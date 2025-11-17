比《唐朝詭事錄之長安》更好看？9 部高口碑古裝懸疑片單 破案控一追就上癮

2025-11-17 13:09 女子漾／編輯張念慈
比《唐朝詭事錄之長安》更好看？9 部高口碑古裝懸疑片單 破案控一追就上癮
比《唐朝詭事錄之長安》更好看？9 部高口碑古裝懸疑片單 破案控一追就上癮

唐朝詭事錄之長安》越播越旺，盛唐長安的詭案、志怪氛圍加上辦案小分隊的人物群像，讓大家一邊燒腦一邊嗑CP，追到半夜還在跟朋友討論伏筆。

這一季《唐朝詭事錄之長安》作為系列第3季、同時也是最終完結篇，被不少劇迷封為「古裝懸疑探案天花板」。劇情回到盛唐長安，以一宗宗詭異命案串起權謀角力與人心暗潮，從宮廷到市井，把百姓日常、江湖勢力、朝堂博弈揉在一起。

《唐朝詭事錄之長安》劇照。圖片來源：微博
《唐朝詭事錄之長安》劇照。圖片來源：微博

武藝超群的盧凌風（楊旭文 飾）與機智多謀的蘇無名（楊志剛 飾）再度聯手，兩人一文一武，在看似繁華安穩的長安城裡拆穿層層迷霧，既要破案救人，也得在權力漩渦中保住性命。原班底回歸、服化道延續高水準，難怪被很多人說是「古裝探案類型的示範作」。

如果你已經把《唐朝詭事錄之長安》追到最新進度，正苦惱接下來要看什麼，以下就幫你整理出 9 部同樣評價不錯、風格各有特色的古裝懸疑探案陸劇，直接變成你的「唐詭延伸片單」。

《唐朝詭事錄之長安》劇照。圖片來源：微博
《唐朝詭事錄之長安》劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦1.《定風波》：神探成通緝犯，黑暗中查出真兇

男女主角：王星越、向涵之

王星越飾演的蕭北冥是朝中口碑第一的「神探」，卻在大婚當天被栽贓成惡名昭彰的「夜煞」，從人人稱讚的功臣，一夜之間變成人人喊打的通緝犯。為了洗清罪名，他被迫潛入陰影，再度接近師妹鐘雪漫（向涵之 飾），取得信任後重返京城，暗中追查真兇。

《定風波》劇照。圖片來源：官方微博
《定風波》劇照。圖片來源：官方微博

劇中既有江湖勢力，也有朝堂鬥智，一邊逃亡一邊破案，節奏偏爽劇路線，適合喜歡看主角「被逼成長、黑暗翻盤」的觀眾。

《定風波》劇照。圖片來源：官方微博
《定風波》劇照。圖片來源：官方微博

古裝探案陸劇推薦2.《朝雪錄》：滅門孤女換身份，醫女變神探

男女主角：敖瑞鵬、李蘭迪

《朝雪錄》一開場就灑重口味：大理寺卿沈毅被卷入晉王案，全家遇害，只有女兒沈莞（李蘭迪 飾）跳河逃生。她借用秦府九娘子秦莞的身份活下來，外人眼中「柔弱千金」突然性情大變，不只會治病，還能親自驗屍、推理破案，把秦府裡的各種刁難都治得服服貼貼。

朝雪錄劇照。圖片來源：微博
朝雪錄劇照。圖片來源：微博

之後她與睿王世子燕遲（敖瑞鵬 飾）組成破案搭檔，一路追查過往真相。這部的中式恐怖氛圍很足，女主成長線也寫得紮實，是「大女主＋探案＋復仇」的代表之一。

朝雪錄劇照。圖片來源：微博
朝雪錄劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦3.《子夜歸》：白天是夫妻，夜晚成對手

男女主角：許凱、田曦薇

《子夜歸》把婚姻關係玩得很刺激。朝廷官員梅逐雨（許凱 飾）與貴族女子武禎（田曦薇 飾）白天是一對人人稱羨的恩愛夫妻，到了夜深人靜，兩人卻分別化身捉妖道士與妖市守護者，在同一個詭譎長安裡為不同立場奔走。

