2025最強美妝採購指南：＠cosme台灣大賞榜單出爐！萬名網友推薦21款一篇掌握
2025 美妝市場競爭激烈，從「成分透明化」到「韓系勢力」崛起，讓消費者面對新品時更容易產生選擇困難。今年 @cosme 統整 12 萬件商品數據、逾 3 萬篇真實心得，正式公布「2025＠cosme 台灣美妝大賞」。榜單從跨國熱銷到長年口碑王全面盤點，是年度最具參考價值的採購指南。
以下一次帶你掌握今年最值得購入的四大榜單：台日共同得賞、綜合賞、新秀賞、殿堂賞，協助美妝愛好者快速鎖定真正好用的明星商品。
台日共同得賞｜跨海一致推薦的 10 款超級強品
能同時受到台灣、日本 @cosme 網友喜愛，代表產品在成分、使用感、實際效果上都通過雙重驗證。今年共有 10 款同步上榜：
LANCÔME 小黑瓶 PRO｜精華 No.1
以穩膚、修護見長，改善暗沉、粗糙、毛孔，長期使用能明顯提升膚況。
GUERLAIN 皇家蜂王乳平衡油精華
油質輕盈、吸收快速，隔天透亮感明顯，是乾肌與熟齡族高度回購的精華油。
Torriden 玻尿酸面膜
妝前急救效果亮眼，敷完立刻水嫩透亮。
LANEIGE 睡美人唇膜
深層軟化唇皮，隔天唇況明顯提升。
DIOR 粉漾潤唇膏
自然提氣色、兼具保濕度，是許多人化妝包的固定班底。
CLARINS 彈潤植萃美唇油
打造玻璃水光唇，疊擦或單擦都受歡迎。
理膚寶水 UVA PRO 新瑰蜜霜（潤色防曬）
保濕不黏膩，潤色自然，日常素顏系必備。
SHISEIDO 超聚光活膚粉底精華
粉底結合精華配方，呈現高級水光感。
LANCÔME 零粉感超持久粉底
控油與遮瑕兼具，混油肌族好評不斷。
KISSME 超！持久抗暈眼線液筆
抗汗、抗暈染能力突出，是開架市場的長年霸主。
綜合賞 TOP 3｜2025 最具實力的年度王者
綜合賞從全站商品中選出最受歡迎的前 3 名，是 @cosme 年度最高榮譽。
第 1 名｜Cetaphil 舒特膚 長效潤膚霜
保濕力強、質地不黏膩，適合乾肌與敏弱肌族。臉部與身體皆可使用，是全台熱銷度與評價皆高的萬用乳霜。
第 2 名｜medicube 全效多功能美容儀 Age-R Booster Pro
美容家電首次擠入前三名。提升吸收力、改善緊緻與光澤度，深受網友討論，是 2025 年度最強黑馬。
第 3 名｜LANCÔME 超極限肌因賦活露（小黑瓶 Ultimate）
穩膚力再升級，膚質透亮度、細緻度提升明顯，是精華品類中最具代表性的國民級愛用品。
下半年新秀賞｜2025 最值得關注的話題新品
針對近半年上市、但迅速獲得高評價的產品。
Cellina 雪芙蘭｜純物理溫和防曬乳
質地清爽、不泛白，物理防曬的溫和性受到敏弱族肯定。
Cellina 雪芙蘭｜白茶淨嫩沐浴露
泡沫細緻、香氣清新，清爽不乾澀。
KISSME｜型色眉彩膏 EX
自然顯色、刷頭好操作，是眉彩品類的新亮點。
Helena Rubinstein｜PX50 黑繃帶修護乳霜
訴求修護、改善細紋，熟齡族評價特別高。
SABON｜迷迭香磨砂潔顏凝露
兼具清潔與溫和去角質，肌膚光滑感立刻可見。
殿堂賞｜連年奪冠的經典口碑王
殿堂賞代表產品長期深受用戶信任，是多年來不敗的美妝常勝軍。
PONY EFFECT｜水透光妝前防護乳 SPF50+
控油、保濕與服貼度兼具，讓底妝更持久不脫妝。
KATE TOKYO｜怪獸級持色唇膏
顯色度佳、持久度高，是開架唇彩的代表性商品。
PAULA’S CHOICE 寶拉珍選｜2% 水楊酸精華液
改善粉刺、細緻膚質，是油肌族的長青愛用品。
美妝觀察趨勢｜三大關鍵字總結 2025 市場走向
2025 年榜單清楚展現三大趨勢：成分透明化、生活型保養、韓系勢力崛起。消費者越來越重視「成分能不能被信任」、「產品是否真正有感」，同時追求身心放鬆與全方位養護，而韓系品牌從面膜到美容家電全面竄紅，更成今年最不容忽視的力量。
