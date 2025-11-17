比《唐朝詭事錄之長安》更好看？9 部高口碑古裝懸疑片單 破案控一追就上癮

《唐朝詭事錄之長安》越播越旺，盛唐長安的詭案、志怪氛圍加上辦案小分隊的人物群像，讓大家一邊燒腦一邊嗑CP，追到半夜還在跟朋友討論伏筆。

這一季《唐朝詭事錄之長安》作為系列第3季、同時也是最終完結篇，被不少劇迷封為「古裝懸疑探案天花板」。劇情回到盛唐長安，以一宗宗詭異命案串起權謀角力與人心暗潮，從宮廷到市井，把百姓日常、江湖勢力、朝堂博弈揉在一起。

《唐朝詭事錄之長安》劇照。圖片來源：微博

武藝超群的盧凌風（楊旭文 飾）與機智多謀的蘇無名（楊志剛 飾）再度聯手，兩人一文一武，在看似繁華安穩的長安城裡拆穿層層迷霧，既要破案救人，也得在權力漩渦中保住性命。原班底回歸、服化道延續高水準，難怪被很多人說是「古裝探案類型的示範作」。

如果你已經把《唐朝詭事錄之長安》追到最新進度，正苦惱接下來要看什麼，以下就幫你整理出 9 部同樣評價不錯、風格各有特色的古裝懸疑探案陸劇，直接變成你的「唐詭延伸片單」。

《唐朝詭事錄之長安》劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦1.《定風波》：神探成通緝犯，黑暗中查出真兇

男女主角：王星越、向涵之

王星越飾演的蕭北冥是朝中口碑第一的「神探」，卻在大婚當天被栽贓成惡名昭彰的「夜煞」，從人人稱讚的功臣，一夜之間變成人人喊打的通緝犯。為了洗清罪名，他被迫潛入陰影，再度接近師妹鐘雪漫（向涵之 飾），取得信任後重返京城，暗中追查真兇。

《定風波》劇照。圖片來源：官方微博

劇中既有江湖勢力，也有朝堂鬥智，一邊逃亡一邊破案，節奏偏爽劇路線，適合喜歡看主角「被逼成長、黑暗翻盤」的觀眾。

《定風波》劇照。圖片來源：官方微博

男女主角：敖瑞鵬、李蘭迪

《朝雪錄》一開場就灑重口味：大理寺卿沈毅被卷入晉王案，全家遇害，只有女兒沈莞（李蘭迪 飾）跳河逃生。她借用秦府九娘子秦莞的身份活下來，外人眼中「柔弱千金」突然性情大變，不只會治病，還能親自驗屍、推理破案，把秦府裡的各種刁難都治得服服貼貼。

朝雪錄劇照。圖片來源：微博

之後她與睿王世子燕遲（敖瑞鵬 飾）組成破案搭檔，一路追查過往真相。這部的中式恐怖氛圍很足，女主成長線也寫得紮實，是「大女主＋探案＋復仇」的代表之一。

朝雪錄劇照。圖片來源：微博

男女主角：許凱、田曦薇

《子夜歸》把婚姻關係玩得很刺激。朝廷官員梅逐雨（許凱 飾）與貴族女子武禎（田曦薇 飾）白天是一對人人稱羨的恩愛夫妻，到了夜深人靜，兩人卻分別化身捉妖道士與妖市守護者，在同一個詭譎長安裡為不同立場奔走。

朝雪錄劇照。圖片來源：微博

神秘案件牽出妖市、人間與權力角力，他們一邊查案、一邊在愛與立場之間拉扯，被形容是東方版《史密斯夫婦》。想看「情侶互踩又互救」的宿命感CP，很適合從這部下手。

《子夜歸》由許凱(左) 田曦薇(右)主演。圖片來源：Disney+

男女主角：任嘉倫、宋祖兒

任嘉倫在《無憂渡》裡飾演氣質陰鬱的捉妖師宣夜，宋祖兒則是能通靈、看見鬼怪的少女半夏，兩人在人妖共存的世界裡，被迫面對一個又一個離奇命案。每解開一樁案子，就多揭開一層身世秘密。