朝雪錄劇照。圖片來源：微博
朝雪錄劇照。圖片來源：微博

神秘案件牽出妖市、人間與權力角力，他們一邊查案、一邊在愛與立場之間拉扯，被形容是東方版《史密斯夫婦》。想看「情侶互踩又互救」的宿命感CP，很適合從這部下手。

《子夜歸》由許凱(左) 田曦薇(右)主演。圖片來源：Disney+
《子夜歸》由許凱(左) 田曦薇(右)主演。圖片來源：Disney+

古裝探案陸劇推薦4.《無憂渡》：捉妖師×通靈少女的人妖禁忌戀

男女主角：任嘉倫、宋祖兒

任嘉倫在《無憂渡》裡飾演氣質陰鬱的捉妖師宣夜，宋祖兒則是能通靈、看見鬼怪的少女半夏，兩人在人妖共存的世界裡，被迫面對一個又一個離奇命案。每解開一樁案子，就多揭開一層身世秘密。

《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
《無憂渡》宋祖兒。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

整體氛圍偏志怪懸疑，配上人妖相戀這條主線，甜與虐並存。劇迷普遍認為這部的 BE 結局很戳心，如果你喜歡「查案查到心都碎掉」的類型，《無憂渡》會讓你很有感。

《無憂渡》劇照。圖片來源：微博
《無憂渡》劇照。圖片來源：微博

編輯推薦

古裝探案陸劇推薦5.《大奉打更人》：社畜穿越變「最強打更人」

男女主角：王鶴棣、田曦薇

《大奉打更人》走的是高爽穿越探案路線。王鶴棣飾演的現代社畜楊凌，打遊戲打到一半穿到大奉王朝，變成小吏許七安，本來只想摸魚過關，卻因為連環大案和朝堂鬥爭被迫開啟「智商外掛」。

《大奉打更人》劇照。圖片來源：Disney+
《大奉打更人》劇照。圖片來源：Disney+

破案過程中，他與臨安公主（田曦薇 飾）從鬥嘴冤家變成互相支撐的夥伴，一路從小人物查到頂上權力。整部劇節奏緊湊、笑點與懸疑並存，很有「看爽片又有推理感」的觀感。

大奉打更人劇照。圖片來源：微博
大奉打更人劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦6.《清明上河圖密碼》：一家五口全員開掛的辦案日常

男女主角：張頌文、白百何

這部直接把《清明上河圖》看成一幅藏滿線索的巨大謎題。北宋宣和年間，趙不尤與妻子溫悅（張頌文、白百何 飾）一家五口原本只是汴梁城裡平凡人家，卻意外捲入轟動全城的命案。

《清明上河圖密碼》劇照。圖片來源：微博
《清明上河圖密碼》劇照。圖片來源：微博

案件一個接一個冒出來，全家各自拿出自己的「刑偵天賦」，有人擅觀察、有人會推理、有人專門處理人情世故，在「破案＋顧家」之間來回切換。這部的調性是笑中帶淚，很適合喜歡群像戲、又想看一點家庭情感的觀眾。

《清明上河圖密碼》劇照。圖片來源：微博
《清明上河圖密碼》劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦7.《錦衣之下》：從冤家變戀人，經典古裝探案 CP

男女主角：任嘉倫、譚松韻

很難提古裝探案不提《錦衣之下》。陸繹（任嘉倫 飾）是冷面又狠辣的錦衣衛，袁今夏（譚松韻 飾）是六扇門女捕快，兩人因案件結下梁子，卻只能被迫搭檔，一起查修河貪腐、朝堂陰謀。

錦衣之下劇照。圖片來源：微博
錦衣之下劇照。圖片來源：微博

一路從彼此看不順眼，到默契配合、互相守護，是許多人心目中的古裝神級 CP。這部最大魅力在於：甜寵線紮實、案件線也沒放水，推理、權謀、戀愛三條線同時在線，追起來超順。

錦衣之下劇照。圖片來源：微博
錦衣之下劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦8.《長安十二時辰》：十二個時辰裡拯救一座城

主演組合：雷佳音、易烊千璽

如果你被《唐朝詭事錄之長安》的盛唐氛圍圈粉，《長安十二時辰》絕對是必看進階版。故事發生在上元節前夕，長安城瀕臨毀滅危機，死囚張小敬（雷佳音 飾）被臨時「借屍還魂」，與年輕官員李必（易烊千璽 飾）搭檔，在十二個時辰內找到主謀、阻止襲擊。

