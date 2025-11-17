梁云菲病倒曝「前額葉失能」！嗜睡、暴食...難察覺，5大非典型憂鬱症需注意

國光女神梁云菲近日因健康亮起紅燈，親自分享診斷出「前額葉失能」的病況，形容自己像是整個人停機、被掏空般的感受，讓許多粉絲相當心疼。

梁云菲坦言，過去將近三個月來，身體與情緒狀況出現異常，雖然在這三個月還是有安排活動等，她時常感覺人生如同空轉，整天除了吃飯幾乎都躺在床上，什麼事也無法做，感覺能量被完全耗盡，為了查明狀況，她在醫生建議下接受了近紅外線腦血流檢測（NIRS），透過語言流暢度測試觀察前額葉皮質活化程度。前額葉是掌管情緒調節、專注力、行為控制等重要腦區，但檢測顯示梁云菲的前額葉活化度快速下降，數值落在重度憂鬱症的中等區間。

圖片來源：梁云菲 IG

她表示，看到檢測結果後才驚覺自己真的處於憂鬱期，之前以為只是懶惰或體力不佳導致疲憊，沒想到是前額葉功能異常帶來的影響，梁云菲也透露，這樣的狀況導致她連回覆工作訊息都成了負擔，時常選擇逃避。

圖片來源：梁云菲 IG

近日她在社群平台分享住院照，坦言自己第一次在醫院過夜，必須靠點滴維持體力，並謝謝外界關心，她也提到，能活著就已經很好，呼籲社會對身心疾病患者能多一些理解和包容。

圖片來源：梁云菲 IG

前額葉失能於臨床上的意義

前額葉失能在臨床上的意義主要涉及大腦額葉前部功能的失調，醫師解釋，前額葉掌控著情緒調節、決策能力、注意力、行為抑制與社交能力，因此當前額葉失能時，患者會出現情緒冷漠、失去動力、注意力不集中、衝動控制能力下降等症狀，有時甚至出現行為不當或社交困難，這類症狀會嚴重影響患者的日常生活與職業功能。

醫師進一步說明，前額葉失能常與壓力過大、憂鬱症或創傷性腦損傷相關，患者可能感到整個人像是「停機」，無法開啟思考或執行功能，嚴重時會帶來身心健康的巨大負擔，此外，前額葉功能低下會影響自律神經系統，導致患者產生失眠、心悸、胸悶等身體不適，這也是臨床上經常合併出現的症狀。

醫學上可透過近紅外線光譜儀（fNIRS）等檢測手段來評估前額葉活性，並針對病因採用如經顱磁刺激(rTMS)等治療方式，幫助恢復腦部功能，臨床醫師強調，前額葉失能並非不可逆，早期辨識與治療對恢復患者生活品質關鍵。

非典型憂鬱症有哪些症狀？

非典型憂鬱症的主要症狀包括以下五大特徵：

1.情緒偶有正面反應：患者的心情會因為外在的好消息或正面刺激而暫時改善，但這種開心感只是短暫的，過一段時間又會回到憂鬱狀態。

2.過度嗜睡：患者經常感到疲倦，就算睡眠充足，仍有強烈的睡意和精神無法振作的感覺。

3.體重和食慾增加：患者會有明顯的食慾增加，尤其會暴飲暴食高熱量食物，導致體重上升。

4.四肢沉重感（鉛樣癱瘓）：感覺手腳沉重無力，行動遲緩，像被鉛壓住一般。

5.對人際關係高度敏感：容易對批評或人際排斥過度反應，導致焦慮和社交障礙，甚至不願出門。

與典型憂鬱症相比，非典型憂鬱症的情緒有時會短暫改善，而睡眠表現為嗜睡而非失眠，體重和食慾傾向增加而非減少，此外，患者常感到身體沉重與極端敏感，這些特徵常讓人難以察覺其嚴重性。