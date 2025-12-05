2025-12-05 11:50 女子漾／編輯王廷羽
2025跨年展覽懶人包！史博館《綻放》、奇美《埃及之王》、咒術迴戰特展一次看
跨年連假想充電卻不想被人潮淹沒？2026 年初的展覽陣容超強！從史博館以台灣花卉為題打造的《綻放》，一路到蜷川實花的高彩度視覺宇宙，再接上奇美博物館壓軸推出的《埃及之王》，每一檔都能讓你的手機相簿瞬間爆滿，而動漫迷也先別急著走，咒術迴戰、航海王、葬送的芙莉蓮等五大特展在同一時期火力全開。今天編輯整理了近期最新的展覽資訊，快把握跨年連假去參觀看看吧。
文章目錄
- 藝文類展覽一次看
- 台北｜國立歷史博物館《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》
- 台北｜富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》
- 台北｜富邦美術館《富邦典藏展》
- 台北｜中正紀念堂《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》
- 台北｜華山文創園區《蜷川實花展：彼岸之光，此岸之影》
- 台南｜奇美博物館《埃及之王：法老》
- 流行文化、動漫 IP展覽一次看
- 台北｜松山文創園區《咒術迴戰展〈劇場版咒術 0〉篇》
- 台北｜國立臺灣科學教育館《葬送的芙莉蓮特展 台北站》
- 台北｜國立臺灣科學教育館《七龍珠 英雄崛起──台北》
- 台北｜松山文創園區《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》
- 台北｜國立臺灣科學教育館《ONE PIECE EMOTION 航海王動畫 25 週年紀念特展》
藝文類展覽一次看
台北｜國立歷史博物館《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》
亞洲首展的維也納美景宮花卉大展，以跨越 200 年的珍貴館藏在台掀起一場藝術盛宴。展覽一次匯集超過 60 幅花卉主題名作，包括象徵主義大師古斯塔夫・克林姆、埃貢・席勒與約瑟夫・勞爾等大師真跡，多件作品更是首次在台亮相，難得程度堪稱「錯過等十年」。美景宮作為奧地利最具代表性的國家級美術館，館藏橫跨八百年藝術史，此次特展不僅呈現歐洲花卉藝術的繁麗與細膩，也特別打造沉浸式「克林姆花園」，讓觀眾彷彿走入大師筆下的流光花海之中，從光影到畫筆，全方位體驗經典藝術的生命力。
《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》展期：2025/12/05(五) – 2026/03/22(一)
時間：每週一至週日 10:00 至18:00 (17:30 展覽現場停止售票及入場 )
地點：國立歷史博物館
票價：預售全票 400 元（至 12/4），12/5 起全票 500 元
台北｜富邦美術館《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》
富邦美術館攜手法國瑪格基金會推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展，透過近50件戰後時期的重要典藏，首度在台灣大規模呈現三位現代藝術巨擘的創作脈絡。展覽包含賈科梅蒂近3米高的罕見大型雕塑《站立的女人 II》、曾刷新雕塑史上最高拍賣紀錄的《行走的人 I》，以及米羅從未在台公開的巨幅掛毯與兩位藝術家的珍稀版畫，並收錄考爾德以動態結構開創的新型雕塑語彙，完整勾勒戰後藝術以抽象與現代主義為基礎的革新力量。
《步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德》展期：2025/12/24(三) – 2026/04/20(一)（週二休館）
時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）
地點：富邦美術館 1 樓水景展廳（台北市信義區松高路79號）
票價：預購票 400 元，販售至2025/12/23。開展後全票 500 元
※展期間全票原價500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。