《長安十二時辰》劇照。圖片來源：微博
《長安十二時辰》劇照。圖片來源：微博

全劇結構嚴密、節奏繃到極致，一邊看一邊像跟著主角在城裡奔跑。美術、服化和情報系統設定都非常講究，是古裝懸疑裡公認的「標杆級作品」。

《長安十二時辰》劇照。圖片來源：微博
《長安十二時辰》劇照。圖片來源：微博

古裝探案陸劇推薦9.《御賜小仵作》：古裝法醫女孩×斷案王爺

男女主角：蘇曉彤、王子奇

《御賜小仵作》雖然是小成本製作，卻靠紮實劇本和好口碑一路殺出重圍。楚楚（蘇曉彤 飾）出身西南仵作世家，為了實現夢想只身赴長安參加仵作考試，意外結識斷案如神的安郡王蕭瑾瑜（王子奇 飾）。

《御賜小仵作》劇照。圖片來源：微博
《御賜小仵作》劇照。圖片來源：微博

兩人帶著小隊，在屍體與證物之間抽絲剝繭，最後解開延續 18 年的驚天大案。這部最大賣點是專業度：驗屍、推理都不糊弄，節奏又利落，配上輕快有趣的感情線，被很多人列為「古裝探案必看清單」之一。

《御賜小仵作》劇照。圖片來源：微博
《御賜小仵作》劇照。圖片來源：微博

#陸劇 #田曦薇 #任嘉倫 #朝雪錄 #無憂渡 #子夜歸 #易烊千璽 #古裝陸劇 #大奉打更人 #唐朝詭事錄之長安

2025-10-22 17:42 女子漾／編輯王廷羽
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

編輯推薦

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

編輯推薦

#咖啡 #中風 #香氣 #雨鞋 #吹風機

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

貴人運強到嚇人！2025年11月星座運勢排行：這三星座財運暴漲、天秤座逆轉翻身！

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

#貴人 #感情 #牡羊座 #星座運勢 #12星座運勢 #11月星座運勢 #白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座、天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座、水瓶座和雙魚座

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

週三放颱風假？鳳凰颱風今晚起風雨最強　專家點名9縣市最可能放假

2025-11-11 09:11 女子漾／編輯張念慈
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署今（11日）清晨5時30分發布海上及陸上颱風警報，預估暴風圈將在今晚至明（12日）清晨觸陸，對南部及東部地區構成明顯威脅。氣象專家賈新興指出，本次颱風路徑略往南修正，雲林、嘉義縣市、台南、高雄等9縣市最有可能放颱風假，其中台南、高雄將是最可能登陸區域，今晚起風雨將達顛峰。

根據氣象署最新觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻西南方約380公里，以每小時11公里速度往北北東前進。暴風圈正逐步進入台灣南方近海，對高雄、屏東恆春半島構成直接威脅。

氣象署預報，今日東半部、大台北地區及基隆北海岸、恆春半島皆有大雨或豪雨機率，尤其東半部與大台北山區恐有局部豪雨。明日受颱風外圍環流與東北季風雙重影響，中南部及東部雨勢明顯，北部氣溫轉涼，各地早晚偏冷。

颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva
颱風、下雨示意圖。圖片來源：Canva

賈新興分析，鳳凰颱風北轉角度因副熱帶高壓減弱而縮小，暴風圈半徑將約190至220公里，週三清晨可能接觸南台灣陸地。由於台灣海峽海溫較低，加上東北季風影響，颱風垂直發展受限，強度預估於週三減弱為輕度颱風，在嘉義、台南交界一帶登陸機率高。

雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署
雨量停班課達標地區（累積雨量預估時間：11日8時至12日8時）。圖片來源：中央氣象署

中央氣象署上午7時公布的最新風雨預測指出，全台有14縣市達停班停課標準。其中，宜蘭、花蓮、台東山區累積雨量可能達200至400毫米；彰化、雲林沿海平均風力達8級、陣風上看11級；澎湖也出現同級強風。氣象署提醒，今晚至明晨將是颱風影響最劇烈時段，沿海地區須嚴防長浪與強風。

