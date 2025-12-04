青龍獎輾壓影帝影后的那個男人【朴正民】：獨立電影界的「宋康昊」、斜槓出版社社長、下一位愛情劇之星

2025年青龍電影獎上，話題人氣輾壓在場所有影帝影后的人，竟然是「朴正民」！！！原來他竟然如此有魅力，每天都要刷幾遍他與華莎在典禮上共舞的影片，看著他的每個小動作和眼神，超級心動❤

雖然從以前就知道朴正民，也覺得他在每部戲中都能百分百詮釋角色，但從來沒覺得「看著他竟然會怦然心動」，畢竟他並不是位典型的「帥」哥...(笑~)；真的沒想到我會因為這男人的一個小眼神而心跳加快，那就再重新認識這位「好酒沉甕底」的寶藏演員─「朴正民」。

【關於朴正民1】讓全網淪陷大暴動的❤動瞬間

2025年青龍電影頒獎典禮上，作為表演嘉賓的華莎在中場表演自己的新單曲〈Good Goodbye〉，這首歌已經上架一個多月，之前也是不溫不火；而身為最佳男主角的影帝提名人「朴正民」正是這首歌MV的男主角，想當然表演時，就一直被導播的鏡頭對準準，而他靦腆害羞的樣子讓觀眾覺得可愛，只是萬萬沒想到他突然起身，這時候現場的明星和觀眾已經在躁動，當他拿著鞋子緩緩走向唱著歌的華莎時，全場淪陷了！後來的每一個瞬間都是好心動 (其實我都忘了到底哪些片段，因為眼睛只盯著兩人)...事後，頒獎典禮的小片段在網路上瘋傳，人氣完全輾壓「迫降CP夫婦包辦影帝后」的新聞。

出道14年的朴正民，演過無數個作品，而他的演技真的是無庸置疑，但若問起最有印象或最喜歡他的哪部作品，說真的！我答不出來....(真心抱歉！)；他本人也曾在訪談中有提到自己沒有爆紅的作品，可能他也萬萬沒想到自己紅遍全網的原因竟然是因為....。

不過，我個人覺得這段表演會讓人淪陷，不單只是朴正民的迷人演技，更是華莎奔放的舞台表演，讓兩人的魅力指數直接破表，期待朴正民接演真正的愛情劇 (雖然他在不少作品裡面多少有愛情成分，但實在不夠呀！)

【關於朴正民2】熱愛文藝電影的「學霸」青年

接下來，正式介紹「朴正民」的身家背景！1987年出生於京畿道的他，從小學習就很強，大學是「韓國三大學府之一」高麗大學人文系，但因對電影導演更感興趣而輟學。隨後，他被韓國藝術大學電影學院電影系錄取；更令人驚訝的是，他後來竟然成功地從電影系轉到了表演系，這在當時是前所未有的，因為韓國藝術大學表演系和電影系之間的競爭每年都異常激烈。

【關於朴正民3】夢想成為演員的初衷相當神奇？！

朴正民第一次知道「演戲、演員」竟然是國三時，有一次，有位較富有的朋友約他一起到自家別墅玩樂，原以為別墅內只有他們這群屁孩，沒想到現場已經來了幾位喝醉的大叔；本來只待在房間玩樂的幾位小屁孩，被一位醉大叔叫來一起玩，並說自己是個電影演員，而那位大叔就是「朴相元」，於是屁孩和大叔們就在別墅裡玩樂幾天幾夜，當時朴正元就認為「演員」這職業很有魅力，就在小小內心深處埋下一個演員夢。

考上大學後的朴正民，某天也在思索著自己為何夢想成為演員時，恰巧又看到路邊劇團貼著「朴相元」演員的話劇海報，於是主動聯繫了大叔；當時身邊的人事物都在勸戒朴正民要思考演員路的未來性時，開啟他演員夢的朴相元又再次給予他鼓勵，而他也為了來看朴相元的表演現場，也因此時常拜訪劇團，自然而然就在劇團裡工作。

【關於朴正民4】獨立電影界的「宋康昊」！

2011年，朴正民藉著獨立電影《那一夜，青春褪色》中「白熙俊」一角出道，並因其新人演員難得一見的出色表現而備受矚目，電影作為一部低成本獨立作品，卻取得了難得的成功，朴正民也在後來表示，這部電影對他來說就像一位恩人，支持著他不斷前進。

出道作有不錯表現的朴正民，後續也演過許多作品，但是卻沒有一部讓他爆紅的作品，即使大家對於他的演技都讚譽有加，不過「朴正民」這個名字卻無法在觀眾心中留下深刻的印象。就這樣，經過了許多年，這期間他嘗試著用不同角色和演技，卻只不到自己的定位，也讓他一度想放棄演員路。