台北｜富邦美術館《富邦典藏展》
富邦美術館精選珍稀的20至21世紀現當代藝術作品，擴大規模打造「富邦典藏展」，即日起率先開放「富邦典藏展」其中一展廳（星光展廳），聚焦常玉最為獨特的「粉紅時期」，集中公開1929至1930年代鮮少露面的逾10件早期油畫作。不僅有大眾熟悉的《白蓮》（White Lotus）及《一帆風順》（Bon Voyage），亦特別呈現常玉極具個人風格的花卉靜物、裸女與動物系列，帶領觀眾徜徉於其融合東方詩意與西方繪畫語彙的藝術世界。
《富邦典藏展》展期：2025/12/24(三)起 （周二休館）
時間：11:00-18:00（17:30停止售票入場）
地點：富邦美術館3F星光展廳、日光展廳（台北市信義區松高路79號）
票價：單人紀念全票500元(採預約制入場)
※展期間全票原價500元、台北市民優惠票400元、愛心票250元、12年國教票暨教師票100元。
台北｜中正紀念堂《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》
「永恆畢卡索」光影藝術展以全台首次亮相的沉浸式多媒體技術，邀觀眾踏入這位20世紀藝術大師的內在世界。透過環景投影、動態影像與音樂同步交織，經典作品得以在流動光影中重新被看見，從藍色時期的寂寥、粉紅時期的柔情，到立體派的形式突破，完整呈現畢卡索創作生涯的革新軌跡。展覽亮點聚焦於《格爾尼卡》的光影重構，以強烈視聽語言再現反戰核心；而「七位繆思」章節則以光影講述藝術家生命中重要的情感與靈感來源，讓畢卡索的創作秘密以更具情感張力的方式躍動於空間。
《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》展期：2026/01/01（四） – 2026/04/06（一）
時間：週一至週日 10:00-18:00
地點：中正紀念堂 第 1 展廳
票價：預售 350 元，開展後全票 450 元
台北｜華山文創園區《蜷川實花展：彼岸之光，此岸之影》
蜷川實花（Mika Ninagawa）是日本當代最具代表性的藝術家之一，以鮮明奔放的色彩與獨特的視覺風格聞名。她的創作橫跨攝影、電影、時尚與空間裝置藝術等領域，作品常以花卉、女性、城市景象為主題，呈現強烈的生命感與視覺張力。此次展覽延續蜷川實花與EiM的合作，以影像、光線、鏡面與數位技術共同構築沉浸式空間體驗。蜷川實花也特別透露展覽將加入台北在地元素，打造台北站獨有的展覽內容，讓觀眾以視覺與感官體驗蜷川作品中的光影世界。
《蜷川實花展：彼岸之光，此岸之影》展期：2026/01/17(六) – 2026/04/19(日)
時間：週一至週日 10:00-18:00
地點：華山文創園區 東 2C、東 2D
票價：預售單人 400 元（至 2026/01/16，雙人優惠 780 元），開展後全票 490 元
延伸閱讀：《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》8大看點！日本最強光影藝術首次登台，夢幻花海×沉浸式幻境必拍攻略
台南｜奇美博物館《埃及之王：法老》
奇美博物館攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》，打造全台規模最大的古埃及主題展，以「帝王視角」帶領觀眾理解法老身兼神祇化身、王權象徵與凡人領袖的多重身分。展覽從「從神而來」、「王室」、「統治埃及」到「永生」等七大主題切入，呈現帝國信仰、政治與生活的完整脈絡。除石雕、陪葬品、棺木與文書外，最受矚目的亮點是50件罕見金飾珠寶，包括護身符、戒指與項鍊，展現古埃及極致工藝；同時也首度曝光皇家陵墓盜竊案的莎草紙卷及外交與宮廷文書，讓觀眾一窺帝國運作背後的人性與權力故事。
《埃及之王：法老》展期：2026/01/29（四） – 2027/01/10（日）
時間：09:30–17:30（週三、除夕休館）
地點：奇美博物館 一樓特展廳
票價：全票 580 元
流行文化、動漫 IP展覽一次看
台北｜松山文創園區《咒術迴戰展〈劇場版咒術 0〉篇》
《劇場版咒術迴戰 0》改編自芥見下下的原著漫畫《東京都立咒術高等專門學校》、為《咒術迴戰》的前傳故事，早在2022年《劇場版咒術迴戰 0》電影在台上映，創下2.3億票房，更奠定了《咒術迴戰》一作在台灣粉絲們心中無可撼動的超人氣地位。《劇場版咒術迴戰 0》描述了「乙骨憂太」與「祈本里香」兩位青梅竹馬，立下了長大後要結婚的誓言，不幸的是祈本里香在一場車禍中喪生、就此化身為特級過咒怨靈依附在乙骨憂太身邊；意志強大、溫柔善良的乙骨憂太誓死捍衛這份愛情，最終成功解除祈本里香的詛咒，並說出經典台詞：「我們可是純愛啊」，淒美而熱血的故事深深觸動粉絲，並成功帶起了台灣的「純愛」風潮。