風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署
風力停班課達標地區（風力預估時間：11日中午12時至18時）。圖片來源：中央氣象署

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，當氣象預報顯示暴風半徑4小時內可能經過某地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測超過平地350毫米、山區200毫米（部分縣市統一為350毫米），並已致災或有致災之虞時，即符合停班停課標準。實際是否放假，仍需依各縣市政府公告為準。

目前鳳凰颱風仍持續北上，氣象署呼籲民眾今晚起應嚴防強風豪雨，避免前往山區及海邊活動，並隨時關注各地政府最新停班停課資訊，提前做好防颱準備。

#高雄 #屏東 #台北 #暴風圈 #恆春半島

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略

2025-11-12 08:23 女子漾／編輯張念慈
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：聯合報系資料照

全民期待的「普發現金1萬元」正式入帳！根據財政部統計，截至昨（11日）中午12點，已有605萬人完成登記。首批登記成功者（11月5日至10日完成登記並通過檢核者）已在11日晚間6點起陸續入帳；第2批登記者，即11月11日至17日完成登記並檢核成功者，款項將於11月12日晚上6點起陸續入帳。

編輯推薦

普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva
普發一萬入帳啦！怎麼查？沒入帳怎麼辦？官方查詢網址、ATM、郵局領取攻略。圖片來源：Canva

普發一萬入帳時間與查詢方式

根據財政部說明，11月11日起依各銀行作業程序陸續匯入民眾帳戶。普發現金官網將自11月13日起開放查詢登記結果。若查詢結果顯示 「核驗失敗」 或 「入帳失敗」，民眾需依官網指示重新登記，或至銀行、ATM或郵局領取現金。

入帳時程分為三階段：

1. 第1批（預登記5日至10日完成者）

　11月11日晚間6點起陸續入帳，今（12日）起民眾已可查詢帳戶餘額。

2. 第2批（11日至17日完成登記並檢核成功者）

　款項將於11月12日晚間6點起陸續入帳。

3. 第3批（11月18日至115年4月30日完成登記者）

　若於當日18時前完成登記，款項將於當日入帳；若於18時後登記，則會在次一營業日入帳（遇假日順延）。

財政部提醒，實際入帳時間以各銀行作業為準，民眾可透過補摺、網路銀行或行動銀行確認款項是否入帳。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

ATM、郵局領現時間公布

若未登記帳戶入帳或遇到入帳失敗，民眾可透過ATM或郵局領取現金。

1.ATM領現時間：11月17日開放

2.郵局領現時間：11月24日開放

領取時須攜帶與領取人姓名相同的金融卡，並輸入身分證字號、健保卡卡號完成驗證，非指定ATM無法領取。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

LINE 推「普發一萬ATM地圖」一鍵導航

民眾可透過LINE官方推出的「全民普發現金ATM查找地圖」功能，一鍵定位可領現金的提款機。或在 LINE 熱點搜尋「#2025一萬元普發ATM」即可顯示附近可領地點。

LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖
LINE推【2025一萬元普發ATM】功能，一鍵定位可領現金的提款機。圖片來源：LINE官網截圖

偏鄉延後發放地區

因鳳凰颱風影響，屏東獅子鄉、花蓮萬榮鄉、台東金峰鄉三地民眾領取時間延後。原訂11/12～11/25期間開放，現改為陸上警報解除後翌日起兩週內（每日8:00～18:00）。

領取時請攜帶本人及受託人健保卡或身分證，至原登記派出所或分駐所領現。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

官方提醒防詐陷阱多！

財政部提醒，唯一合法網站為：https://10000.gov.tw
注意三大防詐重點：

1.政府不會主動寄簡訊或Email通知領錢。

2.不會要求至ATM操作或轉帳。

3.不會以電話通知提供個資。

若有疑問可撥打1988專線（每日8:30～18:30）或洽銀行客服。

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部
普發一萬元入帳！登記查詢、ATM地圖、郵局領現時程一次看。圖片來源：財政部

全民關心「普發一萬查詢」掀網路熱潮

不少領到錢的網友留言：「剛查到入帳超感動！」、「終於拿到我的一萬」、「謝謝政府年底活水」但有網友不解：「那本來就是我們繳的稅金，物價那麼高，一萬元能幹嘛？為什麼大家這麼興奮？」

