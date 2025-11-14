2025-11-14 14:53 女子漾／編輯王廷羽
BABYMONSTER三度襲台！2026台北小巨蛋連開兩場 搶票時間、票價、座位圖一次看
YG 新世代怪物女團 BABYMONSTER 回來了！距離 2025 年 6 月在林口體育館掀起暴動人氣才剛滿半年，她們這次不只再訪台，直接升級攻佔「台北小巨蛋」舞台。全新巡演《LOVE MONSTERS》正式宣布將於 2026 年 1 月 2、3 日連續兩天在北市開唱，成為她們出道後第三度來台！今天編輯整理《LOVE MONSTERS》演唱會搶票資訊，一起看下去吧！
BABYMONSTER 由 RUKA、PHARITA、ASA、AHYEON、RAMI、RORA、CHIQUITA 七位成員組成，被封為「怪物新人」不是沒理由，從唱功、舞台爆發力到舞蹈完成度，她們幾乎沒有死角。出道 EP《BABYMONS7ER》刷新女團紀錄，從〈BATTER UP〉、〈Stuck In The Middle〉到一聽就上頭的〈SHEESH〉，全都狂刷 YouTube 腳本。尤其〈SHEESH〉 MV 上線 10 天就破 1 億觀看，堪稱怪物等級的存在。
BABYMONSTER《LOVE MONSTERS》演唱會登台 售票重點一次看
BABYMONSTER《LOVE MONSTERS》WORLD TOUR演出時間：2026 年 1 月 2 日（五）、1 月 3 日（六）
演出地點：台北小巨蛋
票價區間：NTD 6,500（含 6,480 票券＋20 元福利券） / 5,600 / 4,800 / 4,200 / 3,200 / 2,200 / 800
✦VIP 套票（限量）：包含彩排觀賞、優先入場、VIP 紀念禮、掛繩＋證件、團體合照抽選（200 名）、歡送抽選（200 名）。$6,500 為 $6,480演出票券＋$20元福利券✦
《LOVE MONSTERS》演唱會售票方式：
1.Fanclub（官方會員）登記
2025/11/8(六) 10:00 -11/9(日) 23:59
購票連結：Weverse官網
2.Fanclub優先購
2025/11/14(五) 13:00-23:59
購票連結：KKTIX官網
3.Joox優先購
2025/11/14(五) 15:00-23:59
購票連結：Joox
4.全面起售
2025/11/15(六) 12:00
購票連結：KKTIX官網
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower