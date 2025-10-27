TWICE Sana、娜璉都染這色！2025秋冬必染「甜點系髮色」6大靈感：焦糖杏桃、酒漬莓果超顯白。圖片來源：IG @nayeonyny、@m.by__sana

秋意漸漸濃厚，除了服飾換季之外，大家的髮型也準備好換季了嗎？今年的髮色不再流行那種冷冰冰的灰色調，而是「柔霧甜感」，從柔美的焦糖杏桃，到微醺的酒漬莓果，還有2025年Pantone公布的代表色Mocha Mousse摩卡慕斯棕都是2025年秋冬熱門的髮色。今天編輯整理了2025秋冬必染「甜點系髮色」6大靈感，如果也想擁有TWICE Sana及娜璉同款髮色就一起看下去吧！

1. 焦糖杏桃色（杏桃幕斯派）

「杏桃幕斯派」髮色就像是把焦糖與杏桃融合在一起，帶著剛剛好的甜味。焦糖杏桃色搭配果凍燙，能讓髮絲呈現柔滑又輕盈的線條感，像幕斯一樣蓬鬆細緻。這款髮色讓膚色顯得更明亮，整體氣質也會變得柔和溫暖，是想走甜美路線的首選。

圖片來源：IG @m.by__sana

2. 蜜糖棕（香橙瑪德蓮）

「香橙瑪德蓮」就像午後陽光灑進窗邊，溫柔卻不刺眼。蜜糖棕色搭配自然垂墜的流雨燙線條，能完美展現法式慵懶感。這種髮色特別適合秋冬搭配針織單品或奶茶色系服飾，整個人看起來會更有質感，也更溫柔。

圖片來源：IG @nayeonyny

「杏桃幕斯派」（左）的焦糖杏桃色與「香橙瑪德蓮」（右）的蜜糖棕，為秋冬帶來溫暖柔亮的視覺感受。圖片來源：曼都髮型提供（AI輔助創作視覺）

3. 霧面亞麻棕（栗子蒙布朗）

「栗子蒙布朗」是今年秋冬最受歡迎的霧感髮色之一。沉穩的亞麻棕色搭配氣流燙層次，髮絲看起來鬆軟有空氣感，不會顯得厚重。這款顏色特別適合喜歡低調、追求高級感的女孩，光線一打就能展現自然光澤，優雅又不做作。

圖片來源：IG @m.by__sana

4. Mocha慕斯棕（海鹽舒芙蕾）

Pantone年度代表色「Mocha Mousse摩卡棕」正式成為秋冬主角！這款以「海鹽舒芙蕾」為靈感的髮型，運用氣墊燙手法打造鬆軟層次，讓髮絲像舒芙蕾一樣蓬鬆柔軟。整體色調溫潤不挑膚色，低調卻能讓人看起來氣質滿分，是氣墊感捲髮愛好者的心頭好。

圖片來源：IG @m.by__sana

「栗子蒙布朗」（左）主打霧面質感，「海鹽舒芙蕾」（右）則強調空氣感與彈潤度。圖片來源：曼都髮型提供（AI輔助創作視覺）

5. 楓糖斑比色（歐姆蕾蛋糕捲）

想要一點個性、又不想太強烈？「歐姆蕾蛋糕捲」就是妳的答案。楓糖斑比色帶點復古光澤，結合嬉皮燙的自然弧度，髮絲微亂中帶著柔軟層次感，像歐姆蕾蛋糕一樣鬆軟可口。整體風格自由不羈卻仍然甜美，特別適合喜歡玩造型的女生。

圖片來源：IG @nayeonyny

6. 酒漬莓果色（紅酒洋梨果凍）

「紅酒洋梨果凍」融合了微醺的酒漬莓果色與柔亮質感，低調中帶著一點神秘感。結合水波紋燙線條後，髮絲在光影之間閃爍出若有似無的紅潤光澤，既優雅又性感。這款髮色能自然襯托膚色亮度，讓整體氣質更顯成熟穩重，是秋冬氣場系女孩必收色。