其他網友紛反駁：「一萬對很多人來說是救命錢」、「可以繳水電瓦斯費、電話費、油錢」、「拿來付房租、繳帳單都夠用了」，也有人語帶調侃：「那就不要領啊」、「不介意的話可以轉給我」、「平常政府會把稅金退你嗎？」、「妳覺得沒用可以捐出來」。

#登記 #健保 #普發現金 #LINE #普發一萬入帳

立冬轉運來了！「4生肖」祿存星加持　財運翻紅、事業穩步高

立冬轉運來了！「4生肖」祿存星加持　財運翻紅、事業穩步高

2025-11-03 15:46 女子漾／編輯張念慈
張員瑛。圖片來源：IG@for_everyoung10
張員瑛。圖片來源：IG@for_everyoung10

11月7日迎來節氣立冬」，代表秋天正式結束、冬天開啟，也象徵運勢能量開始轉動。紫微斗數專家姚本軍指出，立冬後「祿存星」發威，對生肖豬、羊、馬、雞帶來好消息。祿存星象徵「穩定與收穫」，意味著過去的努力將逐漸開花結果，不論是升遷、加薪還是貴人相助，這4個生肖在立冬後迎來轉運時機，只要持續踏實耕耘，就能穩穩接住好運與財氣。

編輯推薦

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva
冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖豬

紫微斗數中祿存星在2025年立冬開始對於生肖豬產生影響，對豬者而言，這是一段「運勢回升」的時期。豬者天生善良務實，常常默默付出，但未必會向外爭取。在此時象徵著過往所累積的人情、能力與信譽，正準備回來報償給他們。

事業上的進展會變得更加踏實，有機會得到主管的肯定，也可能在組織中獲得更穩定的角色。更重要的是，祿存讓豬者的眼光變得更精準，對於機會與風險的判斷更為靈巧，不再依賴運氣，而是以智慧把握未來。

立冬之後，若豬者願意稍微積極一些，將能迎來穩中有進的好時機。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva
冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖羊

祿存星在2025年立冬開始對於生肖羊，那種「踏實換成果」的能量更加明顯。羊者本身帶著柔韌之心，雖然溫和卻有堅持，受祿存星影響，事業基礎更加鞏固。

升遷、加薪、被委以更重要責任等現象都可能發生，尤其是那些長期在同一領域深耕的羊者，更能感受到職涯的地位提升。

祿存也象徵財務穩定，因此羊者在工作中，不僅會獲得實質的回報，也能累積長遠的價值與人脈。這段時間越是在自己的專業裡深挖，越能受惠；越是展現可靠的特質，就越容易被提拔與信任。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva
冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖馬

祿存星在2025年立冬開始對於生肖馬，它帶來的是一種「貴人從人而來」的運勢。馬者熱情、行動力強，人際網絡本就活絡，此時受祿存影響，這種人脈力量更能轉化為具體機會。

朋友介紹的工作、合作夥伴的支持、團隊共同創業的契機，都可能在這時浮現。祿存也讓馬者在面對合作時更懂得互利共贏，不會再一味獨行，而懂得集眾之力成事。

立冬後的社交活動如果能多參加、多互動，不僅能遇見新的貴人，甚至能重新連結舊識，促成事業上的加分轉折。這是一段「越願意分享，就越能得到支持」的好時機。

冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva
冬天、立冬示意圖。圖片來源：Canva

生肖雞

祿存星在2025年立冬開始對於生肖雞，它帶來的不只是財富，更是「心態成熟帶動機會」的祝福。雞者聰明敏銳，但有時在競爭中容易過度緊繃。受祿存影響，象徵內在變得更篤定、更從容，反而能吸引外界的助力。

當雞者不再急於證明自己，而是以穩健的節奏前進，事業上的運勢自然水漲船高。精神狀態變好、人緣變順、貴人靠近，甚至連投資或副業也更容易做出正確判斷。

同時需要強調的是「先調整能量，再迎接機會」，而雞者只要心安定，財與事業就會逐步到位。

#貴人 #人脈 #節氣 #財富 #立冬 #冬令進補 #生肖運勢

