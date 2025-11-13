《你旁觀的罪》讓她再爆紅！李瑜美4大人生角色盤點：從《魷魚遊戲》到《殭屍校園》全都難不倒她

《你旁觀的罪》上線後討論度瞬間飆高，而李瑜美也憑著「趙熙秀」一角再度被全網推上熱搜。從被家暴逼到絕境的破碎人妻，到《魷魚遊戲》裡令人心碎的智英、甚至是《殭屍校園》讓人恨到牙癢癢的李娜妍，李瑜美的「劇拋臉」演技再度掀起話題。她總能在不同角色間自由切換，把天使與惡魔、善良與自私、脆弱與殘忍演得毫無違和，也難怪韓媒盛讚她是「每次登場都能改變劇的空氣」的寶藏演員。以下帶你一次盤點她4大人生角色，看她如何從配角一路演到全球認證的實力派。

《魷魚遊戲》：全劇最讓人心碎的白月光「智英」

短短幾集的篇幅，卻成為全世界觀眾哭得最慘的角色之一。短髮、厭世、看透人生，卻在最後那個瞬間選擇成全朋友。李瑜美用極其細膩的演技，把「溫柔到讓人心痛」演到極致，也因此奪下艾美獎「最佳客串女演員」，成為史上第一位獲獎的韓國女演員。

《殭屍校園》：反差到讓人想砸螢幕的「李娜妍」

如果《魷魚遊戲》讓觀眾哭，《殭屍校園》則讓觀眾恨。她飾演的「李娜妍」是典型富家女，怕死又自私，為了活下去什麼都做得出來。這個角色讓全網罵翻，也讓她真正站穩「變臉系演員」的名聲——同一張臉竟能演出天使與惡魔兩端，毫無違和。

《你旁觀的罪》：悲情角色再進化，破碎感逼真到讓人心痛

新劇中，她飾演被丈夫折磨到身心快崩潰的童書作家「趙熙秀」。為了呈現角色被侵蝕的狀態，她把體重從 41 公斤瘦到 36 公斤，眼神空洞、情緒崩裂的狀態幾乎讓觀眾忘記這是在演戲。韓媒形容她的表演「讓人痛到移不開視線」。

《大力女都奉順》續集女主角

除了《精神教練諸葛吉》之外，李瑜美預計2023年還會再推出一部電視劇《大力女子姜南順》，是朴寶英、朴炯植主演的《大力女都奉順》續集，在劇中李瑜美將飾演女主角姜南順，與遠房親戚都奉順一樣天生擁有強大力氣。兒時在蒙古成為國際失蹤兒童，後來為了尋找父母來到江南。而這部戲也會有Wanna One成員邕聖祐，以及金廷恩、金海淑、邊佑錫等演員，希望朴寶英、朴炯植也能客串！！

《電影《大人們都不知道》悲情角色專業戶

電影《大人們都不知道》「尹世真」遭受暴行再到電影《綁架影帝黃晸珉》「素妍」被綁架的命運，細數下來雖然令人心疼，但多虧這些百變角色，讓李瑜美演技不斷進步，成為公認的實力派演員。

出道多年終於被看見：曾為生活兼差送外賣

雖然近年才大爆紅，但其實李瑜美從 2009 年就開始演戲，一路從《Voice 2》《觸及真心》等小角色撐起來，甚至因為收入不穩定，還要靠送外賣維持生活。若她當年沒有撐下去，我們恐怕真的會錯過這位能在每部戲「完全變一個人」的天才演員。

維持螞蟻腰的秘密：靠「地瓜減肥法」鏡頭前永遠纖細

162 公分、42 公斤的體態一直是她的標誌，她曾透露自己拍戲前如果需要快速瘦身，會以「地瓜當主食」增加飽足感，搭配舞蹈訓練讓線條更精緻，因此才能在鏡頭前維持最好的狀態。

李瑜美不是靠一部戲爆紅、也不是運氣好，而是靠十幾年堅持磨出的強大底子。《你旁觀的罪》再次證明：只要給她一個角色，她就能讓觀眾忘記上一個她是誰。