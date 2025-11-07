2025-11-07 12:39 女子漾／編輯Wendi
任嘉倫、彭小苒《鳳凰台上》開播倒數！10大角色搶先看，深情天子強娶江湖俠女！
預計在11月下旬華麗開播的古裝大戲《鳳凰台上》由任嘉倫、彭小苒領銜演出，還未正式開播就掀起廣大劇迷們的高度期待。該劇改編自晉江文學城作者謝樓南小說《我的皇后》，故事講述年輕帝王「蕭煥」與江湖俠女「凌蒼蒼」之間愛恨交織的情感歷程，今天就跟著女子漾一起來搶先掌握全劇10大角色吧！
《鳳凰台上》角色1：蕭煥&白遲帆 / 任嘉倫 飾
南祁王朝皇帝「蕭煥」，為了拯救蒼生於苦難，化名「白遲帆」微服私尋行走江湖，結識行俠仗義的鳳来閣閣主「凌蒼蒼」（彭小苒 飾），想不到對方竟然是首輔的女兒，並即將成為他的皇后。
《鳳凰台上》角色2：凌蒼蒼 / 彭小苒 飾
南祁王朝首輔千金「凌蒼蒼」，面對父親給予的壓力，與入宮為后的聖旨，毅然決然離家出走，一心嚮往自由的她成為江湖聞名的鳳來閣主，後再升格為穩重大氣的南祁王朝皇后，是皇帝「蕭煥」（任嘉倫 飾）深愛的正妻。
《鳳凰台上》角色3：蕭千清 / 張耀 飾
南祁王朝豫章王「蕭千清」，也是皇帝「蕭煥」（任嘉倫 飾）弟弟，擁有尊貴不凡的出身，以及風流懶散的性格。
《鳳凰台上》角色4：杜聽馨 / 陳意涵 飾
大齊國師「杜聽馨」，擁有美貌與才情，對「蕭煥」暗中傾心，表面上溫婉聰慧，其實個性冷漠，心機深沉，不惜利用他人情感達成目的，於是一步一步逐漸陷入黑化。
《鳳凰台上》角色5：羅洗血 / 汪卓成 飾
「羅洗血」是「凌蒼蒼」的手下。
《鳳凰台上》角色6：鍾霖 / 賀男 飾
「鍾霖」為「凌蒼蒼」的閨蜜。
《鳳凰台上》角色7：蕭熒 / 劉夢芮 飾
南祁王朝公主「蕭熒」，是皇帝「蕭煥」妹妹。
《鳳凰台上》角色8：李宏青 / 駱明劼 飾
青年俠客「李宏青」在朝堂與江湖交織的複雜背景之下，懷抱著秘密登場。
《鳳凰台上》角色9：柳太后 / 趙柯 飾
南祁王朝皇帝「蕭煥」母親「柳太后」，身分貴重，保守且專制，藉由垂簾聽政來掌握政權。
《鳳凰台上》角色10：凌雪峰 / 高曙光 飾
南祁王朝首輔大人「凌雪峰」（高曙光 飾）是「凌蒼蒼」的父親，也是深謀遠慮的老狐狸，暗中與江湖惡勢力勾結。
《鳳凰台上》首發預告：是相愛相殺還是攜手共度？一代帝后愛恨交織！ | 任嘉倫 / 彭小苒 | 古裝愛情片 | 優酷華語劇
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower