富豪包養，看似生活無憂，卻患有「偷竊癖」，壓力大時會偷偷拿取物品，甚至連楊祐寧的打火機也順手牽羊。劇情逐漸揭開她過去的創傷——學生時期曾遭性暴力、早年懷孕生子等陰影，使她在愛中徘徊於救贖與毀滅之間，讓角色更具層次與真實感。

圖片來源：官方

看點5：宋芸樺人生暴擊連環打

宋芸樺飾演的潘心彤剛滿30歲，卻同時遭遇愛情、職場與家庭的三重打擊——被男友劈腿、被上司性騷擾、母親確診癌症。她在母親病床前崩潰喊出「我怕妳死掉」的橋段，被網友評為全劇最催淚名場面。

圖片來源：官方

看點6：范少勳化身暖男救贖者

宋芸樺在婚禮後醉倒街頭，幸好遇上范少勳飾演的富二代辛毅夫出手相救。他為她唱生日快樂歌、用手指比出蠟燭許願，浪漫得像從漫畫走出來。兩人之後在酒吧重逢，靠著同樣的音樂品味與幽默感擦出火花，詮釋了都市男女在低谷中相互療癒的可能。

圖片來源：官方

看點7：入物介紹

圖片來源：IG@1989ivyshao

邵雨薇 飾 周曉琪

出身平凡卻習慣用愛換取金錢的「吊系美人」，與富商詹董（屈中恆 飾）交往，卻被精神科醫師顧厚澤（楊祐寧 飾）喚醒內心的情慾渴望。外表冷豔、內心破碎的她，在偷竊與被愛的邊界中不斷迷失。邵雨薇坦言這是她「演藝生涯最掙扎、也最真實」的一個角色。

楊祐寧 飾 顧厚澤

理性又壓抑的精神科醫師，與女友范月姣（簡嫚書 飾）同居多年，看似穩定卻早已心生倦意。當邵雨薇出現在他生命中，一切理智瞬間崩塌。楊祐寧笑說：「這角色讓我體會到，愛情有時比精神疾病更難治。」

簡嫚書 飾 范月姣

外表強勢、內心脆弱的診所共同經營者，戀愛中的不安全感讓她成為極度依附又情勒的恐怖情人。簡嫚書將角色的崩潰演繹得極具說服力，被網友封為「最讓人窒息卻又心疼的女友代表」。

范少勳 飾 辛毅夫

看似玩世不恭，實則內心細膩的富二代。他用幽默與溫柔修補宋芸樺的傷口，也讓觀眾看到愛情裡久違的純粹浪漫。范少勳笑說：「這部劇讓我學會當個會傾聽的人，比甜言蜜語更重要。」

圖片來源：宋芸樺FB

宋芸樺 飾 潘心彤

30歲的上班族，感情、工作與家庭同步崩盤，卻在最狼狽時遇見范少勳飾演的富二代辛毅夫。從一場酒醉邂逅開始，她重新學會相信愛。宋芸樺表示：「潘心彤其實代表很多現代女生，看似堅強，卻被生活一次次擊碎。」

圖片來源：FB

屈中恆 飾 詹董

事業有成卻情感空虛的富商，與邵雨薇陷入互取所需的關係。當愛情變成交易，他才驚覺真正的孤獨無法用金錢填補。

看點８：侯文詠回歸製作人 探問「愛的本質」

侯文詠以《白色巨塔》、《危險心靈》聞名，這次親自操刀劇本與製作，他說：「愛一個人時，我們到底是想得到，還是想付出？」正是整部劇的核心命題。《人浮於愛》不只是愛情劇，更是一場對人性慾望與情感倫理的辯證。

播出資訊

《人浮於愛》共14集，每週六晚間9點於公共電視首播、10點於MyVideo、愛奇藝國際版及公視+上架。