2025-12-08 12:56 女子漾／編輯ANDREA
12月冬至6大禁忌千萬別犯！吃湯圓必須這數字，招財好運一次拿下
今年 12 月 21 日是 冬至即將到來，除了吃湯圓之外，還有哪些禁忌、習俗傳統一起往下來看看！
古人視其冬至為「陰極轉陽」的重要時刻，象徵黑夜過後，陽氣初生，因此對他們來說，冬至的重要性甚至不亞於過年，許多家庭會在此時送禮、祭祖、聚餐、進補，祈求來年健康、順遂。
冬至禁忌
1.避免房事
冬至時節，氣溫寒冷、陰氣旺盛。古人認為此時若進行房事，男性容易陽氣外洩，導致陰氣入侵，傷害元神，不利於修養與健康。
2.夜間儘量不要外出旅遊
據古籍記載，冬至夜帶有「天地人鬼」交界的氛圍，故傳統認為冬至夜屬「鬼節」，不宜外出。如須外出，也可攜帶鹽巴以避邪。
3.嫁出去的媳婦當日不宜回娘家
冬至時天氣寒冷，若媳婦往返途中若感冒、生病，回娘家後再返回婆家，恐將病氣或寒氣傳染給年長的公婆，因此民間習俗傾向避免這種風險。
4.不宜熬夜或晚睡
冬至為陰氣最盛之時，若熬夜，陽氣衰退，更易讓陰氣入侵，對來年氣運與身體健康不利。保持早睡有助身心平衡。
5.吃湯圓必須雙數，不可單數
湯圓代表團圓和圓滿。若吃單數，被認為暗示孤單、寂寞；雙數則象徵成雙成對、幸福圓滿，有「添歲又添福」之意。
6.避免逞兇鬥狠、與人爭吵
冬至是陰陽轉換的節氣，若情緒激動或與人爭吵，易破壞氣場與來年磁場，不利於整家運勢與人際和諧。
冬至習俗與傳統儀式
1.祭拜神明、祖先、地基主
家家戶戶會在白天擺設祭品祭拜，感謝神明與祖先過去一年的庇佑，並祈求來年再續護持。常見供品包括三牲、四果、湯圓三碗、發粿、茶酒三杯；燒紙錢（刈金、地公金、壽金等）以示敬意與感恩。
2.吃湯圓
湯圓象徵圓滿幸福、合家團圓。單身者吃了被認為能旺桃花；求財者吃了則象徵財運圓滿；家庭則寓意和樂幸福。部分地區也流傳「吃了湯圓大一歲」的說法，意即添歲添福。
3.吃水餃
在部分地區，冬至吃水餃象徵「招財進寶」，因餃子形似元寶，寓意財氣滿滿、好運來。
4.吃豬腳麵線
豬腳麵線被認為可去穢氣、破煞氣、延年益壽，是民間對抗寒氣、祈求健康的一種傳統飲食方式。
5.吃年糕
年糕象徵「步步高升、新氣象」，在冬至吃年糕有迎接新氣息、過冬保暖的寓意，同時也象徵新的一年開始。
6.冬至送鞋
古時有「冬至送鴛鴦履」的習俗。後來演變成長輩（如舅舅、姑姑）在冬至送鞋給外甥侄，寓意為晚輩「添衣添歲」，保佑來年平安順遂。
7.冬至進補
因為氣溫寒冷、夜長日短，冬至被認為是進補的好時機。許多家庭會選擇燉羊肉、煮麻油雞湯等補品，為身體補充熱量，抵禦寒冷，也為養生打底。
8.吃餛飩
某些地區流傳「冬至餛飩、夏至麵」的諺語。餛飩象徵混沌初開，有破除舊穢、迎接新氣息的涵義，也象徵惡運結束，好運將至。