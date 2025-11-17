《唐朝詭事錄之長安》美女圖鑑大公開！10 大女角一次看，誰才是盛唐第一美人？

《唐朝詭事錄之長安》熱播以來，破案節奏強、志怪氛圍濃，豆瓣開分 8.1，不少觀眾讚「第三季還能保持水準太不容易」。但真正讓網上討論爆棚的，除了案件本身，就是劇中一個又一個「辨識度極高的美女角色」。

這部劇的女性群像不是千篇一律的網紅臉，而是各有骨相、氣質、命運，從清甜少女、野性獵戶，到紅衣舞姬、權力公主，展現出盛唐審美的多元與生命力。

以下精選 10 位最具代表性的女性角色，帶你一次看懂《唐詭3》的「盛唐美人譜」。

《唐朝詭事錄之長安》美女1. 裴喜君（郜思雯）：靈動清新的破案畫師

裴喜君是《唐詭》三季最受歡迎的女主角，清透、靈巧、永遠眼神明亮。雖出身官宦之家，她卻一點不嬌氣，善良直率又聰明，在破案時靠著過人觀察力與畫技提供關鍵線索，是小分隊不可替代的角色。

《唐朝詭事錄之長安》美女1. 裴喜君（郜思雯）。圖片來源：微博

她與盧凌風之間的情感線甜得自然，沒有刻意煽情，像一碗越喝越暖的湯。郜思雯童星出身，神韻帶著譚松韻般的清新感，是典型越看越耐看的氣質美人。

《唐朝詭事錄之長安》美女1. 裴喜君（郜思雯）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女2. 櫻桃（孫雪寧）：武力值天花板的颯爽女俠

櫻桃是劇中的高武力女俠，俐落清爽、行動力爆棚，一出場就把「俠」寫在眼裡。她既是盧凌風的得力助手，也是喜君的好姐妹，打戲乾淨、穩準狠，不靠鏡頭花招就能撐起「能打」兩字。

孫雪寧外貌甜美，卻氣場颯到外溢，被觀眾說是「盛唐版景甜」。這種又甜又能打的反差，是樱桃最迷人的地方。

《唐朝詭事錄之長安》美女2. 櫻桃（孫雪寧）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女2. 櫻桃（孫雪寧）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女3. 太平長公主（岳麗娜）：權力與野心的成熟狠美

長公主是整部劇最具壓迫感的女性，她的美不靠青春，而是靠權力。她舉手投足都帶著「皇族的絕對意志」，野心宏大、智計深沉，面對天子與朝堂時從不退讓。

岳麗娜 50+ 的狀態仍極強，演技、氣場、台詞功底全都撐在角色之上，讓長公主成為「盛唐狠美」的象徵。這是一種歲月與權力交織出的高階美。

《唐朝詭事錄之長安》美女3. 太平長公主（岳麗娜）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女4. 阿茵（肖茵）：貼身侍從的隱忍深情

阿茵從太子時期就陪伴在天子左右，既是貼身侍從，也是冷靜沉穩的舊人。她對太子的感情含蓄又複雜，不張揚但處處流露依戀，在權力棋局間步步為營。

肖茵與劉智楊的前作《靈魂擺渡》形成夢幻聯動，讓角色多了神祕的前世感。阿茵不是艷麗型的美，而是耐看、溫柔、藏著故事的那一種。

《唐朝詭事錄之長安》美女4. 阿茵（肖茵）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女5. 曲家娘子（許佳琪）：五分鐘封神的紅衣舞姬

第一案中，曲家娘子以一身紅衣、一段舞戲震撼全網。許佳琪原是女團出身，舞蹈功底深厚，那段一鏡到底的舞，腰穩、步輕、眼神會勾人，媚而不俗，是唐朝仕女圖活過來的模樣。

戲份不足五分鐘卻被觀眾封為「盛唐第一美人候選」，許佳琪用舞蹈與神情演出了一種真正的「唐式媚骨」。

《唐朝詭事錄之長安》美女5. 曲家娘子（許佳琪）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女5. 曲家娘子（許佳琪）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女6.舞陽（馬凡丁）：純淨令人心疼的小白兔

舞陽是《成佛寺的哭聲》中最讓觀眾不忍的女孩。她天真純粹，卻因長相酷似天后而被各方覬覦，被命運推向深淵。馬凡丁清甜圓臉、眼神乾淨極具古裝感，完美呈現舞陽的無辜與脆弱。

從懵懂到覺醒，她的每一次情緒轉折都細膩自然，讓人看完忍不住嘆息：這樣的女孩不該承受那麼多。

《唐朝詭事錄之長安》美女6.舞陽（馬凡丁）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女6.舞陽（馬凡丁）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女7.李奈爾／上官奈兒（李羽桐）：帶恨而美的復仇女

李奈爾英氣逼人，是隊伍裡最「冷」的女子。她武力高強、目光堅定，又帶著不為人知的深情和秘密。真相揭露後，她原來是上官婉兒養女，為復仇而設局。

李羽桐骨相好、眼神狠而不死板，詮釋出一種「英氣＋悲劇感」的美。最後自刎殉親一幕令人心碎，是白澤案最重量級的靈魂角色之一。

《唐朝詭事錄之長安》美女7. 李奈爾／上官奈兒（李羽桐）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女7. 李奈爾／上官奈兒（李羽桐）。圖片來源：微博

《唐朝詭事錄之長安》美女8. 阿梓（林靜）：充滿故事的山中美婦

阿梓的氣質既詭異又哀傷，白髮造型下依舊難掩古典美。她行為古怪，卻因女兒火晶而展現出扭曲的母愛；她繡的布娃娃栩栩如生，對應每位旅人，讓人發毛又心酸。

林靜 1980 年出生，長相耐看質感強，早年在《倚天屠龍記》飾演丁敏君便被觀眾記住。她在本劇的演出，讓阿梓成了白澤案中最耐人尋味的角色。

《唐朝詭事錄之長安》劇照

《唐朝詭事錄之長安》美女9. 火晶（顧靖）：野性滿點的山林獵戶

火晶是典型山野女俠，乾淨俐落、身手敏捷，熟悉終南山的一草一木。她看似剛烈粗獷，卻為師妹李奈爾甘願赴死，忠義與愛交織，讓角色更立體。

顧靖的外貌帶著爽朗與野性，自帶「山林系美人」的質感。她在白澤案裡既能打又有情義，讓火晶成為觀眾口中的「狠角色」。

《唐朝詭事錄之長安》劇照

《唐朝詭事錄之長安》美女10.小嬌（陳思澈）：紅衣媚娘的市井魅惑

小嬌是白澤案裡最具戲劇張力的角色之一。紅衣、眼神帶電、嗓音嬌軟，乍看像妖魅，實則是靠美色行騙的市井女子。她和石書生合作「仙人跳」，表面妖嬈，骨子裡卻聰明果斷，有路人難以抵抗的魅力。

陳思澈一身紅衣驚豔亮相，將市井嬌媚與狡黠詮釋得剛剛好，是那種登場 30 秒就讓人記住的風情型美人。

《唐朝詭事錄之長安》美女10. 小嬌（陳思澈）。圖片來源：微博