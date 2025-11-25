年底彩妝聯名太瘋狂！瑞克和莫蒂×SHEGLAM、GD愛貓氣墊、蠟筆小新腮紅全員來襲

年底送禮季總是爆發「選禮物焦慮症」？別擔心，今年美妝品牌紛紛端出超強聯名，從萬年人氣的 Hello Kitty、史努比，到韓星 GD 的愛貓宇宙 ZO&FRIRNDS，再到《動物方城市》《愛麗絲夢遊仙境》《蠟筆小新》，幾乎所有你想得到的卡通角色都被做成彩妝，社群被刷到滿滿都是。

這篇直接帶你掌握2025 年末最值得入手的卡通聯名彩妝，不管你是收藏控、IP 狂粉還是交換禮物需求，一定能找到你的命定組！

FORMENT × Hello Kitty

大頭吊飾固體香水太可愛！韓國已開賣，台灣女生赴韓必收清單

圖片來源：ＩＧ＠forment_official

韓國香氛品牌 FORMENT 這次聯手 Hello Kitty 推出全新系列，最大亮點就是「Kitty 大頭吊飾固體香水」。兩款香味、兩款造型，掛在包包上可愛度直接滿分，走到哪都自帶淡淡香氣，是近期韓妞最愛的萌系小物。

圖片來源：ＩＧ＠forment_official

目前已在韓國門市開賣，年底去韓國的女孩記得列入行程，錯過真的會捶心肝。

Moody × Peanuts 史努比

圖片來源：Moody官網

台灣也能直接買！11 款史努比聯名商品一次收藏

圖片來源：Moody官網

台灣品牌 Moody 與《花生漫畫》推出超暖心合作，把經典暢銷品像是「睫毛卸除液」「油頭蓬鬆粉」「洗刷皂」通通換上全新史努比包裝。

外加瀏海髮夾、歐拉夫化妝包、餅乾磁鐵等周邊，全系列實用＋可愛，完全是史努比粉絲最夢幻的選物。

Rom&nd × ZO&FRIRNDS（GD 創作 IP）

GD愛貓 ZOA 萌翻天！氣墊、唇彩、腮紅全套上市！台北也買得到。台北 URLIVING 中山南西店 B1 也推出快閃店，免代購就能直接買！

圖片來源：IG@romandyou

今年最讓粉絲尖叫的合作絕對是：

Rom&nd × ZO&FRIRNDS

ZOA（灰色雲朵貓）、GD 招牌小雛菊 A&NE、色彩小精靈 AKI、ZAKI 這次全員登場。

圖片來源：IG@romandyou

主打品項包含：

氣墊粉餅／唇彩／腮紅餅／眼影盤／唇頰霜

整體包裝融合彩妝的粉嫩透明感＋ZOA的灰調世界觀，童趣又高質感，收藏度極高。

TONYMOLY × 《動物方城市》

茱蒂甜甜圈眼影盤、肉墊唇頰膏超吸睛角色個性做成色號太可愛，迪士尼粉絲注意！TONYMOLY 這次把《動物方城市》變成彩妝角色圖鑑，茱蒂、尼克、樹懶 Flash 全都變成妝品主角。完全超級適合日常妝容，不浮誇，實用又好收藏。

圖片來源：IG@tonymoly

主打品項包含：甜甜圈造型眼影盤／肉墊造型唇頰兩用膏／角色吊飾唇膏／大頭茱蒂唇類套子

Bobbi Brown × 愛麗絲夢遊仙境

限量眼影盤仙境級美貌、柴郡貓氣墊太療癒，Bobbi Brown 再度展現它「聯名界天花板」的實力。這次以《愛麗絲夢遊仙境》為主題，推出一系列讓人看到就尖叫的收藏級彩妝。每個細節都融入愛麗絲的小彩蛋，是粉絲必收的仙境夢幻系列。

圖片來源：Bobbi Brown

必收重點如下：

8 色夢幻眼影盤 — 外殼有紅心皇后、白兔先生、瘋帽子、柴郡貓

柴郡貓氣墊粉餅 — 補妝心情瞬間愉悅

金緻緞光唇膏 #玫瑰紅 — 愛麗絲限定色、顯白實用

Jill leen ×《蠟筆小新》

圖片來源：小紅書＠JILL LEEN

小新腮紅、三角褲化妝包、立體大便小新鏡少女心直接被狙擊，這款聯名完全是蠟筆小新迷的天堂。Jill leen 把腮紅、腮紅膏、眼影盤都換上小新全家、雙葉幼稚園小愛、動感超人、肥嘟嘟左衛門等角色。不只是可愛到尖叫，包裝細節也非常精緻，用來送禮超有面子！

圖片來源：小紅書＠JILL LEEN

禮盒周邊更狂：棉花糖小新＆大便小新手拿鏡／小新立體貼紙／三角褲化妝包

圖片來源：小紅書＠JILL LEEN

SHEGLAM ×《瑞克和莫蒂》

腦花腮紅、莫蒂頭定妝粉、黃瓜瑞克噴霧，美妝 vs 動畫最瘋狂聯名，如果你是《瑞克和莫蒂》重度粉絲，這組會讓你激動。實用度偏低，更像收藏品＋玩妝系列。如果你是動畫迷必收！

聯名包含 8 件彩妝＋周邊，重點如下：腦花造型腮紅／12 色冒險眼影盤（大膽藍紫＋亮片）／莫蒂頭造型定妝粉／黃瓜瑞克噴霧／人物唇釉（高飽和亮片系）

LUSH ×《狗狗史酷比》

今年最療癒的泡澡系列！史酷比泡澡球太可愛香味療癒、包裝超收藏，今年最讓大人小孩都尖叫的聯名，絕對是：LUSH × 狗狗史酷比

圖片來源：ＬＵＳＨ

以「神祕事件偵探社」為概念，打造一系列泡澡球、沐浴露、沐浴果凍，每款都有滿滿童趣。

圖片來源：ＬＵＳＨ

亮點品項：

神奇萬能車汽泡彈 420 元

橙花＋廣藿香香氣，泡澡瞬間變冒險模式

狗狗史酷比汽泡彈 380 元

萊姆綠暖浴香氣，超療癒

偵探社沐浴露（100g–500g）600–1800 元