《咒術迴戰展〈劇場版咒術 0〉篇》展期：2025/12/27(六) – 2026/04/06(一)
時間：週一至週日 10:00–18:00（17:30 停止售票及入場）
地點：松山文創園區 2 樓多功能展演廳（台北市信義區光復南路 133 號）
票價：預售全票 380 元，開展後全票 450 元
台北｜國立臺灣科學教育館《葬送的芙莉蓮特展 台北站》
以勇者一行人打倒魔王之後的世界為舞台，描繪與勇者並肩作戰、活了千年以上的魔法使芙莉蓮，與她在旅途中邂逅的新夥伴們之間的故事。以《葬送的芙莉蓮》動畫為主題重現多個經典場景與充滿臨場感的影像演出。觀眾可親臨勇者一行人踏上的旅途，與動畫角色合影留念，並從各種角度享受作品世界的展覽內容。隨著動畫第二季即將開播，這場能近距離感受作品魅力的特別展覽，將在台灣登場。
《葬送的芙莉蓮特展 台北站》展期：2026/01/03(六)– 2026/04/06(一)
時間：週一至週日 10:00 至18:00 (17:30 展覽現場停止售票及入場 )
地點：國立台灣科學教育館7樓 東側展覽廳
票價：預售全票 400 元，開展後全票 480 元
台北｜國立臺灣科學教育館《七龍珠 英雄崛起──台北》
以“英雄崛起”為主題，展覽聚焦於悟空及其他標誌性角色的激烈戰鬥與個人成長之旅，他們不斷突破自我極限，追求力量與強大的對手。參觀者可以期待沉浸式的主題區域、真人大小的角色展示、互動體驗以及拍照點，讓粉絲們能深入探索《七龍珠》的世界。
《七龍珠 英雄崛起──台北》展期：2026/01/08(四)– 2026/04/04(四)
時間：週一至周日，上午 10 點至晚上 18 點
地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館
票價：預售全票 400 元，開展後全票 460 元
台北｜松山文創園區《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》
展覽以高品質造景重現作品世界，從 LycoReco 咖啡廳、水族館、DA 總部到各角色設定資料，都將完整呈現。觀眾可近距離欣賞動畫場景細節，同時透過製作團隊繪製的簽名板、設定稿件，更深度理解千束與瀧奈之間的羈絆與情感線索，帶來比追番還深刻的沉浸式體驗。
《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》展期：2026/01/10（六）– 2026/03/01（日）
時間：每日 10:00–18:00（最終入場 17:30）
地點：松山文創園區 南向製菸工廠 1F
票價：早鳥票 280 元（原價 320 元）；ibon 獨家千束雷射套票 360 元、Klook 獨家瀧奈雷射套票 360 元、ibon 典藏壓克力磚套票 1,080 元
延伸閱讀：《Lycoris Recoil 莉可麗絲展》台灣首站登場！早鳥票開賣、四大特典套票一次看
台北｜國立臺灣科學教育館《ONE PIECE EMOTION 航海王動畫 25 週年紀念特展》
展覽以「草帽一行人的熱血航程」為主軸，透過「航海王電視動畫25週年區」、「和之國篇區」、「蛋頭島篇區」與「新四皇區」四大核心主題，串起十一項精彩亮點，完整回顧魯夫與夥伴們一路走來的情感羈絆與成長瞬間。觀眾將藉由經典動畫畫面重返無數次相遇、別離與激戰的名場面，並近距離欣賞動畫師原稿手繪的生命力。展覽更限時播映2分30秒魯夫對決海道的最終決戰片段，新型和平主義者熾天使「S-蛇」也將首次現身。紅髮傑克、黑鬍子、巴其等重量級角色壓軸登場，以獨家影像帶領觀眾再度踏上魯夫的偉大冒險旅程。
《ONE PIECE EMOTION 航海王動畫 25 週年紀念特展》展期：2026/1/10（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館
時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）
地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展室
票價：預售全票 400 元，開展後全票 460 元
