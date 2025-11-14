謝欣穎恢單後心情曝光！為它南下台中笑喊「我是孔劉粉！」

韓國機能時尚品牌 Discovery Expedition 近年在亞洲熱度飆升，不只在韓國被視為「國民級戶外生活品牌」，更因孔劉一代代言十年奠下深厚人氣。近來又有邊佑錫、高允貞、檀健次等新世代明星加入品牌名人堂，成功將「專業 × 時尚」的形象拓展至新高度，品牌於 2024 年正式進軍台灣後，今年再下一城，插旗 台中新光三越中港店，象徵正式南下布局，也為中南部消費者帶來更完整的韓式機能時尚體驗。

為慶祝新店開幕，品牌特別邀請實力派演員 謝欣穎 站台，恢單後狀態大好的她，一身冬季新裝亮，短版毛絨飾邊白色羽絨外套 搭配 黑色雪靴感穆勒鞋，整體從容又相當有型，更具「生活感」與「真實穿搭參考」，完美呼應品牌本季主打的「Tech for Lifestyle」精神：機能之外，更能融入日常，穿出自己風格。

圖片來源：品牌提供

謝欣穎笑說，早上才從台北南下工作，抵達台中時天氣晴朗，心情一下就被點亮。「其實我是孔劉粉！」她直言，因為過去孔劉擔任 Discovery Expedition 代言人，早在這次合作之前就對品牌很有好感。接到站台邀請時，她形容自己「真的非常興奮」，像是人生悄悄跟偶像又靠近了一步。

圖片來源：品牌提供

她也坦言自己是「超怕冷體質」，但演員工作需要靈活度，不可能層層堆疊厚重外套，因此過去對羽絨服其實有些抗拒。「小時候覺得羽絨服很腫、很不像女孩子該有的樣子。」不過這幾年她發現品牌不斷把羽絨外套做得更修身、更時髦，「現在真的完全改觀，保暖但不胖、穿起來又輕盈，非常適合怕冷的人。」

除了羽絨，她這次在現場也默默被品牌帽款圈粉，笑說：「顏色超級多，好想再多入手一頂。」

圖片來源：品牌提供

Discovery Expedition 去年底首度落地台灣，隨即受到不少喜愛戶外與機能風格的族群支持，此次台中中港店開幕，不只是拓點，更象徵品牌正式擴展生活圈，用更貼近南台灣日常的方式，呈現韓國戶外生活文化。

圖片來源：品牌提供

品牌本季推出的 2025 秋冬系列，以「Tech for Lifestyle」為核心概念，將高機能科技布料、抗水抗風的戶外專業結構，融合更加細膩、都市感的時尚線條。從短版羽絨、保暖抓絨、登山靴到百搭冬季帽款，都特別強調輕量化、剪裁俐落、與日常中的實穿性。無論是通勤、旅行或休閒戶外活動，都能穿得舒適且有型。

在專訪中談到 2026 的展望時，謝欣穎語氣溫柔卻堅定，她回顧自己 30 多歲時，常常活在別人的期待中，努力成為他人口中「比較好的樣子」。而現在邁入 40 歲，她開始練習為自己選擇、為自己舒心。「我覺得把心態和生活整理成自己喜歡的樣子，這樣就足夠了。」

雖然今年沒有新作品與觀眾見面，但她透露近期正全心投入拍攝，笑說粉絲可以期待未來的新作。「今年真的很忙、但很踏實。」她這樣說道。