後來，某天他接到獨立電影《東柱：時代詩情》的邀約，原打算將這部電影當成最後息影作品，沒想到電影卻意外成功，還受到許多評論家的讚賞，朴正民更因此作品獲得不少演技獎項，導演在介紹他時還將他稱作是「獨立電影界的宋康昊」。

雖然朴正民當主演的作品也不少，不過似乎就缺了一個成就自己的代表作，而他自己也自知，所以在訪談間也笑稱沒有爆紅之作。不過，我真心推薦他的每一部作品，他可以變胖扮醜穿女裝搞笑、可以溫柔地當個守護在潤娥女神旁的癡情男、更可以凶神惡煞地拿刀拿槍當大反派...，朴正民的演技可以消化所有到手的劇本。

【關於朴正民5】從作家到斜槓出版社社長

平時熱愛書籍的他，曾經連續4年在雜誌發表專欄，之後也將他過去寫的文章統整後出書，名為《有用的人》，妥妥的文青少年；更曾和朋友一起經營書店，因為營業時間是下午到凌晨，所以也稱為「書、黑夜和白天」，可惜前幾年因疫情原因而關閉。其實，在2020年就創立的「無題」出版社，儘管都是出版一些冷門書籍，但朴正民樂此不疲，甚至主動打電話給書店老闆們，請求對方能多進一些書，如今又多了一項任務：「出版有聲書」，原來是因為有視覺障礙的爸爸，2021年因一場意外徹底失明，朴正民對於未來自己的父親無法閱讀到自己出版的書而感到遺憾，也讓他決心出版有聲書，更經常親自旁白發聲。

【關於朴正民6】「D.P逃兵逮捕小組」正港成員

許多劇迷都是因為韓劇《D.P：逃兵追緝令》才得知原來軍隊裡有「逃兵追緝組」，但沒想到朴正民當兵時，就是正港的小隊成員，他也曾在自己的書籍《有用的人》中提到，但可惜了，劇組居然沒找他來演。

【關於朴正民7】影帝都稱讚的努力型演技天才

朴正民在2018年電影《那才是我的世界》中飾演一位「自閉症」和患有「學者症候群」的吳振泰，為了更好地詮釋角色，他特地前往特殊學校進行實地考察並參與志願服務；又因為劇情需要，完全沒有鋼琴基礎的他，堅持學習了五個月的鋼琴，並在片場現場演奏了布拉姆斯《匈牙利舞曲》和肖邦《夜曲》等高難度曲目，全程未使用替身或電腦特效，展現了他為了演戲能付出多少的努力，雖然鋼琴演奏的手部動作是真的，但演奏本身其實是由另一位樂手演奏的；就連同劇演員李秉憲都說他：“雖然天賦異禀，但付出的努力是別人無法比擬的。

【關於朴正民8】不開IG的理由竟是怕酒後失言

但身為公眾人物的朴正民，卻異常低調，目前並沒有使用官方或個人 的SNS社群，據說是因為怕喝醉不小心說錯話，以防萬一直接不辦，不過雖然他沒有個人 IG，想追蹤他的粉絲可支持他經營的出版社社群。

【關於朴正民9】息影一年以舞台劇強力回歸

「息影」一年跑去開出版社的朴正民，已經以舞台劇《少年Pi的奇幻漂流》再度回歸觀眾的視線了 (雖然他已經在青龍電影獎後秒SA在場眾演員)，這部翻拍自李安的同名電影，12月2日已開始在韓國巡演，網路上有不少網友分享去看現場的心得，每個都說有機會一定要來看。據說，他現在到哪出演或受訪，身邊都跟了一大群粉絲，這是他出道多年來第一次享有的盛況??(笑~)

【關於朴正民10】全網淪陷「國民前男友」新動向?

本來在看到青龍獎爆紅影片後，還在期待朴正民是不是新一代XX男神之類的封號，沒想到韓網叫出「國民前男友」，天呀！我快笑死了))))) 這封號到底是褒還是貶啦？！但不管如何，已經開始回歸本業的他，讓粉絲們都很期待他的新作品 (當然，我相信黃政珉更是開心！想必大家都知道朴正民是所屬黃政珉經紀公司吧？)。

目前能猜到的就是他應該是會在《Moving 異能》續集裡飾演能讓時間停止的異能力者「金榮澤」；另外，也傳出他將主演改編自人氣小說改編的新劇《男子漢》，還有新電影《人工情報》預計在明年初會上映，期待這位蓄勢待發的寶藏演員能夠走花路！