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

整體氛圍偏志怪懸疑，配上人妖相戀這條主線，甜與虐並存。劇迷普遍認為這部的 BE 結局很戳心，如果你喜歡「查案查到心都碎掉」的類型，《無憂渡》會讓你很有感。

《無憂渡》劇照。圖片來源：微博

男女主角：王鶴棣、田曦薇

《大奉打更人》走的是高爽穿越探案路線。王鶴棣飾演的現代社畜楊凌，打遊戲打到一半穿到大奉王朝，變成小吏許七安，本來只想摸魚過關，卻因為連環大案和朝堂鬥爭被迫開啟「智商外掛」。

《大奉打更人》劇照。圖片來源：Disney+

破案過程中，他與臨安公主（田曦薇 飾）從鬥嘴冤家變成互相支撐的夥伴，一路從小人物查到頂上權力。整部劇節奏緊湊、笑點與懸疑並存，很有「看爽片又有推理感」的觀感。

大奉打更人劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦6.《清明上河圖密碼》：一家五口全員開掛的辦案日常

男女主角：張頌文、白百何

這部直接把《清明上河圖》看成一幅藏滿線索的巨大謎題。北宋宣和年間，趙不尤與妻子溫悅（張頌文、白百何 飾）一家五口原本只是汴梁城裡平凡人家，卻意外捲入轟動全城的命案。

《清明上河圖密碼》劇照。圖片來源：微博

案件一個接一個冒出來，全家各自拿出自己的「刑偵天賦」，有人擅觀察、有人會推理、有人專門處理人情世故，在「破案＋顧家」之間來回切換。這部的調性是笑中帶淚，很適合喜歡群像戲、又想看一點家庭情感的觀眾。

《清明上河圖密碼》劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦7.《錦衣之下》：從冤家變戀人，經典古裝探案 CP

男女主角：任嘉倫、譚松韻

很難提古裝探案不提《錦衣之下》。陸繹（任嘉倫 飾）是冷面又狠辣的錦衣衛，袁今夏（譚松韻 飾）是六扇門女捕快，兩人因案件結下梁子，卻只能被迫搭檔，一起查修河貪腐、朝堂陰謀。

錦衣之下劇照。圖片來源：微博

一路從彼此看不順眼，到默契配合、互相守護，是許多人心目中的古裝神級 CP。這部最大魅力在於：甜寵線紮實、案件線也沒放水，推理、權謀、戀愛三條線同時在線，追起來超順。

錦衣之下劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦8.《長安十二時辰》：十二個時辰裡拯救一座城

主演組合：雷佳音、易烊千璽

如果你被《唐朝詭事錄之長安》的盛唐氛圍圈粉，《長安十二時辰》絕對是必看進階版。故事發生在上元節前夕，長安城瀕臨毀滅危機，死囚張小敬（雷佳音 飾）被臨時「借屍還魂」，與年輕官員李必（易烊千璽 飾）搭檔，在十二個時辰內找到主謀、阻止襲擊。

《長安十二時辰》劇照。圖片來源：微博

全劇結構嚴密、節奏繃到極致，一邊看一邊像跟著主角在城裡奔跑。美術、服化和情報系統設定都非常講究，是古裝懸疑裡公認的「標杆級作品」。

《長安十二時辰》劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦9.《御賜小仵作》：古裝法醫女孩×斷案王爺

男女主角：蘇曉彤、王子奇

《御賜小仵作》雖然是小成本製作，卻靠紮實劇本和好口碑一路殺出重圍。楚楚（蘇曉彤 飾）出身西南仵作世家，為了實現夢想只身赴長安參加仵作考試，意外結識斷案如神的安郡王蕭瑾瑜（王子奇 飾）。

《御賜小仵作》劇照。圖片來源：微博

兩人帶著小隊，在屍體與證物之間抽絲剝繭，最後解開延續 18 年的驚天大案。這部最大賣點是專業度：驗屍、推理都不糊弄，節奏又利落，配上輕快有趣的感情線，被很多人列為「古裝探案必看清單」之一。