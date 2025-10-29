尺度破表！邵雨薇《人浮於愛》情慾戲大挑戰，3大經典作品必看一波

台劇《人浮於愛》未演先轟動，正式開播後更是掀起熱烈討論，其中，邵雨薇挑戰詮釋心思複雜、感情觀大膽的周曉琪，成為不少觀眾目光鎖定的焦點。

圖片來源：官方

《人浮於愛》改編自侯文詠同名小說，本週六將一次播出第一、二集，邵雨薇在劇中飾演的曉琪，是富商屈中恆的情人，兩人以「各取所需」的關係維繫著看似華麗卻危險的情感，首集便有火辣親密戲碼引爆話題，另一方面，她也對精神科醫師顧厚澤（楊祐寧 飾）主動進攻，曖昧張力同樣不容小覷。

提及大尺度演出，邵雨薇笑說，一開始接下這角色其實極度掙扎，坦言自己在現實生活裡沒有曉琪那麼勇敢。但劇組準備周全，從親密指導到每一個動作的排練都事先規劃，「完全不擔心曝光」。她更幽默透露：「只有脫內褲的腿部特寫，所以最近特別努力保養腿。」

回顧製作歷程因疫情一度停拍，當初第一次開拍時她其實是試鏡了宋芸樺現飾演的角色，但最後落選。沒想到重啟後再度收到試鏡邀約，這次換成曉琪，她說自己反而更興奮、更積極爭取。原著作者侯文詠也直言，看見她眼底藏著與角色相似的渴愛小女孩，因此最終決定由她演出。

圖片來源：官方

曉琪這個角色務實、聰明、帶點危險，對愛情充滿算計卻又深深渴求，被邵雨薇詮釋得層次多面。無論是與屈中恆之間微妙的權力關係，或與有女友的楊祐寧之間禁忌又致命的吸引，都讓觀眾直呼：「這才是真正的修羅場愛情劇。」

邵雨薇透過細膩的情緒轉折，呈現出周曉琪外冷內熱的矛盾，她的表現不僅性感，更具說服力。想看她如何在欲望與情感間危險遊走，《人浮於愛》每週六播出。

圖片來源：官方

圖片來源：官方

《人浮於愛》劇情描述兩段錯綜的情感，三個愛情價值觀不同的女人，交織出一場關於「愛」與「生命」的旅程。全季14集，將於10/25起，每週六晚間9點於公視頻道首播，連播兩集；公視影音平台「公視+」、台灣大哥大MyVideo、愛奇藝晚間10點上架。

邵雨薇必看經典3部作品：

1. 《1989一念間》

台劇《1989一念間》讓邵雨薇一舉爆紅，劇中她飾演的女主角陳欣怡，以甜美、清新形象深植人心，細膩詮釋角色的單純與勇氣，讓劇迷印象深刻，也因這部劇奠定她在偶像劇領域的地位。

圖片來源：官方

2.《樓下的房客》

電影《樓下的房客》被視為邵雨薇演藝生涯重大突破，她挑戰演出冷血殺人魔張穎如，展現出陰暗、冷酷的全新面貌，細緻掌握角色心理轉折，是她從「可愛女孩」蛻變為多層次演員的代表，更憑本片獲得台北電影節最佳女主角提名。

圖片來源：官方

3. 《惡女》

《惡女》是一部聚焦於現代女性成長與社會生存挑戰的劇集，講述女主角在面臨困境與壓力時，如何在堅強與脆弱之間掙扎求存。邵雨薇在劇中飾演的角色具有多層次的性格，她不僅展現強烈的獨立性和勇敢面對逆境的決心，也細膩地演繹出角色內心的脆弱與矛盾，使人物形象更加立體且真實。

劇情突出刻畫女性在職場、情感及家庭等多重壓力下的真實生活狀態，邵雨薇透過細膩的眼神和情緒變化，成功將一個複雜又真實的女性形象呈現給觀眾，讓人感受到她從少女成長為堅強女人的過程。這部作品也讓邵雨薇的演技獲得廣泛讚譽，證明她能駕馭成熟且深刻的角色，展現不俗的戲劇張力和感染力。