陸劇迷真的追不完！《水龍吟》《天地劍心》狂燒全網　11 月必看 5 部陸劇保證不劇荒

十一月的陸劇新作實在太多選擇了！從羅雲熙以戰損華服掀起全網討論，到成毅在武俠場面中再次封神，《水龍吟》《天地劍心》一路狂燒，熱度幾乎沒有下降的時候，且仙俠、武俠、懸疑風格通通都有！今天編輯整理出5部11月必看的陸劇清單，你們追到哪部了呢？

11 月必看陸劇1.《天地劍心》成毅×李一桐互相救贖的情感故事

由成毅與李一桐領銜的《天地劍心》，憑著乾淨俐落的武打與毫不延宕的敘事節奏，一開播就牢牢抓住觀眾。成毅飾演的王權富貴從小被訓練成殺妖兵人，直到遇上蜘蛛精清瞳，命運才開始偏離軌道。兩人彼此救贖、彼此成全，形成劇中最扣人心弦的情感線。清瞳以蛛絲織錦變化人形，而富貴以自己的十年壽命換她一個化形機會；雪中共餐、劍穗傳情等場面細膩又動人，讓不少劇迷直呼：「這對 CP 根本愈看愈上頭。」

《天地劍心》成毅李一桐開啟人妖之戀。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

《天地劍心》「武俠男神」成毅攜手李一桐主演。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

11 月必看陸劇2.《水龍吟》視覺級作品 羅雲熙再掀古風美學

故事講述來自異境的唐儷辭（羅雲熙 飾），原師從周睇樓，後以隱居世外的國舅之子身份行走江湖，卻意外被構陷捲入滅門疑案，被迫踏入紛亂江湖與命運漩渦。原著作者藤萍曾形容唐儷辭：「他心情越差，穿得越隆重，因盛裝殺人。」

《水龍吟》唐儷辭（羅雲熙 飾）。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

最新劇情中，羅雲熙的戰損華服染血、銀髮散亂等場面更被評為「美學與虐感雙重封神」。劇中多場唯美大場面備受好評，他更運用自身11年芭蕾功底設計紅綢武打戲，搭配竹林輕功與強調實戰感的動作設計，使整體質感升級，成為劇迷熱議焦點。

《水龍吟》視覺級作品 羅雲熙再掀古風美學。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

11 月必看陸劇3.《唐朝詭事錄之長安》懸疑指數拉滿！單元案件層層反轉

延續「唐朝詭事錄」系列口碑，《唐朝詭事錄之長安》以更成熟的敘事方式回扣前兩季故事人物打造全新詭案，節奏緊湊、反轉不斷，是懸疑題材愛好者的必追之作。劇中由盧淩風與蘇無名再度聯手破解重重奇案，人物魅力與辦案默契皆大幅升級。新季在開播第4天愛奇藝站內熱度突破10,000，成為愛奇藝年度第五部破萬劇集，刷新愛奇藝古裝探案劇最快破萬紀錄，穩坐本季懸疑熱劇代表。

《唐朝詭事錄之長安》懸疑指數拉滿 原班人馬繼續探案 楊志剛飾演蘇無名。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

《唐朝詭事錄之長安》懸疑指數拉滿 原班人馬繼續探案 楊旭文飾演盧凌風。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

11 月必看陸劇4.《一笑隨歌》「暴力美學浪漫」掀口碑熱潮

靠劇作質量與兩對高熱度CP逆勢打開話題度，雙強人設、特色配角與主演魅力推升熱度，開播後持續霸榜。男主陳哲遠以原聲台詞與戰損造型出圈，被網友讚為「顛覆演技」；女主李沁則以紅衣女將的俐落打戲獲封「颯爽天花板」。主CP「付一笑×鳳隨歌」從宿敵到盟友的張力關係引爆話題，「互抽 47 鞭」、「箭穿心口」等名場面成功出圈。

《一笑隨歌》女主李沁則以紅衣女將的俐落打戲獲封「颯爽天花板」。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

另一對CP，秦天宇飾演的瘋批皇帝「夏靜炎」以細膩微表情演技被更多觀眾看見，而夏夢飾演的「鳳戲陽」也一度躍上微博平臺熱議角色TOP3，兩人劇中BE線引發大量「意難平」討論，讓網友紛紛敲碗二搭。整體節奏緊湊、爽點密集，是近期口碑最強的古裝爽劇之一，最適合下班放鬆與週末追劇。

《一笑隨歌》男主陳哲遠以原聲台詞與戰損造型出圈，被網友讚為「顛覆演技」。圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供

11 月必看陸劇5.《暗河傳》周木楠筆下網路人氣同名小說改編

以「暗河」權力動盪為起點，大家長重傷後，蘇、謝、慕三家趁勢蠢動，江湖局勢瞬間失控。龔俊飾演的蘇暮雨肩負護主重任，在逃亡途中結識醫者白鶴淮，兩人從試探到並肩而行，牽動故事發展。同時，蘇暮雨與蘇昌河因家國與私欲逐漸決裂，「眠龍劍」更讓暗河新舊勢力全面開戰。背叛、內亂接連爆發，每個人都被推向抉擇時刻：是守成、奪權，還是改寫暗河命運？濃縮的權謀張力與群像火花，使《暗河傳》成為本季不可錯過的武俠大戲。

圖片來源：微博@電視劇暗河傳